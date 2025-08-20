Claudio Pizarro respondió un test gastronómico durante un encuentro con un creador de contenidos alemán.
Redacción EC
Redacción EC

Aunque se retiró de las canchas en 2020, sigue siendo una figura muy querida en el fútbol internacional, especialmente en Alemania, donde militó en equipos como el Bayern de Múnich y el Werder Bremen. Es así que en un reciente video, el tiktoker alemán Viet Chau entrevistó al astro peruano para saber sobre sus preferencias gastronómicas.

“Comida bávara con Claudio Pizarro”, anunció el creador de contenido premiado como el ganador de la categoría gastronómica en los Tiktok Awards, edición alemana, del 2024, como introducción del video que en Instagram tiene más de 10 mil ‘likes’ y en TikTok casi 200 mil reproducciones.

En el video, que puedes ver , al exfutbolista peruano se le da elegir entre una diversa lista de platos alemanes. Inicialmente, debe elegir entre la Weißwurst (una salchicha blanca hecha con carne de ternera y de cerdo junto con especias) y Leberkäse, otro embutido muy popular. Pizarro se decanta por esta segunda opción.

La batalla continúa con antojos como Zwiebelbraten, Obatzda y Schweinshaxe. Este último plato parece estar destinado a convertirse en el gran elegido del peruano, hasta que Viet Chau le hace una pregunta inesperada: ¿schweinshaxe o cebiche?

@vietshao Das Ende war klar 😂 #fyp #bayerisch #claudiopizarro #collab #essen ♬ Originalton - Viet

Cuando oye el plato peruano, la respuesta de Claudio Pizarro fue inmediata: cebiche, lo que generó un divertido momento con el creadore contenidos, quien : “El final fue claro”.

