Así es la experiencia de Kafi Wasi, la cafetería en Arequipa elegida la segunda mejor de Sudamérica

En una ciudad conocida por sus picanterías y su tradición culinaria, Kafi Wasi ha logrado abrir un nuevo capítulo en la historia gastronómica de Arequipa: el del café peruano de especialidad. Desde hace ocho años, el emprendimiento fundado por Diego Cisneros y su esposa se propuso educar al paladar local y demostrar que el café no tiene que ser negro ni amargo para ser bueno. “La gente decía: este café está muy suave, no es tan negro y ahí empezó el reto: enseñar que el café puede tener notas frutales, florales o cítricas”, recuerda el barista.
El resultado de esa misión ha sido un éxito rotundo. Hoy, Kafi Wasi no solo cuenta con una clientela fiel que los visita desde su primer día, sino que también acaba de ser nombrada la segunda mejor de Sudamérica en el ránking World’s 100 Best Coffee Shops.
Una carta que se transforma con el tiempo
Cada seis meses, el equipo de Kafi Wasi renueva su carta tras realizar viajes por distintas regiones del Perú para identificar nuevas tendencias y sabores. “Nos interesa ofrecer algo fresco, innovador y conectado con el territorio”, explica Diego. Así, su menú combina cafés de Cajamarca, Villarrica y otras zonas productoras con postres de autor, panes elaborados en casa y bebidas que rompen con lo tradicional.
En la barra, el equipo trabaja únicamente con cafés peruanos 100% arábica, provenientes de caficultores como Consuelo Rubio (Cajamarca), Gino Marín Ciriaco (Villarrica) y Daniela Marín, con trazabilidad completa desde la finca hasta la taza. Los baristas, todos certificados por la Specialty Coffee Association (SCA), explican al cliente cada detalle: altura, proceso, notas sensoriales y métodos de extracción. “Queremos que el cliente sepa quién está detrás de su café y que viva una experiencia completa”, señala Diego.
En esa misma línea, Kafi Wasi ha procurado innovar y ofrece propuestas más llamativas entre las que destacan sus Cold Brews infusionados, una alternativa refrescante y sofisticada. “Queremos que el café mantenga su protagonismo, sin que se pierda entre azúcar y chantilly”, comenta. Los Nitro, preparados con gasificación en sifón, son el punto más experimental del menú. Con reducciones de cedrón y lavanda, manzana con canela, o flor de jamaica con cacao, estas bebidas sorprenden por su cremosidad.
La experiencia de llevar al café a otro nivel
El público, compuesto tanto por arequipeños curiosos como por turistas más convencidos, se deja guiar por los baristas, quienes explican los perfiles de sabor y preparan los cafés directamente en la mesa. “El cliente puede ver cómo se hace el café, o incluso prepararlo él mismo; la idea es que se lleve una experiencia sensorial completa”, dice Diego.
Kafi Wasi no busca expandirse con nuevas sedes, sino profundizar su conexión con el café desde el origen. “No queremos abrir otra cafetería, queremos tener una finca propia, sembrar nuestro café y cerrar el círculo desde la planta hasta la taza”, afirma Diego.
Esa visión coherente y comprometida con la calidad ha convertido a la cafetería en un referente no solo en Arequipa, sino en toda la escena del café peruano. En cada taza hay técnica, respeto por el productor y la historia de una pareja que sueña con llevar al café peruano a la escena mundial.
Dirección: Calle Puente Bolognesi 216, Arequipa
La carta se divide en Espresso Bar en donde se encuentran las propuestas más tradicionales como es el caso del Americano, Flat White y Mocaccino que tienen un valor entre S/7 y S/14, luego se puede encontrar las bebidas que se han convertido en toda una experiencia como es el caso del Hibiscus coffee nitro y el Cacao coffee nitro cualquiera a S/22. También están los Not espresso entre S/13 y S/16 y los Iced Espresso desde los S/11. Las Signature Drinks son las bebidas hechas a base de reducciones y está cuestan entre S/14 y S/16. Para acompañar las bebidas se puede pedir sandwiches (S/18 - S/24), pastelería fina, ensaladas o piqueos. Para conocer más sobre Kafi Wasi puedes revisar sus redes sociales.
