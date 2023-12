La comida no debe ser sinónimo de culpa, nunca, por ninguna circunstancia. En los últimos años, cada vez son más los especialistas en nutrición que recomiendan aprender a comer eligiendo alimentos más nutritivos que contar calorías. Esto se debe a que muchas veces por intentar comer menos calorías, se consumen alimentos llenos de colorantes y saborizantes artificiales que brindan poca energía pero que por las sustancias que tienen podrían afectar nuestra microbiota intestinal, tan importante para nuestro sistema inmune. Bajo esta línea, compartiremos consejos para tener una cena navideña saludable y en caso sea necesario –lo detallaremos líneas abajo– contar calorías.

Lo primero que debemos tener en cuenta es que la cena navideña o la de Año Nuevo es una más de todas las que comeremos a lo largo del año. Si bien es deliciosa gracias a la cantidad de diferentes platillos que se preparan para estos días, no es necesario comer todo y de todo. Debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, escoger lo que nos gusta, hacer las combinaciones que deseemos y si ya nos sentimos satisfechos, interiorizar que tanto el 26 de diciembre como el 1 de enero son días oficiales de los “recalentados”, y en muchas ocasiones, hasta dos o tres días después se seguirá comiendo pavo y panetón. Así que no debemos pensar que es la última cena o la única.

En las fiestas, disfruta una cena saludable. (Foto: gpointstudio en Freepik)

Otro punto importante es que al día siguiente de comer, no tenemos que “oxidar calorías”, sí las calorías se oxidan y no se queman. No es necesario hacer mucho ejercicio o caminar demasiado para compensar lo que hemos comido, y tener este hábito nos indica que quizás podríamos tener una mala relación con la comida. Si deseas hacer deporte, la mañana del 1 de enero, es genial porque le brindas a tu cuerpo endorfinas y salud, pero si esto se ha convertido en una obligación, es momento de pensar por qué lo estás haciendo.

Dentro de la cantidad de platos que se preparan en Navidad y Año Nuevo, hay unos más nutritivos que otros. Esto sí es cierto. Tenemos preparaciones que están hechas al horno, otras fritas o a la olla. El cómo preparemos un alimento sí va a afectar a la calidad de los nutrientes que normalmente aportan. Entonces, si actualmente tienes un problema de salud como colesterol alto, diabetes, resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, obesidad, lo ideal seria que converses con tu nutricionista y le preguntes que técnicas culinarias son las más adecuadas para ti y que a la vez te permitan disfrutar de un buen momento en familia. Al final, la comida no es solo calorías, también tiene una connotación cultural y social.

Recomendaciones básicas:

Si tienes alguna de las enfermedades ya mencionadas, intenta comer bajo en sal, limita el consumo de azúcar, opta por panetones y postres que estén hechos con harinas integrales y edulcorantes como estevia, fruto del monje o de jacón. Además, que tu cena navideña tenga una ensalada fresca, llena de verduras, de diferentes colores y texturas.

Escoge la bebida que desees, pero si tienes alguna enfermedad cardiovascular, renal o diabetes, intenta elegir una que no tenga alcohol y sea más natural como una kombucha, un mocktail (coctel sin alcohol), entre otros.

Sabemos que están leyendo esta nota, porque les interesa saber cuántas calorías tiene el pavo que comerán o cuántas tiene el panetón con chocolate. Es más, algunos están ya con la calculadora en la mano. Y no, ese no es nuestro objetivo.

Existen casos especiales, como alguien que tiene una enfermedades crónica no transmisible o que está siguiendo un plan alimentario debido a que tiene un objetivo específico que esta información les seria de utilidad.

Alimentos en 100g en cocido Calorías Panetón 371 Kcal Pavo 189 KCal Ensalada rusa 122 KCal Ensalada fresca 37 Kcal Ensalada Waldorf 132 Kcal Pure de papas 88 Kcal Arroz árabe 169 kcal Pollo al horno 188 Kcal Pollo a la brasa (sin papas) 220 Kcal

Fuente: USDA’s FoodData Central / Tabla de composición de alimentos del MINSA

Bebidas en 100 ml Calorías Champagne 76 Kcal Chocolate caliente 77 Kcal Vino 83 Kcal Cerveza 43 Kcal

Fuente: USDA’s FoodData Central / Tabla de composición de alimentos del MINSA

Recuerden que pueden tomar esta información como referencia, pero recuerden que lo que comemos no solo son calorías, también son proteínas, carbohidratos, grasas (buenas y malas), vitaminas y minerales. La calidad nutricional va a depender de qué ingredientes y técnicas culinarias utilicemos, escojamos los más nutritivos, y si no es así, disfrutemos y recordemos que siempre podemos empezar hábitos saludables al día siguiente.