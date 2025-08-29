El último fin de semana de agosto, el café peruano será el gran protagonista en Lima. Los días sábado 30 y domingo 31, el Círculo Militar de Jesús María abrirá sus puertas para recibir a cientos de visitantes en una nueva edición de “Café para Todos”, un espacio de encuentro pensado para quienes disfrutan no solo de una buena taza, sino también de momentos en comunidad. La cita será de 11AM a 9PM, la entrada es gratuita.

El festival promete convertirse en una verdadera fiesta para los sentidos. Los asistentes podrán recorrer la feria que está divida en nueve zonas y descubrir la oferta de más de 50 marcas locales que presentarán lo mejor de su producción. Desde cafés de especialidad de distintas regiones del país, hasta vinos, chocolates y postres, la experiencia busca ser inclusiva para todos los gustos.

Estas son algunas de las marcas que estarán presentes en el evento: La Teoría de los 6 Cafés, Ciclos Café, Wäyo, Sakkura Maru, Essenza, Ká Coffee, Finca Tasta, Puku Puku, Dao, Fortunato, Artidoro Rodríguez, Armache Café, Rosal Café, Don Salazar, Bocado Coffee, Amoretto, entre otros.

“Café para Todos” ha preparado una agenda llena de actividades: talleres, catas, degustaciones, sorteos, música en vivo y, para los más apasionados del barismo, un torneo de Latte Art que reunirá a los talentos emergentes detrás de la barra. Además, se celebrará la final del Torneo Latinoamericano de Filtrados, una competencia que pondrá a prueba las habilidades de los mejores especialistas de la región en uno de los métodos más valorados dentro del mundo del café.

“Café para Todos” es más que un festival: es un recordatorio de que detrás de cada taza hay una historia que merece ser celebrada.