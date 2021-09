Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los más grandes tesoros de la gastronomía peruana es la cocina marina. Nuestro mar alberga deliciosos tesoros y la creatividad nacional ha sabido sacarle partido a su diversidad de insumos. Prueba de ello es un clásico arroz con mariscos, compañero fiel del ceviche pero también un plato digno de ser protagonista de cualquier menú. Por ello, hoy, desde Provecho, ponemos en la mesa este enfrentamiento y en este versus culinario nos preguntamos: ¿arroz con mariscos o chaufa con mariscos?

Para disfrutar de ambos platos pensamos en el restaurante La Red, que desde hace 40 años viene ofreciendo delicias criollas y marinas con toda la sazón casera y tradicional de las cevicherías de barrio. Fue inaugurado en 1981 por doña Isolina Vargas Reyes, madre del conocido chef José del Castillo quien es parte del equipo. Su carta incluye entradas clásicas como causa, papa a la huancaína y ensalada de palta; sopas como la parihuela o el chupe de pescado; fondos criollos como el asado con puré y arroz y estofado de lengua. Además, en la carta marina podemos encontrar pescado a la chorrillana, pulpo al olivo, jaleas y un clásico ceviche carretillero.

Los contendientes de este versus no necesitan mucha presentación porque se han vuelto dos clásicos imperdibles. Ambos combinan mariscos con arroz, pero el truco está en que las sazones son lo que los diferencia por completa. Por un lado tenemos una versión mucho más criolla. Por el otro, una combinación entre la cocina china y la criolla peruana.

Arroz con mariscos

Delivery y presentación

El pedido llegó en excelentes condiciones: en una bolsa de papel bien cerrada, con una etiqueta que comprueba que no fue abierta por nadie y en la que indican quién lo empacó. Fue entregado con todos los cuidados necesarios y en un recipiente de cartón con tapa de plástico, que según indican es reutilizable. La temperatura del plato fue correcta y por fortuna, al tratarse de un arroz, la humedad no afecto para nada la comida.

Puntaje: 🦐🦐🦐🦐🦐

Sazón y sabor

Este plato es uno de mis favoritos de la comida marina y esta categoría es mi favorita, por lo que las expectativas fueron bastante altas. Pongámoslo así: si se trata de acompañar el ceviche con algo, el arroz con mariscos siempre será mi elección predilecta y me considero una conocedora de este plato.

Empecemos por el arroz. Aquí lograron el equilibrio entre un arroz graneado y uno atamalado, que yo considero es el punto adecuado para servirlo. La sazón y los jugos de la receta se mezclan con el arroz para lograr la textura perfecta. Cada grano estuvo lleno de sabor. El gusto criollo y tradicional que uno espera al probar este manjar estuvo ahí y no decepcionó. Ahora, los mariscos son cosa difícil de cocinar a la perfección y más aun que aguanten un delivery. Pero esto no fue problema alguno, ya que cuando probamos la mixtura de mariscos estos estaban tan suaves que se partían con la cuchara. Olvídese de un langostino gomoso o un pulpo impasable, La Red sabe manejar sus mariscos y la maestría de 40 años se nota de lejos.

Puntaje: 🦐🦐🦐🦐🦐

Cantidad y porciones

Hay que ser claros: al tratarse de un plato donde el arroz es uno de los protagonistas, en definitiva es contundente. Si es como yo, y prefiere degustar varias opciones, este plato puede alcanzar hasta para tres personas. Si usted prefiere comer un solo plato, entonces esta opción también resulta ideal. Eso sí, la porción de mariscos se sintió menor que en el caso de su contrincante, pero nada absurdo.

Puntaje: 🦐🦐🦐🦐 1/2

Puntaje final: 14.5/15





Chaufa con mariscos

Delivery y presentación

Al igual que en el caso anterior, el pedido llegó bien y se cumplieron todos los protocolos de bioseguridad necesarios. También llegó en una bolsa de papel bien sellada y el recipiente era de cartón con tapa de plástico. Cada recipiente fue presentado con una etiqueta donde indicaban qué plato era y quién fue el encargado de servirlo. La temperatura de este plato también fue correcta, llegó preciso como para ser disfrutado sin tener que calentarse (un plus cuando se trata de preparaciones con mariscos).

Puntaje: 🦐🦐🦐🦐🦐

Sazón y sabor

Cuando planifiqué este versus tenía la idea preconcebida que el chaufa con mariscos era una combinación que no me gustaba. La había probado en tres o cuatro sitios y el aderezo era demasiado fuerte, los mariscos duros y la combinación me pareció muy desagradable. Por eso, nunca me atreví a probar este plato en otros restaurantes.

Por suerte, me aventuré a darle una oportunidad en las manos de La Red y no hay vuelta atrás. Es un chaufa bastante clásico con arroz graneado, trozos generosos de tortilla de huevo, cebollita china verde y fresca y un gusto a sillao que no opaca a los mariscos. Ese toque ahumado que suele tener un chaufa estaba presente y terminó por convencerme. La mixtura de mariscos que incluye pulpo, pota, langostinos y conchas estuvo cocida a la perfección. Este sin duda es uno de los manjares por los que volveré a probar la sazón del restaurante. Incluso cuando recalentamos el plato, para disfrutarlo como cena, los mariscos mantuvieron su ternura y el arroz no se sintió ni muy duro ni muy suave.

Cada bocado era una experiencia agradable y todos los ingredientes trabajaban en armonía, como una orquesta que interpreta una pieza musical a la perfección.

Puntaje: 🦐🦐🦐🦐🦐

Cantidad y porciones

Aquí el chaufa vuelve a ganar. Sí, al igual que su contrincante es un plato a base de arroz, por lo que definitivamente es contundente. Creo que si alguien quiere disfrutar este plato solo, va a lucharla porque es realmente grande, por eso recomiendo compartirlo. Pero creo que se ganó mi corazón por la abundante cantidad de mariscos que lleva. La proporción de arroz, mariscos, huevo y cebollita china era sublime, no sentías que sobraba mucho de algo o faltaba otra cosa.

Puntaje: 🦐🦐🦐🦐🦐

Puntaje final: 15/15

Conoce más sobre el restaurante

El Restaurante La Red tiene un local en la Av. Mariscal La Mar 391, Miraflores. Para pedidos anticipados para recojo en tienda o reservas en salón puede llamar al (01) 441-1026 o comunicarse al WhatsApp 960 826 882 de 09:00 a. m. a 5:00 p.m. También atienden vía delivery por Rappi de 12:00 m. a 4:30 p.m. Puede conocer más sobre su carta en su cuenta de Instagram @laredrestaurante, en el Facebook @restaurante.cebicheria.lared o en la página web: https://lared.perueat.com/

