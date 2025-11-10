Las historias y emociones relacionadas con el café de Perú son el eje centrla del concurso denominado “El café que nos une”, un concurso organizado por la Cámara Peruana del Café y Cacao dirigido tanto profesionales como aficionados, de nacionalidad peruana o extranjeros con residencia en el país que registren imágenes para destacar el vínculo que el producto establece con las regiones cafetaleras, desde la Amazonía hasta los Andes.

El concurso invita a capturar momentos que ilustren el origen, el proceso y el consumo del café. Se buscan representaciones visuales de los rostros y paisajes de las áreas productoras, el desarrollo del trabajo en las fincas, el cultivo, la cosecha, y también escenas urbanas o cotidianas que muestren el impacto del café en cafeterías y hogares. Las imágenes deben reflejar cómo el café conecta territorios, generaciones y distintas perspectivas, al mismo tiempo que resalta la riqueza cultural y geográfica de las zonas de producción.

La inscripción al concurso es gratuita y está abierta a personas mayores de 18 años. Los interesados podrán participar de forma digital a través del formulario y las bases disponibles en el sitio web oficial del IV Concurso Nacional de Fotografía del Café Peruano.

El certamen funcionará como una plataforma para exponer el talento fotográfico de las regiones, reforzando la identidad regional y promoviendo la diversidad visual del café nacional. El concurso es un tributo a quienes cultivan, procesan, preparan y consumen café.

El plazo para la recepción de las fotografías finaliza el 20 de noviembre a las 6:00 p.m. El jurado, compuesto por especialistas como Flor Ruiz, Omar Lucas, Fidel Carrillo y Norka Peralta, seleccionará diez obras finalistas. De ese grupo, se elegirán tres fotografías ganadoras y una mención honrosa. Las imágenes seleccionadas serán impresas y expuestas durante la ExpoCafé Perú 2025, evento que se realizará en Lima del 27 al 30 de noviembre. La ceremonia de premiación está prevista para el 27 de noviembre. Adicionalmente, se realizará una votación abierta en redes sociales para que el público elija otra mención honrosa.

Los premios incluyen insumos y equipos para la preparación de café, así como asesorías y talleres de fotografía. El primer lugar recibirá un método AeroPress, café de especialidad y una escultura del artista Rafael Lanfranco, además de una asesoría fotográfica personalizada. El segundo puesto ganará un método V60, café y un taller de fotografía digital. Cada participante puede presentar hasta tres fotografías originales e inéditas, que deben ser a color o blanco y negro, y pueden haber sido tomadas con cualquier dispositivo. Se permite únicamente edición básica, y no se admitirán fotomontajes ni imágenes generadas por inteligencia artificial.

Para consultas e inscripciones, los interesados pueden escribir a concurso@camcafeperu.com.pe.