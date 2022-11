La espera terminó y el 3 de noviembre tuvo lugar la presentación de la lista extendida de los 50 Best Latam 2022. Los restaurantes que quedaron clasificados entre los puestos 51 y 100 fueron dados a conocer y entre ellos se destacaron 3 establecimientos peruanos.

Estos restaurantes, al igual que los 50 primeros, fueron elegidos por las mismas 300 personas que integran el jurado calificador del ránking 50 Best, que se anunciará en Yucatán, México.

La gastronomía peruana en todo su esplendor

La Mar, Isolina y Cosme fueron los tres restaurantes peruanos incluidos en la lista extendida en los puestos 82, 62 y 61 respectivamente. El año pasado obtuvieron los puestos: 13, 24 y 69.

Puedes ver la lista completa del 100 al 51 AQUÍ.





Es preciso mencionar que en 2021 fue un gran año para Perú, el restaurante Central de Virgilio Martínez y Pía León fue reconocido como The Greatest Restaurant in Latin America 2013-2021. Por su parte, Maido, de Mitsuharu Tsumura, se alzó con el puesto 2 de la lista Latin America’s 50 Best Restaurants 2021. Gastón Acurio, dueño de Astrid & Gastón, obtuvo el puesto 4. La edición de 2022 se celebrará el próximo 15 de noviembre.