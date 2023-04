El café es una de las bebidas más consumidas en el mundo. Esto debido a su sabor, olor y valor cultural. En las últimas décadas ha sido estudiado por la ciencia y se sabe que ofrece grandes beneficios para la salud, además de ser un estimulante natural debido a la cafeína que contiene. En esta nota, exploraremos los efectos positivos que tiene para la salud humana.

Existe suficiente evidencia científica que indica que el café tiene muchos beneficios para la salud humana, desde mejorar la función cognitiva hasta prevenir enfermedades como el cáncer y alzheimer, sin embargo, como ya hemos mencionado antes, no existen alimentos mágicos que hagan la tarea por sí sola, para tener una buena salud es necesario tener hábitos saludables como comer balanceado, hacer actividad física, reducir el estrés, y por supuesto, el beber café es uno de esos hábitos, siempre y cuando no esté contraindicado. Continuamos:

Mejora la función cognitiva

Uno de los grandes beneficios que conocemos del café es que gracias a la cafeína que tiene puede mejorar la concentración, el estado de alerta y la memoria a corto plazo. Un estudio publicado en la revista “Food and Chemical Toxicology” indicó que una taza de café con cafeína mejoró significativamente el rendimiento cognitivo en comparación con una taza de café descafeinado o agua.

Otros estudios sugieren que el consumo de café puede mejorar la concentración y la función cognitiva, sobre todo en personas que lo beben de forma habitual. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el abusar de la cafeína, más de 4 tazas al día de café, podría tener efectos negativos como generar insomnio, ansiedad, problemas digestivos y aumento de la presión arterial.

El consumo de café también se ha relacionado con una mejor función cognitiva, incluida la memoria a corto plazo y la atención.

Mejorar el rendimiento físico

La cafeína es uno de los suplementos más usados para mejorar el rendimiento físico. Pero una taza de café también puede aportar beneficios para los deportivas que deseen mejorar su rendimiento. Es importante señalar, que lo ideal será tener una cita con el médico o nutricionista, para este le indique cuántas tazas de café o gramos de cafeína debe consumir.

Hay mucha evidencia que indica que el café gracias a la cafeína que mejora el rendimiento de ciclistas, corredores y deportistas de levantamientos de pesas. Además, de proporcionar más resistencia, puede reducir la fatiga y mejorar la función neuromuscular.

No deshidrata

Por mucho tiempo se creía que el café deshidrataba y que por cada taza de café al día, uno tenía que tomar dos vasos de agua para compensar esa deshidratación. Un meta-analísis que revisó 16 estudios sobre el impacto del café en la deshidratación explicó que si bien la ingestión de cafeína puede aumentar el volumen de orina no hace que la persona que tome café se deshidrate. Indica que “las preocupaciones sobre la pérdida de líquidos no deseada asociada con el consumo de cafeína son injustificadas” tanto en personas en descanso como cuando hacen deporte. Así que tome café y no sienta temor.

Recuerde que para obtener los beneficios del café, se debe tomar de forma regular y no añadir endulzantes. El azúcar añadida está relacionada con varias enfermedades crónicas no transmisibles.

Protector hepático

En la actualidad, existe una amplia cantidad de investigaciones que sugieren que el beber café previene enfermedades del hígado como cirrosis, hígado graso no alcohólico, fibrosis y cáncer, esto debido a los compuestos bioactivos que tiene, tales como la cafeína, ácido clorogénico, trigonelina y melanoidinas, que funcionan como antioxidantes y antiinflamatorios.

Un meta-análisis de estudios observaciones publicado en la revista “Clinical Gastroenterology and Hepatology” en 2016 encontró que el consumo de café se asocia con un menor riesgo de tener cáncer de hígado. Otro meta-analísis encontró que el consumo moderado de café, es decir de dos tazas al día, se asoció con una reducción del 43% en el riesgo de cirrosis hepática.

El café contiene una gran cantidad de antioxidantes, que pueden ayudar a proteger contra el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Podría prevenir neurodegenerativas

Existen meta-análisis que refieren que el consumo de café de forma regular está asociado con un menor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson y el Alzheimer.

Una revisión sistemática y meta-análisis publicado en la revista “Journal of Human Nutrition and Dietetics” en mayo de 2019 indica que “hay una asociación inversa significativa entre el consumo de café y el riesgo de enfermedad de Parkinson”. Algunos años antes, otro meta-análisis indicaba que cada taza adicional de café consumida por día se asoció con una reducción del 8% en el riesgo de enfermedad de Parkinson.

Podría prevenir diabetes tipo 2

Si bien aún se tiene que estudiar más, la revista The American Journal of Clinical Nutrition publicó un estudio en noviembre del 2022 que sugiere que el consumo de café con cafeína se asoció con un menor riesgo de diabetes tipo 2. Al tomar de 3 a 4 tazas de café al día tuvieron 54% menos posibilidades de obtener diabetes tipo 2 en comparación a las que no tomaron café.

Además, se asoció que el cambiar una taza de bebida azucarada por café brinda un 19% de menos posibilidades de obtener diabetes. Si el café reemplaza una bebida con edulcorantes, esas posibilidades se reducen al 9%. Finalmente, un mayor consumo de café con cafeína se asoció con concentraciones más bajas de insulina en ayunas.

Años antes, una revisión sistemática de estudios había afirmado esa misma hipótesis: puede prevenir la diabetes tipo 2. Se encontró que el consumo de 3-4 tazas de café por día se asoció con una reducción del 25% en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El consumo de café podría reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer de hígado y el cáncer colorrectal.

En conclusión, hemos visto que el consumo de café puede tener grandes efectos positivos en la salud, pero esto varía según la cantidad y la frecuencia de consumo. Existen otros factores importantes a tener en cuenta como la edad y la salud en general de la persona. Además, como todo en la vida, siempre con moderación, la Organización mundial de la Salud recomienda un máximo de 400 mg de cafeína al día, lo que equivale a cuatro tazas diarias. Ahora que sabes de sus beneficios, disfrutarás más de su olor y sabor, sabiendo que nos hace bien.