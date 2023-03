Argentina se alzó con la Copa del Mundo en diciembre del año pasado, pero desde ese momento, Argentina se ha convertido en un constante festejo, no hay calle en la que no haya una bandera, ni persona que no recuerde aquel 18 de diciembre. Lo mismo ha sucedido en restaurantes, heladerías y cervecerías, quienes han creado productos en honor a la tercera estrella. Recorrimos algunos lugares y esto fue lo que encontramos:

Los argentinos no pueden vivir sin los helados y estos no fueron la excepción para celebrar la tercera estrella. La tradicional heladería Lucciano’s creo una paleta “Super dulce de leche” de color celeste con las tres estrellas o con el 10, asemejando la camiseta de Lionel Messi.

Otro de los seleccionados que ha inspirado al pueblo argentino es el popular “Dibu” Martínez, quien tiene su propia hamburguesa en Mostaza, una cadena de comida rápida, la hamburguesa es la “Mega Dibu” que tiene tres diferentes opciones en honor a las tres estrellas: Mega Dibu Smoked BBQ, Mega Doble y Pollo. La frase que utilizan para vender ‘la titular’ es una frase muy característica del arquero “Mirá que te como”, frase que data de la tanda de penales contra Colombia en las semifinales de la Copa América 2021.

McDonald’s no podía quedarse atrás y luego de que miles de hinchas celebraran cerca de su local que se encuentra a pocos metros del Obelisco, también sacó su propio combo inspirado en todo el plantel, el Grand McCampeones que trae bacon, cheddar, tomate, lechuga, cebolla y el infaltable mayo chimichurri.

Como era de esperarse, las cervezas aún llevan las etiquetas de celebración y es que no es para menos, este es el caso de Schenider, que lleva la mita de su lata pintada de celeste con la frase “Campeones del mundo”, esta cerveza es sponsor oficial de la Selección.

Quilmes, cerveza que creyó en las coincidencias, tampoco se podía quedar atrás y después de que la selección alzara la Copa del Mundo sacó su edición limitada que aún circula por el país sureño, la frase que lleva la lata es “Hay coincidencias. Hay Equipo”.

Y Fernet, la bebida argentina por excelencia, también celebró el campeonato con una botella de edición limitada que todavía se puede encontrar en algunos supermercados. Una botella dorada que apareció antes de la final, pero que cayó precisa para aquel 18 de diciembre.

Argentina, y en especial Buenos Aires, aún vive la fiebre mundialista desde donde se le vea, este es un buen momento para recorrer heladerías, hamburgueserías y bares, para celebrar como un argentino más la tercera estrella.

