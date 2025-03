Marilia Pastor 28/03/2025 08H23 - ACTUALIZADO A 28/03/2025 08H25

Acá no hay comensales, hay shizenlovers. Renato Kanashiro, Jorge ‘Coco’ Tomita y Mayra Flores han creado una comunidad entre los amantes de la cocina nikkei que celebran cada uno de sus avances y éxitos. ¿El último? Shizen fue incluido en la lista 50 Best Discovery, de los mismos creadores del ránking The World’s 50 Best Restaurants, una suerte de directorio para foodies y viajeros en busca de nuevas experiencias de primer nivel. “Cuando salió la noticia vino mucha gente y nos felicitaba. Se siente el cariño de la comunidad”, recuerda Renato.