La tendencia actual en la coctelería busca ofrecer experiencias que despierten los sentidos y permitan descubrir nuevas combinaciones de sabores. Eso queda claro en la oferta de El Rooftop 128, en el hotel Fairfield by Marriott Lima Miraflores.
La tendencia actual en la coctelería busca ofrecer experiencias que despierten los sentidos y permitan descubrir nuevas combinaciones de sabores. Eso queda claro en la oferta de El Rooftop 128, en el hotel Fairfield by Marriott Lima Miraflores.
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El Rooftop 128, ubicado en el hotel Fairfield by Marriott Lima Miraflores, presenta una carta de coctelería que combina técnicas contemporáneas, destilados internacionales e insumos peruanos, dando como resultado creaciones con personalidad propia.

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