El Perú continúa sumando restaurantes de nivel internacional. Y es que en la pre lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, dos establecimientos ubicados en Lima se destacaron entre los nuevos ingresos. Se trata de Shizen y Clon, cuyas propuestas, de esta manera, forman parte de lo más selecto de la región.

El anuncio de los puestos 100 al 51 se realizó como antesala a la gala central, que en diciembre próximo dará a conocer la lista actualizada de los mejores restaurantes de América Latina.

En el puesto 81 se ubica Astrid & Gastón, el famoso restaurante de Gastón Acurio y Astrid Gutsche ubicado en San Isidro. Mientras tanto, en el puesto 66 se ubica Clon, espacio que desde el 2023 lidera Juan Luis Martínez, chef reconocido por su propuesta en Mérito.

Finalmente, en el puesto 62 se encuentra Shizen, uno de los lugares más destacados de la fusión peruano japonesa. Este restaurante a cargo de Mayra Flores, Jorge Tomita y Renato Kanashiro fue incluido a inicios del 2025 en la lista 50 Best Discovery, de los mismos creadores del ránking The World’s 50 Best Restaurants.

La lista completa con los 50 mejores restaurantes de América Latina se dará a conocer este martes 2 de diciembre en una gala en la ciudad de Antigua, en Guatemala.

Estos son los restaurantes en los puestos del 100 al 51:

Puesto 100: Fukasawa (Chile) - Nuevo ingreso

Puesto 99: Restaurante Manga (El Salvador)

Puesto 98: Sambombi Bistró Local (Colombia)

Puesto 97: Azafrán (Argentina)

Puesto 96: Selma (Colombia) - Nuevo ingreso

Puesto 95: Demencia (Chile)

Puesto 94: Ana (Guatemala) - Nuevo ingreso

Puesto 93: Notiê (Brasil)

Puesto 92: Lo de Tere (Uruguay)

Puesto 91: Caleta (Panamá)- Nuevo ingreso

Puesto 90: Lunario (México)

Puesto 89: La casa bistró (Venezuela) - Nuevo ingreso

Puesto 88: Aguají (República Dominicana) - Nuevo ingreso

Puesto 87: El Xolo (El Salvador)

Puesto 86: Manzanar (Uruguay)

Puesto 85: Debora (Colombia)

Puesto 84: Nicos (México)

Puesto 83: Parador La Huella (Uruguay)

Puesto 82: Fonda Lo que hay (Panamá)

Puesto 81: Astrid & Gastón (Perú)

Puesto 80: Manu (Brasil)

Puesto 79: Ancestral (Bolivia)

Puesto 78: El papagayo (Argentina)

Puesto 77: Alo’s (Argentina)

Puesto 76: Oda (Colombia)

Puesto 75: Gustu (Bolivia)

Puesto 74: D.O.M. (Brasil)

Puesto 73: Cepa (Brasil) - Nuevo ingreso

Puesto 72: Umi (Panamá) - Nuevo ingreso

Puesto 71: Em (México)- Nuevo ingreso

Puesto 70: Gran Dabbang (Argentina)

Puesto 69: Mishiguene (Argentina)

Puesto 68: Tributo (Ecuador)

Puesto 67: Maní (Brasil)

Puesto 66: Clon (Perú) - Nuevo ingreso

Puesto 65: Oseille (Brasil) - Nuevo ingreso

Puesto 64: Ness (Argentina) - Nuevo ingreso

Puesto 63: Pulpería Santa Elvira (Chile)

Puesto 62: Shizen (Perú) - Nuevo ingreso

Puesto 61: La Tapa del Coco (Panamá)

Puesto 60: Clara (Ecuador)

Puesto 59: Sud 777 (México)

Puesto 58: Le Chique (México)

Puesto 57: La Calma by Fredes (Chile)

Puesto 56: Metzi (Brasil)

Puesto 55: Kotori (Brasil)

Puesto 54: Cara de Vaca (México)

Puesto 53: Conservatorium (Costa Rica)

Puesto 52: Origem (Brasil)

Puesto 51: Pujol (México)