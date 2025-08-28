El Mundial de desayunos de Ibai Llanos ha despertado gran entusiasmo en el Perú. Tras el anuncio del ‘streamer’ español, que convocó a 16 países para elegir el desayuno más sabroso del planeta, los usuarios locales se movilizaron y lograron que la propuesta peruana avanzara a cuartos de final con un récord de 2 millones de ‘me gusta’ en TikTok.

En esta segunda etapa, Perú tendrá como rival a Ecuador, otro país que generó gran movilización en las votaciones y que superó el millón de ‘likes’ para vencer a Guatemala.

La propuesta ecuatoriana se enfrentará al pan con chicharrón y a los tamales, los dos potajes que representan al desayuno peruano en la contienda. ¿Qué platos lleva Ecuador a la competencia? Aquí te lo contamos.

Los desayunos ecuatorianos en el Mundial de desayunos

Los platos elegidos por Ibai Llanos que representarán a Ecuador son:

Bolón mixto

El bolón mixto de verde es uno de los desayunos más emblemáticos de la costa ecuatoriana y símbolo de su cocina popular. Se elabora a base de plátano verde majado, que se mezcla con queso fresco y chicharrón, logrando una masa compacta y sabrosa que luego se moldea en forma de bola. Su nombre “mixto” alude justamente a la combinación de ambos rellenos, que aportan equilibrio entre lo salado y lo crujiente. Se suele acompañar con huevo frito, café o jugo de carne, convirtiéndose en un plato energético, perfecto para comenzar el día con identidad costeña.

Puedes ver su preparación en este video de KWA, creador de contenido gastronómico ecuatoriano:

Encebollado

Es considerado por muchos el plato insignia ecuatoriano y uno de los desayunos más queridos del país. Esta sopa, preparada generalmente con albacora, yuca y un generoso aderezo de cebolla encurtida, cilantro y ají, ofrece un sabor reconfortante y profundo. Es habitual acompañarlo con chifles o tostado de maíz, que aportan textura al caldo. Su popularidad es tal que trasciende la mesa hogareña y se encuentra en mercados, carretillas y restaurantes de todo el país. Reconocido por la guía Taste Atlas como una de las mejores sopas del mundo, representa la riqueza y calidez de la cocina ecuatoriana.

Puedes ver su preparación en este video de KWA, creador de contenido gastronómico ecuatoriano:

¿Cómo votar por Perú?

Las votaciones de este Mundial de desayunos se realizan exclusivamente en la cuenta de TikTok de Ibai Llanos. La mecánica es sencilla: cada país cuenta con un comentario publicado por el ‘streamer’ y gana aquel que acumule más ‘likes’.

Para apoyar a Perú, basta con darle ‘me gusta’ al comentario que dice “Perú”.

Busca este comentario con el check oficial de Ibai Llanos y dale tu voto al Perú.

Hasta el momento, la propuesta peruana sumaba 2,9 millones de reacciones en su enfrentamiento directo contra Ecuador, cifra que refleja el entusiasmo de los seguidores y la expectativa por mantener al país en competencia.