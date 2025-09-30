Juegos, chicha arequipeña y ‘smash burger’: la fórmula con la que Smash N’ Go busca renovar la oferta gastronómica en Comas

“La Avenida Trapiche es una zona con gran concurrencia, marcada sobre todo por la oferta de comida criolla y tradicional. La apuesta de Smash N’ Go es romper con esa lógica y detectar un nicho desatendido: el público de Lima Norte suele viajar a distritos como Miraflores, Barranco o San Miguel para encontrar este tipo de propuestas ”, nos cuenta Albertini Román, gerente de márketing de la empresa.

Él recuerda que los dueños de la marca buscaban ofrecer experiencias innovadoras para la zona y así nació la idea de apostar por un producto tan popular como las hamburguesas, pero preparado con la técnica del ‘smash’, que consiste en aplastar la carne sobre la plancha caliente para formar una costra dorada y conservar sus jugos. Hoy ese es su diferencial en el distrito de Comas: una técnica distinta con insumos frescos: carne artesanal molida todos los días, papas nativas canchán y tiyapuy de productores locales, maíz arequipeño para la chicha natural y pan especial de camote con mantequilla cajamarquina.

Las hamburguesas de estilo 'smash' realzan el sabor de los insumos. (Foto: Difusión)

Smash N’ Go busca que su aporte trascienda lo gastronómico y también mejore la percepción de la avenida Trapiche, tradicionalmente considerada una zona insegura. Para ello, instalaron iluminación y reforzaron la seguridad en coordinación con la municipalidad y el serenazgo. Además, habilitaron estacionamiento propio con el fin de dar mayor confianza a sus clientes.

Los dueños ya tenían experiencia previa en la avenida Trapiche con la marca Cochahuasi, un parque acuático que incluye un restaurante con más de 20 años de trayectoria en comida criolla, cebiches, y menús, además de kioscos y bar. Este conocimiento de la zona fue clave para implementar la hamburguesería.

El restaurante se ubica en una zona donde predominan opciones más económicas, con hamburguesas que oscilan entre los 10 y 15 soles, además de la presencia de cadenas internacionales ya posicionadas entre el público. Frente a ello, Smash N’ Go apuesta por lo que llaman ‘real food’ o “comida de verdad”, en contraste con el ‘fast food’ tradicional. Bajo esa premisa, rechazan los procesos de congelamiento y precocción, y se enfocan en ofrecer rapidez, insumos de calidad y una experiencia familiar que incluye juegos inflables y actividades, elementos que refuerzan su propuesta diferenciadora.

Los clientes de Smash N' Go son desde 'foodies', jóvenes que buscan espacios para probar propuestas nuevas, hasta familias que quieren un espacio y comida para compartir. (Foto: Difusión)

Otro de los retos estuvo relacionado con la apariencia de sus hamburguesas, ya que las ‘smash’ son más delgadas que las tradicionales debido a la técnica que potencia su sabor. Para superar esa percepción inicial, el boca a boca y la publicidad en redes sociales fueron clave, logrando atraer incluso a referentes gastronómicos como Luciano Mazzetti y Rodrigo Fernandini, así como al influencer IOA.

Dentro de la carta, procuran incluir siempre alguna novedad. Por el momento, destacan opciones como los crepes de postre, el broster sándwich de pollo y la American Burger. La experiencia se complementa con juegos de mesa como Jenga y Dobble, un aro de básquet y hasta mesas de fulbito para los clientes.

La propuesta también ofrece áreas de entretenimiento. (Foto: Difusión)

Actualmente, ya proyectan expandirse con un segundo local en San Miguel o La Molina. Como parte de ese plan, implementaron un ‘dark kitchen’ en Surquillo para reforzar el servicio de entrega a domicilio, con resultados positivos. Su objetivo es llevar una propuesta diferente a distritos con alta demanda de nuevas opciones gastronómicas, como Lima Sur o Lima Este (Chaclacayo y Chosica). Con ello, Smash N’ Go busca consolidarse como una alternativa innovadora en el competitivo mundo de las hamburguesas en Lima.