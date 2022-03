Puede ser en bus, avión o auto, la idea es moverse, no estar solo en Lima, sino viajar por el país compartiendo el conocimiento más actualizado sobre la coctelería. Este es el trabajo de Bartenders en movimiento (BEM), un grupo de jóvenes bartenders de entre 28 y 35 años que viaja por el Perú desde hace cuatro años dictando charlas gratuitas a sus colegas de provincia que no siempre tienen acceso a la información concentrada en Lima o tienen que viajar la capital para encontrarla.

Ellos son Karen Álvarez (Brand Ambassador de Flor de caña), Andrea Salomón (Brand Ambassador Pisco Gran Cruz y y Amaretto Disaronno), Andy Valderrama (Brand Ambassador para Jagermeister), Luis Castro (Brand Ambassador Jack Daniels) y Jose Luis Valencia (Brand Ambassador para William Grants & Sons), cinco bartenders que ya recorrieron Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna, Cusco, Huancayo, Tarapoto e Ica con mucho éxito y un grato recibimiento.

Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura, Tacna, Cusco, Huancayo, Tarapoto e Ica son las ciudades recorridas por Bartenders en movimiento hasta el momento.

El proyecto BEM fue creado por la trujillana Karen Álvarez, una de las bartenders peruanas más reconocidas en la actualidad, con el apoyo del equipo de Bebidas Premium. ¿Cómo nace esta iniciativa? Ella nos cuenta que durante su formación como bartender tuvo muchas limitaciones debido al centralismo de la educación, tenía que viajar a Lima para capacitarse y así estar al día. “Las diferencias con Lima son pronunciadas por los recursos que hay en cada ciudad. En Lima encuentras más insumos y por eso el bartender de provincia tiene que ser más creativo y conocer otras técnicas. Era muy difícil, por eso planteé un proyecto que lleve el conocimiento de manera gratuita a los bartender de provincia, así como concursos con premios exclusivos, de tal manera que se deje de concentrar todo en Lima”, y así empezó a gestarse esta idea que es financiada por Bebidas Premium a través de sus marcas.

El viaje del conocimiento

La primera parada fue Ica, en 2019, con capacitaciones de marca y premios como un viaje todo pagado para Clase Maestra, la convención mundial de bartenders que se realiza en Lima. En 2020, año de la pandemia, lograron visitar tres ciudades del norte y continuaron de manera virtual, pero ya no con capacitaciones de marca, sino con charlas temáticas relacionadas al bar y las bebidas tales como el Pasado, presente y futuro del bartender.

En 2021 visitaron cuatro ciudades y las charlas se generaron alrededor del tema El ADN del bar, con contenido cada vez más especializado y rico: “El ADN del bar son todos los elementos que trabajados con tiempo, dedicación y estudio ofrecen el armado que todo bartender debe tener dentro de sí. Estas charlas consisten en desarrollar los temas más importantes para la formación de un bar como el servicio, qué es ser un bartender, cómo ejecutar la operación en sí, la importancia del ‘storytelling’ y saber que tú eres tu propia marca”, detalla Karen Álvarez sobre las más recientes charlas dictadas en Huancayo.

“Este año estamos hablando del esqueleto del bartender, no solo de las herramientas del bar sino, por ejemplo, del desarrollo educativo, qué hacer después de ser bartender, cómo salir del pronóstico del mercado en general, desarrollo y planificación de bares, etiqueta, una serie de elementos bastante fuertes. El año pasado tocamos el detalle de destilados y gastronomía”, nos cuenta Luis Castro sobre su experiencia. “Cada brand ambassador es profesional en diferentes temas. Por ejemplo, Jose Luis Valencia ha sido hotelero toda su vida y es dueño de un bar en Miraflores. Por mi parte soy cocinero y licenciado en educación”. En ese sentido los cinco miembros ofrecen ideas en base a su formación y experiencia profesional, acorde a las tendencias del país y de otros continentes.

Generar movimiento en cada ciudad

Respecto a su experiencia en BEM, Luis Castro, de origen venezolano, sostiene que cada ciudad que visitaron tiene su propia forma y su línea de trabajo. “Me di cuenta que la selva tiene muy pocos bares, más sitios de fiestas o reuniones, pero los bares de allá tienen un detalle que son los insumos. La selva tiene infinidad de insumos, sabores y colores que si pudiéramos traerlos a Lima sería una locura. Como cocinero tiendo a utilizar técnicas de gastronomía para la coctelería. Una de las cosas que me encantó hacer allá fue un ‘fat-wash’, consiste en utilizar la esencia de las grasas e introducirlas en el destilado. Imagina tomar un whisky con una nota a tocino, esto lo hice con cecina y me volvió loco. Ese tipo de cosas son experiencias que me encanta vivir en cada uno de los viajes”, sostiene Luis con mucho entusiasmo.

Cada región tiene su propio espíritu, conocimientos y mucho para ofrecer, por eso compartir con los bartenders de una nueva ciudad es para el equipo una experiencia enriquecedora. Arequipa también ha sido visitada por Bartenders en movimiento.

Al igual que Karen Álvarez, visitar Huancayo fue para ellos una experiencia extraordinaria y sorprendente por la calidad de bares y una coctelería en crecimiento, además del buen recibimiento. Su llegada a cada ciudad es esperada con entusiasmo y ganas de compartir en colectividad porque, además de las charlas con BEM, los integrantes se quedan unos días más para realizar actividades con cada una de sus marcas como una masterclass con Flor de Caña, una cena maridaje con Jack Daniels o una actividad especial con Gran Cruz:

“Nos esperan con ansias porque se comienza a generar un movimiento. De eso se trata, de ser ese impulso que genera que los demás despierten en su comunidad. Sucede que las comunidades de bartenders de provincia y de servicio está muy aislada entre sí, no hay actividades, no se conocen. Lo que queremos generar es que haya mayor comunicación entre todos. Después de todo, si la coctelería interna se capacita y mejora toda la coctelería del Perú mejora en general, no todo es Lima”, sostiene Karen Álvarez.

Debido a la pandemia, la convención Clase Maestra está en pausa por lo que el premio en la actualidad es de una ruta de bares de Lima, una cata privada a cada uno con gamas premium de su portafolio y dinero en efectivo, y se lo llevan los asistentes que generen mayor movimiento en su región con sus creaciones cocteleras, como introducir un nuevo coctel en la carta de un bar. Por lo pronto, BEM ya está alistando su nuevo recorrido por un nuevo territorio del país que anunciará en cualquier momento en sus redes sociales. ¿Listos para la nueva aventura?

