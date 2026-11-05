El Rooftop 128, ubicado en el hotel Fairfield by Marriott Lima Miraflores, presenta una carta de coctelería que combina técnicas contemporáneas, destilados internacionales e insumos peruanos, dando como resultado creaciones con personalidad propia.

Elementos como el maíz chulpe, la muña y el ají limo, dando vida a cócteles que sorprenden por sus sabores, aromas y presentaciones. Es así que la coctelería se ha convertido en una expresión de creatividad donde los ingredientes, las técnicas y la presentación juegan un papel fundamental.

Más allá de preparar una buena bebida, la tendencia actual busca ofrecer experiencias que despierten los sentidos y permitan descubrir nuevas combinaciones de sabores.

Para el equipo de bartenders del Rooftop 128 lo que se busca es que cada persona “descubra algo diferente en cada copa, pero iempre manteniendo el equilibrio y la esencia de una buena coctelería”.

Aromas y técnicas en la nueva carta

The Fairfield Reserve: Jack Daniel’s ( fat washing de mantequilla), vermouth Avelino, Disaronno, Ardbeg y bitters de cacao. Perfil ahumado, salino y semidulce.

Jack Daniel’s ( de mantequilla), vermouth Avelino, Disaronno, Ardbeg y bitters de cacao. Perfil ahumado, salino y semidulce. Empathize: Pisco 1615 infusionado con maíz chulpe, Cynar, licor Sinsonte, maracuyá, cordial de fresa y crusta de sal de ají limo. Perfil terroso, semiseco y ligeramente picante.

Pisco 1615 infusionado con maíz chulpe, Cynar, licor Sinsonte, maracuyá, cordial de fresa y crusta de sal de ají limo. Perfil terroso, semiseco y ligeramente picante. Listen: Gin Tanqueray London Dry, Fernet Branca, Amaro Lucano, cordial de fresa y agua tónica. Decorado con falso caviar de fresa y limón deshidratado. Perfil fresco y herbal.

Gin Tanqueray London Dry, Fernet Branca, Amaro Lucano, cordial de fresa y agua tónica. Decorado con falso caviar de fresa y limón deshidratado. Perfil fresco y herbal. Resolve: Matacuy, Campari, jarabe de rosas y piña filtrada, acompañado de rosas y piña deshidratada. Perfil herbal, frutado y refrescante.

Matacuy, Campari, jarabe de rosas y piña filtrada, acompañado de rosas y piña deshidratada. Perfil herbal, frutado y refrescante. Apologize: Tequila Altos Plata ( fat washing ), licor Sinsonte, lychee, toronja y limón. Perfil floral, cítrico y equilibrado.

Tequila Altos Plata ( ), licor Sinsonte, lychee, toronja y limón. Perfil floral, cítrico y equilibrado. Notify: Tequila Don Julio trabajado con coco, amaretto, piña filtrada, bitters de cacao y limón. Perfil tropical y semidulce.

Técnicas Innovadoras y Sello Local

La propuesta destaca por la aplicación de técnicas modernas como el fat washing (para aportar textura y aroma mediante grasas a los destilados), el uso de frutas filtradas, cordiales e infusiones artesanales.

“Los insumos peruanos nos ofrecen muchísimas posibilidades para crear. Ingredientes como el maíz chulpe, el ají limo o la muña tienen características especiales que aprovechamos en la barra para lograr cócteles equilibrados y con identidad”, señala el equipo de Rooftop 128.

Clásicos revisitados

Una cuidada selección de clásicos internacionales para recorrer distintos estilos de mixología:

Clover Club: Gin, frambuesa y limón.

Gin, frambuesa y limón. French 75: Gin, limón y prosecco.

Gin, limón y prosecco. Paper Plane: Whisky, amaro, Aperol y limón.

Whisky, amaro, Aperol y limón. Blood & Sand: Whisky, vermouth, licor de cereza y naranja.

Whisky, vermouth, licor de cereza y naranja. Martínez: De perfil licoroso, complejo y sofisticado.

Mocktails: Creatividad Sin Alcohol

Opciones sin alcohol que mantienen la complejidad de ingredientes y presentación: