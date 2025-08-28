El Mundial de desayunos de Ibai Llanos ha despertado gran entusiasmo en el Perú. Tras el anuncio del ‘streamer’ español, que convocó a 16 países para elegir el desayuno más sabroso del planeta, los usuarios locales se movilizaron y lograron que la propuesta peruana avanzara a cuartos de final con un récord de 2 millones de ‘me gusta’ en TikTok.
En esta segunda etapa, Perú tendrá como rival a Ecuador, otro país que generó gran movilización en las votaciones y que superó el millón de ‘likes’ para vencer a Guatemala.
La propuesta ecuatoriana se enfrentará al pan con chicharrón y a los tamales, los dos potajes que representan al desayuno peruano en la contienda. ¿Qué platos lleva Ecuador a la competencia? Aquí te lo contamos.
Los desayunos ecuatorianos en el Mundial de desayunos
Los platos elegidos por Ibai Llanos que representarán a Ecuador son:
- Bolón mixto
El bolón mixto de verde es uno de los desayunos más emblemáticos de la costa ecuatoriana y símbolo de su cocina popular. Se elabora a base de plátano verde majado, que se mezcla con queso fresco y chicharrón, logrando una masa compacta y sabrosa que luego se moldea en forma de bola. Su nombre “mixto” alude justamente a la combinación de ambos rellenos, que aportan equilibrio entre lo salado y lo crujiente. Se suele acompañar con huevo frito, café o jugo de carne, convirtiéndose en un plato energético, perfecto para comenzar el día con identidad costeña.
Puedes ver su preparación en este video de KWA, creador de contenido gastronómico ecuatoriano:
- Encebollado
Es considerado por muchos el plato insignia ecuatoriano y uno de los desayunos más queridos del país. Esta sopa, preparada generalmente con albacora, yuca y un generoso aderezo de cebolla encurtida, cilantro y ají, ofrece un sabor reconfortante y profundo. Es habitual acompañarlo con chifles o tostado de maíz, que aportan textura al caldo. Su popularidad es tal que trasciende la mesa hogareña y se encuentra en mercados, carretillas y restaurantes de todo el país. Reconocido por la guía Taste Atlas como una de las mejores sopas del mundo, representa la riqueza y calidez de la cocina ecuatoriana.
Puedes ver su preparación en este video de KWA, creador de contenido gastronómico ecuatoriano:
¿Cómo votar por Perú?
Las votaciones de este Mundial de desayunos se realizan exclusivamente en la cuenta de TikTok de Ibai Llanos. La mecánica es sencilla: cada país cuenta con un comentario publicado por el ‘streamer’ y gana aquel que acumule más ‘likes’.
Para apoyar a Perú, basta con darle ‘me gusta’ al comentario que dice “Perú”.
Hasta el momento, la propuesta peruana sumaba 2,9 millones de reacciones en su enfrentamiento directo contra Ecuador, cifra que refleja el entusiasmo de los seguidores y la expectativa por mantener al país en competencia.
