Uno de los platos que siempre me animo a probar cuando voy a restaurantes es el ají de gallina. No es que en casa no lo hagan delicioso, sino que en cada restaurante la experiencia es completamente distinta. Lo sirven con pollo o gallina, va con papa sancochada o no, tiene quesito parmesano o pecanas, lo coronan con huevo y aceituna o no. Este plato peruano representa una combinación perfecta entre el ají amarillo que tanto nos gusta y el pollo, tranquilamente la carne más consumida en nuestro país. Pero, ¿qué pasa cuando te presentan una versión “de antaño” que promete cautivar con su sabor? Así nace este versus culinario.

El restaurante Huáscar tiene de eslogan “Combate peruano”, haciendo honor a las tradiciones de la cocina peruana, pero también tomándose algunas licencias para mostrar un estilo propio. En su carta ofrecen dos tipos de ají de gallina: uno es el de antaño, que ha sido rescatado de antiguas recetas, y el casero, un clásico que todos conocemos y amamos. En Provecho creemos que este tipo de aventuras culinarias merecen ser compartidas, por eso probamos ambos platos vía delivery y aquí conocerás nuestra opinión.

(Foto: Restaurante Huáscar)

Ají de gallina de antaño

Delivery y presentación

La entrega de este pedido fue sin problemas. Se cumplieron los protocolos de bioseguridad (distancia, uso de alcohol, paquete bien cerrado). El ají de gallina y el arroz llegaron en recipientes separados, como para no comprometer el complemento. Dentro del mismo recipiente con el plato fuerte vinieron unas papas amarillas sancochadas a la perfección y una aceituna y medio huevo coronaban la porción. La temperatura estaba perfecta, calientito todavía como para ser disfrutado en el momento. Al ser un guiso, el vapor que se generó por el calor no afecto en lo absoluto la calidad de comida. Para tener en cuenta: trabajan con recipientes de plástico.

Puntaje: 🍛🍛🍛🍛🍛

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

Cuando me comentaron que el “secreto” detrás de esta versión era el ají panca y un toque de naranja, no pensé que iba a representar un cambio notable, pero me equivoqué. El ají panca le da la fuerza que, a veces, siento que le falta a la versión casera y la naranja, aunque no se sintió como tal, sí otorgó una complejidad distinta que gustó mucho. Al ser un poco más fuerte en sabor que su contendiente, la porción de papa y de arroz vino muy bien, porque juntos son la combinación perfecta. El pollo no estaba sobrecocido y el guiso base tuvo una cocción perfecta. El equilibrio entre la carne, el guiso y lo potente del sabor es notable. Eso sí, algo a tener en cuenta es que esta versión no tiene la cremosidad de su contrincante.

Puntaje: 🍛🍛🍛🍛1/2

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

La porción que pudimos probar era contundente como para dos personas. Es de los platos que puedes pedir, junto a otras opciones, como para picar o formar una ronda criolla/ peruana. Del ají de gallina comen dos personas bien servidas, pero la porción de arroz es como para una persona. Aceptémoslo, estamos en un país arrocero y siempre vamos a querer combinar los jugos del guiso con este complemento, que estuvo muy bien preparado, sabroso y graneado.

Puntaje: 🍛🍛🍛🍛

(Foto: Pierina Denegri)

Puntaje total: 13.5/15

(Foto: Pierina Denegri)





Ají de gallina casero

Delivery y presentación

Al igual que su contrincante, llegó con todos los cuidados necesarios como para hacer de esta una experiencia de delivery agradable, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad, el empaquetado y la entrega. El ají de gallina, el arroz y el queso parmesano llegaron en diferentes recipientes de plástico. La temperatura también estuvo perfecta, y eso que tuvo que aguantar un viaje desde Surquillo hasta Jesús María. En este caso, el ají estuvo acompañado de unas rodajas de papa blanca, como se suele servir.

Puntaje: 🍛🍛🍛🍛🍛

(Foto: Pierina Denegri)

Sazón y sabor

La base para preparar este plato es el ají amarillo, pan, leche, queso y pecanas. Se notó ampliamente la calidad de los ingredientes desde el primer bocado y la proporción de pollo desmenuzado y la misma crema de ají era perfecta. En lo personal, soy de las que disfrutan este plato precisamente por las texturas que ofrece, así que quedé contenta con esta preparación. El pollo estaba bien cocido, el guiso también y los tropezones de pecana se agradecen por completo. La aceituna estuvo fresca y el huevo con la cocción adecuada, al igual que la papa blanca. Debo admitir que no soy muy fan de este tipo de papa, por lo que no la disfruté tanto como en el plato anterior. El queso parmesano que incluyeron también cayó de maravilla y completó el sabor.

Puntaje: 🍛🍛🍛🍛1/2

(Foto: Pierina Denegri)

Cantidad y porciones

La porción está pensada para una persona pero se puede compartir entre dos como máximo aunque, aceptémoslo, quién va a querer compartir un plato tan delicioso. En el departamento de los complementos, a gusto personal, la situación estuvo un poco más equilibrada que con la versión de antaño. Si bien se sirvió la misma porción de arroz, no lo extrañamos tanto e incluso pudimos disfrutar el ají de gallina solo.

Puntaje: 🍛🍛🍛🍛1/2

(Foto: Pierina Denegri)

Puntaje total: 14/15

(Foto: Pierina Denegri)

Conoce el restaurante

El restaurante Huáscar abrió sus puertas en el 2015 y desde entonces propone una comida criolla de buena calidad, con algunas licencias para demostrar la maestría que tienen sus cocineros en risottos, por ejemplo. Su carta incluye clásicos como tallarín verde con sábana de bisteck, arroz con pato, tacu tacu con mariscos y lomo saltado, por mencionar algunos.

Cuentan con atención en mesa, recojo en local y delivery en sus locales de Surco (Jr. Ciudad Real 285) y Surquillo (Jr. Varela y Orbegoso 275). Para más información puede visitar su página de Facebook o Instagram.

