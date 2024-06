En una ceremonia realizada en Las Vegas, se anunció la edición 2024 de la lista The World’s 50 Best Restaurants, donde el restaurante Disfrutar, de Barcelona, fue consagrado como el mejor del mundo, tomando el lugar del peruano Central, coronado en 2023.

En el segundo lugar se destacó el restaurante español Asador Etxebarri, liderado por el chef Bittor Arguinzoniz y que el año pasado se ubicó en el puesto 4 del prestigioso ránking.

El peruano mejor ubicado fue el restaurante Maido de Mitsuharu Tsumura, que logró el puesto 5 y el año pasado se ubicó en el puesto 1 del ránking 50 Best en su edición América Latina.

¿Cuáles son los 50 mejores restaurantes del mundo en 2024?

Estos son los restaurantes que fueron elegidos por The World’s 50 Best Restaurants 2024:

Puesto 50: Uliassi (Italia)

Uliassi (Italia) Puesto 49: La Colombe (Sudáfrica)

La Colombe (Sudáfrica) Puesto 48: Hisa Franko (Eslovenia)

Hisa Franko (Eslovenia) Puesto 47: Schloss Schauenstein (Suiza)

Schloss Schauenstein (Suiza) Puesto 46: Singlethread (Estados Unidos)

Singlethread (Estados Unidos) Puesto 45: Arpege (Francia)

Arpege (Francia) Puesto 44: Mingles (Corea del Sur)

Mingles (Corea del Sur) Puesto 43: Nobelhart & Schmutzig (Alemania)

Nobelhart & Schmutzig (Alemania) Puesto 42: Ikoyi (Inglaterra)

Ikoyi (Inglaterra) Puesto 41: Mayta (Perú)

Mayta (Perú) Puesto 40: Le Du (Tailandia)

Le Du (Tailandia) Puesto 39: Piazza Duomo (Italia)

Piazza Duomo (Italia) Puesto 38: Sorn (Tailandia)

Sorn (Tailandia) Puesto 37: Oteque (Brasil)

Oteque (Brasil) Puesto 36: The Jane (Bélgica)

The Jane (Bélgica) Puesto 35: Frantzén (Suecia)

Frantzén (Suecia) Puesto 34: Rosetta (México)

Rosetta (México) Puesto 33: Pujol (México)

Pujol (México) Puesto 32: Den (Japón)

Den (Japón) Puesto 31: Belcanto (Portugal)

Belcanto (Portugal) Puesto 30: Tim Raue (Alemania)

Tim Raue (Alemania) Puesto 29: Boragó (Chile)

Boragó (Chile) Puesto 28: Elkano (España)

Elkano (España) Puesto 27: A casa do porco (Brasil)

A casa do porco (Brasil) Puesto 26: The Chairman (Hong Kong)

The Chairman (Hong Kong) Puesto 25: El chato (Colombia)

El chato (Colombia) Puesto 24: Odette (Singapur)

Odette (Singapur) Puesto 23: Sühring (Tailandia)

Sühring (Tailandia) Puesto 22: Steirereck (Austria)

Steirereck (Austria) Puesto 21: Florilege (Japón)

Florilege (Japón) Puesto 20: Wing (Hong Kong)

Wing (Hong Kong) Puesto 19: Reale (Italia)

Reale (Italia) Puesto 18: Plénitude (Francia)

Plénitude (Francia) Puesto 17: Kol (Inglaterra)

Kol (Inglaterra) Puesto 16: Kjolle (Perú)

Kjolle (Perú) Puesto 15: Sézanne (Japón)

Sézanne (Japón) Puesto 14: Quique Dacosta (España)

Quique Dacosta (España) Puesto 13: Tresind Studio (Emiratos Árabes)

Tresind Studio (Emiratos Árabes) Puesto 12: Lido 84 (Italia)

Lido 84 (Italia) Puesto 11: Séptime (Francia)

Este fue el top 10 de mejores restaurantes:

Puesto 10: Don Julio (Argentina)

Don Julio (Argentina) Puesto 9: Gaggan (Tailandia)

Gaggan (Tailandia) Puesto 8: Alchemist (Dinamarca)

Alchemist (Dinamarca) Puesto 7: Quintonil (México)

Quintonil (México) Puesto 6: X

X Puesto 5: X

X Puesto 4: X

X Puesto 3: X

X Puesto 2: X

X Puesto 1: X

¿Cómo se eligen a los ganadores del ránking?

La lista The World’s 50 Best Restaurants 2024 fue votada por más de 1080 expertos internacionales del sector de la restauración y gourmets viajeros que forman parte de la Academy The World’s 50 Best Restaurants. La Academy, paritaria en cuanto a género, comprende 27 regiones distintas de todo el mundo, cada una de las cuales cuenta con 40 miembros, entre ellos un o una presidente o presidenta.