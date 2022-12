Una de las preguntas que viene a la mente cuando se piensa en las modas gastronómicas es: ¿qué se volverá viral en Tik Tok? ¿Una pasta con queso feta, una ensalada verde o quizás un café batido? Antes de maravillarnos con las posibles creaciones que encontraremos en 2023, Provecho propone dar un vistazo a las recetas que se volvieron virales en 2022. Desde las elegantes y curiosas tablas de mantequilla hasta las tostadas con yogurt.

1. Overnight oats (Avena)

Si se tratan de recetas sencillas y prácticas, Tik Tok parece ser una fuente inacabable de opciones. Una de las recetas más vistas es la de ‘overnight oats’. Se trata de una preparación perfecta para el desayuno cuya particularidad es que se prepara un día antes y se deja la avena durante toda la noche con una mezcla de yogurt, chía, frutas y algún endulzante. Un desayuno práctico y perfecto para adaptar a los gustos de cada uno.

2. Tablas de mantequilla

Una opción para compartir que se volvió realmente famosa y versionada por muchas personas en Tik Tok son las tablas de mantequilla. La consigna es simple: mantequilla a temperatura ambiente que se distribuye en una tabla y se decora con topings según el gusto de quien lo prepara. En este caso, la creadora de contenido presenta una versión con sal gruesa, prosciutto, cebollas caramelizadas y un toque de aceite de oliva encima. Las opciones para combinar son infinitas.

3. Mesa de nachos

Si bien en este caso no se trata de una receta en sí, la mesa de nachos se volvió una manera interesante de compartir este tipo de piqueo con los amigos. Si tiene una fiesta o celebración, puede optar por cubrir una mesa con papel aluminio y servir sobre la misma nachos con alguna carne o toppings de su preferencia y la infaltable salsa de queso que corona la creación que se puede ver en el video. ¿Se anima?

4. Pan de nube

No todo es comida contundente o opciones dulces a más no poder, en Tik Tok también se pueden encontrar recetas o preparaciones más saludables o livianas. El “pan” de nube no se trata de un clásico pan, es más bien una versión preparada con claras de huevo y sin harina, pensado para quienes siguen un estilo de vida Keto o quienes son celiacos; es decir, que no toleran el gluten.

5. Tacos de Birria

Preparados con una carne mechada suave y llena de sabor y servidos con un queso derretido delicioso y una porción del jugo de cocción, los tacos de birria de res se han vuelto virales. Este plato mexicano ha dado la vuelta al mundo y gracias a lo delicioso de su sabor, miles de creadores de contenidos se han animado a prepararlos y compartir sus recetas. Una de las que tiene más vistas es la del usuario @juanfoodtime.

6. Rollos de canela

Para los amantes del dulce, los rollos de canela son una opción deliciosa y perfecta que muchas veces disfrutamos pero no sabemos cómo preparar. Este año su receta se volvió viral a través de videos de distintos creadores de contenidos, quienes enseñan a sus seguidores cómo se preparan y con qué se pueden acompañar, además del clásico baño de queso crema.

7. Pan con ajo

Si se trata de elegir algún ingrediente que haya sido protagónico en la plataforma es el ajo. Miles de videos han sido compartidos para enseñar a preparar ajos confitados y en qué se pueden utilizar al momento de cocinar. Una de las versiones preferidas es la de pan con ajo. La peculiaridad es que, al momento de confitar un ajo en una cantidad considerable de aceite, la textura de este y su sabor se vuelven más suaves. Así, se prepara un ingrediente que puede acompañar perfectamente desde un trozo de pan tostado, hasta las más deliciosas pastas.

8. Tostadas de yogurt

Un bocado dulce, liviano y bastante de sencillo de preparar para el desayuno o para cualquier momento son las tostadas de yogurt. Con pocos ingredientes logrará tener una especie de tostada con una crema dulce y los toppings dependerán de su gusto. Puede acompañarlo con fresas o chocolate, pero recomiendo ampliamente servirlas con arándanos que le dan el toque ácido ideal.

9. Ensalada de pepinos

Una de las mejores recetas virales es la ensalada de pepinos. Con ajo, vinagre, aceite de sésamo, azúcar y ají en polvo se puede hacer que un ingrediente tan básico y simple obtenga un sabor increíble. La presentación, gracias al corte de acordeón, es un plus muy apreciado. Resulta el acompañamiento perfecto para distintos almuerzos o cenas, pero también puede ser una entrada.

10. Papas acordeón

En general, las recetas o tips para cocinar papas en distintos formatos siempre son un éxito total en Tik Tok. En este caso, esta receta nos promete las papas más crocantes y vistosas con muy pocos ingredientes. Eso sí, serán necesarias algunas habilidades con el cuchillo para crear la curiosa forma de acordeón. Además, nos enseña a preparar una salsita para acompañar que queda deliciosa.