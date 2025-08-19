El congreso de coctelería Clase Maestra, uno de los eventos del sector más importantes en Latinoamérica, reunirá durante una semana a profesionales de la industria de tres continentes en Lima.

Durante una semana, Lima será la sede de este evento que convoca a más de 800 profesionales de las barras. Entre los ponentes invitados de este año se encuentran el italiano Giacomo Giannotti, dueño de Paradiso, bar reconocido por la lista 50 Best Bars como el Mejor Bar del Mundo en 2022; así como Daniele Dalla Pola, referente de la coctelería Tiki.

Los organizadores del congreso, Franco Cabachi y Manuel Cigarróstegui, consideran que el evento ha contribuido a la visibilidad de la capital peruana en el ámbito de la coctelería mundial. “Gracias al impulso de la gastronomía y la curiosidad que esta genera en el mundo, mucha gente llega a nuestra ciudad. La calidad de la cocina estaba asegurada y, aunque teníamos buenos bares, estos estaban detrás de los logros de nuestros restaurantes. Esto ha cambiado y hoy podemos afirmar que hay un diálogo entre iguales”, consideran los organizadores.

Esto es todo lo que debes saber, si deseas ser parte del evento.

Invitados de Clase Maestra 2025

Clase Maestra 2025 contará en esta edición con lo que la organización describe como varias “figuras icónicas”. Entre ellos:

Giacomo Giannotti, cuyo bar, Paradiso, en Barcelona, fue elegido por la prestigiosa lista 50 Best Bars, como el “Mejor Bar del Mundo” y él, como el mixólogo más influyente.

Margarita Sader, directora Creativa y de Investigación de Paradiso, y también esposa de Giannotti, quien no solo catapultó a su matriz en Barcelona, sino promovió su expansión por el mundo con locales en Ibiza y Dubai, y otras marcas como Galileo y Monk.

David Ríos, español que en 2013 ganó el World Class, uno de los concursos de coctelería más prestigiosos del mundo. Hoy es consultor global y un referente de la hospitalidad detrás de las barras.

Daniele Dalla Pola, referente global de la coctelería Tiki, esa que tiene al ron, la piña y el coco como emblemas.

Otro plus de Clase Maestra está en que su edición 2025, que incluye charlas magistrales, lanzamientos, exhibición y degustación de productos y más, se realizará en el novísimo Hotel Intercontinental, uno de los más exclusivos de la ciudad.

En Circo, uno de los bares del hotel, Giannotti ofrecerá, además, un “guest” donde servirá sus mejores cócteles, aquellos que lo llevaron a ser considerado el “Mejor Bartender del Mundo”.

¿Cuándo y dónde?

El evento de este año se realizará en el Hotel Intercontinental desde el lunes 25 de agosto hasta el domingo 31 de agosto.

Las entradas están disponibles en Joinnus. Para más informes, llamnar al 979979920 y en su Instagram oficial: @clase_maestra.