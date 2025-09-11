Así será Foodies Food Festival, la nueva experiencia de Filo que une a influencers y restaurantes

Escucha la noticia
El Parque Caballero de los Mares, en Magdalena, será el punto de encuentro para los amantes de la comida y la diversión en el Foodies Food Festival, una propuesta de Filo que busca ir más allá de un festival gastronómico tradicional y consolidarse como un plan imperdible para los “foodies de corazón”.
La idea nació de la necesidad de innovar dentro de la experiencia Filo. Según explica Nachi Benza, fundador de Filo: “Todo el tiempo estamos buscando innovar, cazando oportunidades para darle planes diferentes a la gente que asiste a Filo. El año pasado, nuestro main sponsor Coca-Cola nos pidió un festival 360: participación digital, mucha comida, música, muy trendy. De ahí nació Foodies”.
¿Qué significa ser foodie?
Aunque la palabra se suele asociar solo a creadores de contenido, Benza aclara que se trata de algo más profundo: “Un foodie es un afanado de la gastronomía, alguien a quien le encanta comer, estudiar, conocer y hablar de comida. Seas famoso o no, chef o simple mortal, todos podemos ser foodies”. Con esta premisa, el festival convocó no solo a influencers de gastronomía, sino también a personajes de otros rubros que disfrutan del buen comer.
Entre ellos destacan Laura Spoya, Phillip Chu Joy, Vicente Visla y El Cholo Mena, quienes se sumaron a este festival junto a sus restaurantes favoritos de Lima:
- Phillip Chu Joy con Bao
- Laura Spoya con Siete Sopas
- El Cholo Mena con Fumanchú
- Vicente Visla con Flama Pizzería
El público podrá elegir en vivo a la mejor dupla Foodie - Restaurante votando por sus favoritos durante el evento.
Un menú diverso y una fiesta para todos los sentidos
La oferta gastronómica del festival reúne a más de una decena de restaurantes que marcan tendencia: Café A Bistro, Dippos, Maketto, Boycott, NT Taco, Adicto, Pollizos, Dhaasu, Burgerboy, Yoyogi, entre otros. Habrá desde sánguches y hamburguesas hasta makis y pollos crocantes, una variedad que promete conquistar a todos los paladares.
Detalles a tener en cuenta
El Foodies Food Festival se llevará a cabo el sábado 13 de septiembre desde las 12:00 m. hasta las 10:00 p. m. en el Parque Caballero de los Mares, Magdalena. Las entradas están disponibles en Joinnus con una promoción de 2 por S/40.
