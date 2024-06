Los 50 mejores restaurantes del mundo fueron anunciados en la gala de The World’s 50 Best Restaurants 2024, realizada la noche del miércoles en la ciudad estadounidense de Las Vegas. Y aunque Central, que obtuvo el primer lugar en la ceremonia del 2023, este año debió despedirse del listado (los ganadores no vuelven a competir porque pasan a una categoría especial), hubo representación peruana de sobra.

Los restaurantes Maido, de Mitsuharu Tsumura, y Kjolle, de Pía León lograron las mejores ubicaciones en el listado, que incluyó otros restaurante limeño: Mayta, de Jaime Pesaque.

Además, Mitsuharu Tsumura también recibió el Estrella Damm Chefs’s Choice Award 2024, trofeo que se entrega por el voto de los chefs.

Cabe destacar que, a finales de mayo, se anunció la lista de restaurantes que quedaron entre los puestos 100 y 51 y allí también hubo gastronomía nacional, representada por Mil (puesto 73) y Mérito (Puesto 55).

Restaurantes peruanos entre los 50 mejores del mundo

Estos fueron los restaurantes peruanos que lograron ser seleccionados en la lista The World’s 50 Best Restaurantes 2024:

Mayta (Puesto 41)

Kjolle (Puesto: 17)

Maido (Puesto: 5)

Los países con más restaurantes en el ránking

Este año, Europa cuenta con “XX” restaurantes en la lista, mientras que América Latina cuenta con un total de “XX” restaurantes posicionados entre los mejores. The World’s 50 Best Restaurants sigue reconociendo la floreciente gastronomía de América del Norte, con las incorporaciones de “XX” restaurantes. En esta tabla puedes ver el desempeño por país en la lista:

País Número de restaurantes Restaurantes en el top

¿Por qué no compitió Central en The World’s 50 Best 2024?

El restaurante peruano Central, de los chefs Virgilio Martínez y Pía León, fue elegido como el mejor del mundo en la edición 2023 de The World’s 50 Best Restaurants, por ello este año no pudo volver a competir.

Los restaurantes que logran encabezar el listado pasan a una categoría especial denominada “Best of the Best”, que agrupa a todos los establecimientos que alcanzaron el primer lugar en ediciones pasadas.

Este salón de la fama de los 50 Best actualmente está conformado por:

Central (Perú)

El Bulli (España)

The French Laundry (Estados Unidos)

The Fat Duck (Inglaterra)

El Celler de Can Roca (España)

Osteria Francescana (Italia)

Eleven Madison Park (Estados Unidos)

Mirazur (Francia)

Noma (Dinamarca)

Geranium (Dinamarca)

Pía León y Virgilio Martínez cocinando para la cena de bienvenida de los invitados de The World's 50 Best 2024. / CAMILA_ALMEIDA

EL DATO

Este 2024, la gala central de The World’s 50 Best se realizó en el Encore Theater, del hotel Wynn en Las Vegas. La bienvenida a los invitados se realizó el 3 de junio con una cena hecha en colaboración por los peruanos Virgilio Martínez y Pía León con los españoles Joan y Jordi Roca de El Celler de Can Roca.

Algunos platos destacados del menú colaborativo incluyeron los espárragos blancos condesa de El Celler de Can Roca y la tierra amazónica de Central.