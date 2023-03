Una vez más, una película argentina protagonizada por Ricardo Darín es nominada a los premios Oscar como Mejor Película Extranjera. Esta vez, y a diferencia de “El Secreto de sus Ojos”, la trama tiene mucha carga histórica y ha dado mucho de qué hablar. Pero precisamente al ser una historia real, en “Argentina, 1985″ hay algunos escenarios que no podían faltar, este es el caso del Café Paulín, la cervecería Züm Edelweiss y la pizzería Banchero, tres lugares imperdibles si visitas Buenos Aires.

Café Paulín

“Los mejores sándwiches de Buenos Aires desde 1988″, con esta frase en la puerta recibe a sus comensales, este lugar es un clásico del Microcentro de la ciudad y ha mantenido su esencia a pesar de los años. Su salón es rectangular y largo, con una barra que es prácticamente el sello del lugar, porque es aquí en donde nace la tradición de los sándwiches voladores, tal era la cantidad de comensales que para acelerar las entregas lo que hacían los camareros era lanzar por toda la barra los platos con los sándwiches. Actualmente, se puede seguir pidiendo el sándwich de peceto que lleva queso, panceta, morrón y salsa criolla, en pan francés.

Cervecería Züm Edelweiss

‘El clásico del Colón’, aunque haya abierto antes de la existencia del Teatro Colón e inclusive un año antes del Obelisco, su relación con este lugar es inminente por su cercanía y el paso de grandes celebridades por sus mesas. Además, porque es uno de los pocos lugares que se encontrarán siempre abiertos después de una función. Entrar a este lugar es como viajar en el tiempo, se mantiene intacto desde 1933 y no precisamente porque no hayan querido renovarlo, sino por los asiduos comensales que así lo requieren. Su carta también se mantiene igual, y es que tal como lo señalan los dueños, muchas de las personas que visitan el lugar piden los mismos platos desde hace cuarenta años, es por eso que no pueden quitar ninguno, así que tienen una oferta de más de 40 platillos.

Pizzería Banchero

Como buena película Argentina, no podía faltar una pizzería clásica como la de Banchero, creada en 1983 en el barrio de La Boca por el italiano Agustín Banchero. Pero el escenario de Argentina 1985 es el local de Corrientes y Talcahuano, que se inauguró en 1967, donde también se ofrecen las tradicionales pizzas de fugazzas con queso. En este lugar se graba una de las últimas escenas de la película en la que los jueces se reúnen para decidir cuál será la pena de los acusados.

¿Te animarías a visitar estos lugares?