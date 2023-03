No es sorpresa la infinidad de platos deliciosos que existen en el Perú. Y, si nos ponemos a pensar en algún tipo de comida especialmente reconfortante las sopas son, quizás, la preparación que más unimos a este concepto. Por eso, hace seis años, cuando Siete Sopas abrió sus puertas y nos invitó a celebrar este tipo de comida no hubo vuelta atrás. Las largas colas que se hacían afuera de sus distintos locales para probar esa sazón criolla y casera que los caracteriza, eran una evidencia del éxito de su propuesta. Recientemente, inauguraron un local en Miraflores y el equipo de Provecho no dudó en visitarlo para conocer qué se ofrece ahí.

LEE TAMBIÉN: 5 tips de cocina infalibles que debes saber antes de cumplir 30 años

El objetivo de este espacio es dar a conocer la gran variedad de sopas que podemos encontrar en el recetario peruano, por lo que optaron por hacer una selección de siete opciones muy diferentes entre sí pero deliciosas y que cada día se celebre una en particular.

Los lunes son de Shámbar, una sopa contundente trujillana que combina distintos tipos de carnes con legumbres y un caldo espeso repleto de sabor. Los martes son para disfrutar de caldo de cabeza; los miércoles es el día del menestrón, una adaptación bien peruana del clásico italiano minestrone; los jueves son de la infaltable patasca, mientras que los viernes son de una sopa típica de Huancayo y el valle del Mantaro: el Huallpa chupe. El sábado se come caldo de cordero y, para terminar la semana de la mejor manera, un buen sancochado no puede faltar.

/ Cesar Campos

En cada una de estas y las demás preparaciones que podemos encontrar en la carta, se nota la atención al detalle. Desde el pan campesino que acompaña las sopas, que se prepara cada día y que se calienta con su toquecito infaltable de mantequilla, hasta los acompañamientos con que se sirven las sopas.

/ Cesar Campos

Existen dos de estas preparaciones que, debido a su fama y sabor, son parte de la carta sin importar el día que visite el restaurante: el caldo de gallina y la sopa criolla. La primera es contundente, con un caldo sustancioso, su infaltable fideo grueso, papa amarilla y huevo sancochado. Usan gallina colorada y gallina doble pechuga para las presas que deben acompañar este plato, que cocinan por tres horas para obtener una carne suave.

El segundo plato, como su nombre lo indica, hace uso de una base de guiso criollo para combinarse con fideo cabello de angel, trozos de carne picada, un toquecito de leche y, por supuesto, su infaltable huevo montado, cuya yema se parte y mezcla con todo para darle un saborcito único que se debe probar aunque sea una vez en la vida.

Caldo de gallina. / Cesar Campos

Aunque, como su nombre lo indica, lo principal aquí son las sopas, no son los únicos potajes por los que miles de peruanos y peruanas se congregan cada día en cualquiera de sus cinco locales en Lima. También podemos encontrar un homenaje a la comida popular peruana con opciones contundentes y bien preparadas.

Para empezar encontramos a las canchangas rellenas de queso andino fundido y plátano maduro. Recién fritas son una delicia imperdible y la combinación de lo salado del queso y el toque dulce del plátano hacen que cada bocado sea mejor que el anterior.

Acevichado de gallina, uno de los nuevos platos de Siete Sopas. / Cesar Campos

Un nuevo plato que se puede encontrar en el local de Miraflores y que nos conquistó por completo es el acevichado de gallina dorada. Como su nombre lo indica, se trata de generosos trozos de gallina tierna fritos a la perfección -estaban tan suaves que no creímos que sea gallina al principio- que se acompaña con una salsa con limoncito y cebolla, papas doradas, choclito, cancha y un ají criollo con el punto perfecto de picante.

También puede encontrar la causa brava con trozos de pollo y rellena de huevo, tártara, tomate y palta; la papa rellena crocante; los tequeños de queso con guacamole y el chicharrón de pollo con papas fritas.

/ Cesar Campos

Otro favorito, entre los platos de fondo, es el pollo broaster con chaufa y papas fritas (que se conoce como monstrito en muchos espacios). El pollo está cocido a la perfección y la capa crocante es sabrosa y no se separa de la carne, el chaufa tiene un sabor perfecto y las papas combinan muy bien.

/ Cesar Campos

Otro favorito es el Chaufa al cilindro, una versión aún más contundente que la ya mencionada. Aquí se combinan, además del clásico arroz, cebollita china y huevo, salchichas, chancho y pollo al cilindro. El saborcito ahumado es lo que primero puede encantarlo a uno, pero definitivamente la combinación de estas tres carnes es perfecta.

Chaufa al cilindro / Cesar Campos

Otras opciones incluyen pollo saltado, chuleta o churrasco a la parrilla con tallarín a la huancaína o tallarines verdes, respectivamente, y lomo saltado. Entre los platos criollos podemos encontrar el arroz destapado con huevo frito, plátano y papas fritas, el seco de res con frejoles y el ají de gallina.

La experiencia Siete Sopas ha superado el tema gastronómico y ahora, en el local de Miraflores, también ofrecen algunos recuerdos de la marca, para sus fanáticos más grandes. Puede encontrar desde una decoración conocida como la gallinita de la abundancia y la felicidad, cuadros con recetas clásicas ilustradas, rompecabezas, pollos y gorras con frases curiosas.

/ Cesar Campos