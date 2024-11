Cocineras, cocineros, bartenders, pasteleras, restauranteros y demás personalidades de la industria gastronómica se reunieron en Río de Jainero para el anuncio de la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina. Este importante ránking, presentado por la organización The World’s 50 Best Restaurants, es elaborado con los votos de un panel de 300 expertos en el rubro. Como no es sorpresa, las propuestas nacionales estuvieron presentes. Provecho presenta el listado de los restaurantes peruanos que se encuentran en el listado y te contamos todo sobre la propuesta y los precios que manejan. ¿Te animas a visitarlos?

Estos son los mejores restaurantes en el Perú, según Latin America’s 50 Best Restaurants:

Mil

Puesto 49

Propuesta de cocina inspirada y alineada con el entorno del valle de Cusco. En este espacio, se ofrece una experiencia gastronómica única que celebra la biodiversidad y las tradiciones culinarias de los Andes peruanos. Cuentan con tres opciones: la Inmersión Mil, la Ruta Warmi o disfrutar solo del menú de degustación. “Moray inspira nuestro menú, un viaje vertical a través de ecosistemas y microclimas. Nos conectamos con la tierra y respetamos sus ciclos, utilizando solo lo que está disponible en cada temporada.”, explica la web oficial.

Precio promedio: Entre US$360 y US$620 por persona.

Dato: Dirección: Moray, Maras, Cusco a 3568 msnm, 53 kilómetros al noroeste de la ciudad de Cusco.

La Mar

Puesto 30

Este restaurante, creado por el reconocido chef Gastón Acurio, ofrece lo mejor de la comida marina con toques peruanos deliciosos. De la mano del chef Anthony Vásquez, el restaurante explora desde clásicos imprescindibles como el cebiche hasta creaciones curiosas como la charcutería marina. De acuerdo a la web oficial: “Es un homenaje a las cebicherías del Perú. Y su propuesta busca poner en valor los tesoros de nuestro mar y lo mejor de su cultura gastronómica”.

Precio promedio: Causas desde 43 soles, nigiris de 24, cebiches desde 58 soles, arroces desde 69 soles y frituras (como chicharrones o jaleas) desde 59 soles.

Dato: Dirección: Av. La Mar 770, Miraflores.

Cosme

Puesto 28

James Berckemeyer y su equipo se proponen ofrecer una gran variedad de platos basados en el concepto de ‘comfort food’, aprovechando ingredientes frescos y de temporada, combinando los sabores de toda la vida con técnicas culinarias modernas. A esto se suma la apuesta por la sustentabilidad del restaurante, aprovechando materiales reciclables para crear un entorno interesante.

Además de la carta de platos, cuentan con la Experiencia Cosme, en la que los comensales se dejan llevar por las recomendaciones del chef y disfrutan un menú de degustación de 9 tiempos.

Precio promedio: Platos entre 28 y 69 soles. Experiencia cosme: 400 soles y 650 soles (con maridaje).

Dato: Dirección: Av. Tudela y Varela 162, San Isidro.

Rafael

Puesto 19

Este restaurante lleva el nombre de Rafael Osterling, el reconocido chef que dirige distintos espacios como Félix Comedor, Rocco y El Mercado (este último, se encuentra en el puesto 96 del ránking mencionado).

“Los veinte años de éxito ininterrumpido entre el público limeño, y su consecuente fama internacional, se basan tanto en sabores de toda la vida reinterpretados bajo una mirada profunda y cosmopolita, como en propuestas novedosas elaboradas con insumos conocidos, asumiendo, en ambos casos, como naturales aún en las preparaciones de elaboración más compleja”, se puede leer en la web sobre la propuesta.

Además, este restaurante obtuvo el premio “Highest Climber Award”, otorgado ya que subió 27 puestos entre la edición de 2023 y la actual.

Precio promedio: Platos oscilan entre los 57 y 63 soles.

Dato: Dirección: Ca. San Martín 300, Miraflores.

Mayta

Puesto 13

Este restaurante es la primera apuesta de Jaime Pesaque, chef que explora lo mejor de la despensa local con una propuesta de comida peruana contemporánea. En la carta podemos encontrar platos como ceviche amazónico, ostras de Chimbote, corazones a la brasa, arroz con camarones y sartén de pato. Este último es uno de los favoritos al incluir magret ahumado, chorizo de pato, pierna confitada, foie gras grillado, arroz nir y los sabores del clásico plato norteño.

Precio promedio: Experiencia de 10 pasos paso a 989 soles. Cuentan con tres opciones de maridaje a 685 soles (de Añejadas Especiales), 595 soles (maridaje regional) y 304 soles (sin alcohol). Platos a la carta desde 39 soles.

Dato: Dirección: Av. Mariscal La Mar 1285, Miraflores.

Mérito

Puesto 8

La fusión peruano venezolana llega de la mano de Juan Luis Martínez, chef que abrió este pequeño pero acogedor espacio en 2018. Ubicado en una casona de Barranco, ofrecen un concepto de cocina abierta y atención personalizada. En la carta se pueden encontrar bellas y deliciosas creaciones que combinan ingredientes como maíz, huacatay y camarón de río o quizás erizos de Marcona, hierbas de pachamanca y dale dale. Según el portal de The World’s 50 Best “El dúo culinario (detrás de Mérito) actualiza platos venezolanos mientras que otorgan una nueva identidad a ingredientes peruanos”.

Precio promedio: Platos desde 29 hasta 105 soles.

Dato: Dirección: Jr. 28 de julio, 206, Barranco.

Kjolle

Puesto 4

Pía León es reconocida por su trabajo en Central, restaurante que dirige junto a su esposo Virgilio Martínez. En Kjolle disfrutamos una faceta independiente, en la que ella y su equipo se encargan de presentarnos una exploración intrépida y bien ejecutada de la megadiversidad de insumos de la región.

De acuerdo a la web oficial: “El mar Pacífico y 2 corrientes que se contraponen, la costa, desiertos, bosques tropicales, amazonía de montaña, altiplano, lagunas de altura y ríos de selva se ven representados en los insumos que los habitan, que se encuentran con otros elementos de su propia naturaleza así como con técnicas y procesos, como si fuesen fibras que se entrelazan en un tejido armónico, con capacidad continua de evolucionar y repensar su configuración”.

Precio promedio: Platos desde 42 hasta 106 soles. Experiencia Entorno Mater (y su versión Vegetal) a 988 soles. Experiencia Siete de biodiversidad a 760 soles. Finalmente. El maridaje Néctares y extractos o el de Kjolle líquido tienen un costo de 456 soles.

Dato: Dirección: Av. Pedro de Osma 301, Barranco.

Maido

Puesto 2

El templo de la comida fusión peruano-japonesa por excelencia es Maido, que el año pasado se coronó como el mejor de la región en este mismo ránking. Mitsuharu Tsumura inauguró este espacio hace 15 años y, desde entonces, combina lo mejor de las técnicas japonesas y la sazón e ingredientes peruanos.

De acuerdo a la web oficial: “No existe cocina nikkei en Japón. Nikkei es peruano, nikkei es del mundo; su sello redefine otras cocinas alrededor del planeta. Pero en Perú, nikkei cada día es más Perú. Y esa manera festiva, pícara, exuberante, nunca vertical y sí democrática de sentir el sabor de la vida, hará su parte”.

En la actualidad, extendieron su exploración culinaria a la Amazonía, jugando y creando con ingredientes e insumos nuevos, como un interesante “jamón” hecho de paiche, un pez de río.

Al obtener el puesto número 2 del ránking, también adquirió el premio al Mejor Restaurante en Perú 2024.

Precio promedio: Experiencia Maido sin maridaje: 969 soles por persona/ Experiencia con maridaje: 1619 soles por persona. // Experiencia Maido con maridaje - Aniversario 15 años: 2199 soles por persona // Experiencia Maido con maridaje sin alcohol: 1319 soles. También cuentan con opciones a la carta.

Dato: Dirección: Ca. San Martín No. 399, Miraflores.