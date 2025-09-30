Escucha la noticia
Juegos, chicha arequipeña y 'smash burger': la fórmula con la que Smash N' Go busca renovar la oferta gastronómica en Comas
De la mano de un grupo de jóvenes emprendedores que buscaban romper con el molde de la oferta gastronómica de la Av. Trapiche, en 2022 nació Smash N’ Go. La propuesta se basa en el concepto ‘fast casual’, que combina la rapidez del ‘fast food’ con insumos de mayor calidad. Tomando como referencia a marcas estadounidenses como Shake Shack, apostaron por hamburguesas con técnicas como el ‘smash’ de carne y presentaciones distintivas. La elección de su ubicación no fue casual: tras varios estudios de mercado, descubrieron que en Lima Norte había un público abierto a probar nuevas propuestas y que la avenida, tradicionalmente dominada por restaurantes regionales, ofrecía un escenario ideal para marcar la diferencia.