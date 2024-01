La historia

Este negocio familiar inició en Piura, en donde solo vendían raspadillas. Sin embargo, por el fenómeno del Niño tuvieron que viajar a Lima en el 2017 a empezar de cero. Aquí, estuvieron en ferias, kermesses y eventos, les iba bien hasta que inició pandemia y tuvieron que reinventarse, ofreciendo otros productos además de sus raspadillas.

En el 2022, cuando querían abrir por fin un local para dejar de ser un dark kitchen, Carol cayó enferma. Ella comenta que crear este espacio ha sido un reto muy grande. “No lo veíamos como un imposible pero no sabíamos que iba pasar tan rápido”, cuenta mientras recuerda que justo antes de empezar a implementar el negocio estuvo en cama varios meses.

JSweet Freeze está ubicado en jr. Diana Mz D, Santiago de Surco.

“A pesar de estar en cama, yo estaba con mi cuaderno soñando cómo sería el local, viendo referencias y creando recetas”, comenta. Por su parte, Marco indica que fueron meses duros en donde sentía que no podía hacerlo solo. Fueron con varios médicos y no encontraban un diagnóstico de por qué no podía moverse.

Ambos explican que “buscaron a Dios” y lo “conocieron”. “Fuimos a una iglesia cristiana, todo esto (el negocio) se lo agradecemos a Dios. Nosotros lo tomamos por nuestra fe”, añade.

Cuando parecía que todo iba por buen camino, nuevamente enfrentaron un reto, el dinero que utilizarían para seguir implementando el local no llegó. Sin embargo, como dice la frase “Dios aprieta pero no ahorca”, una amiga su iglesia, les prestó el dinero y lograron terminar su tan soñado espacio, en donde tanto Carol, Marco y hijo cocinan y atienden a sus comensales.

Las raspadillas

Cada día, Marco Mendoza y Carol Zapata, esposos y fundadores de Sweet Freeze seleccionan cuidadosamente las frutas más frescas y jugosas para crear sus deliciosas raspadillas. Ellos comparten con Provecho que es necesario tener una buena materia prima para que salgan bien.

“No puede ser muy madura la fruta así las raspadillas saldrán bien y resalten sus sabores”, explica Carol, quien es el corazón de este proyecto.

Sabores de las raspadillas hechas con fruta.

“Cada temporada cambiamos los sabores. Son totalmente artesanales. Actualmente tenemos más de 15 sabores. No usamos colorantes ni preservantes”, añade Carol.

Puedes pedir raspadillas grandes a 8 soles o medianas a 5 soles. Puedes combinar sabores o pedir de un solo sabor. Nosotros recomendamos los sabores clásicos como fresa, mango, frutos rojos; pero al ser de fruta, van a notar la diferencia.

Raspadillas de Sweet Freeze, hechas con pura fruta.

Desde fresas perfectas hasta mangos jugosos, cada sabor transporta a los clientes a la esencia misma de la fruta. Además, tienen raspadillas de frutas exóticas como el sanky, frutos rojos, entre otras.

Marco y Carol tienen el compromiso de brindar productos de calidad a sus comensales y que eso los haga diferenciarse del resto, pues sus raspadillas no contienen colorantes ni saborizantes, están hechos el mismo día con pura fruta.

Otros sabores con los que han experimentado y son los favoritos de los comensales son: sandía. maní, cheesecake de frutos rojos, arroz con mango, quinua, queso helado, pie de limón y piteados con pisco.

Sweet Freeze también ofrece waffles, crepes y otros postres. (Foto: Pierina Denegri)

Waffles y más

Marco relata que durante la pandemia, cuando todo era por delivery, decidieron añadir a su carta otros platillos tanto dulces como salados, sin dejar de lado las raspadillas, pero cubriendo la necesidad de sus comensales, quienes querían comer cosas nuevas y dulces. Así decidieron probar con waffles, crepes, milkshakes, frappes, entre otros.

Carol comenta que si bien cuidan mucho el sabor de todo, son muy detallistas con la presentación de los productos y platos. Basta ver todos platos para darse cuenta la dedicación o vocación de servicio de esta pareja que busca que sus clientes tengan una linda experiencia gastronómica.

Milkshake de Sweet Freeze. (Foto: Pierina Denegri)

El espacio está bien decorado con tonos rosados, que lo hacen muy “instagrameable”. El local ha sido pensado al detalle y con mucho trabajo fue decorado. Así que la próxima vez que desees un escape refrescante en un lugar hermoso, ya tienes un nuevo punto de raspadillas en Surco. Provecho.

Al detalle: