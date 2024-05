Probablemente a muchos les pasa que conocieron o escucharon de alguna comida o bebida por primera vez en alguna producción de Hollywood. Por ejemplo, el gazpacho de Pedro Almodóvar en Mujeres al borde de un ataque de nervios o el ratatouille de la película de Disney del mismo nombre. Una categoría que brilla en series y películas son los cocteles, bebidas preparadas con licores deliciosos, clásicos y los favoritos de muchos. En esta nota, descubre cinco opciones deliciosas.

Para esta tarea, la escuela de bartender profesional Gourmet Bar nos presentó esta lista de deliciosos cocteles icónicos en el cine y la TV. Además, te contamos dónde puedes ver las producciones en streaming.

Martini

Películas: Serie de James Bond (1962 - )

El Martini, “agitado, no refrescado”, es el cóctel insignia de James Bond, el icónico agente secreto británico. Su sofisticación y elegancia se han convertido en sinónimo del estilo de vida de Bond, siendo una presencia constante a lo largo de las películas de la franquicia.

Esta bebida se presenta en diversas presentaciones, acompañado con aceituna (Dry Martini), con limón (Vesper Martini) o preparado con vodka en vez de gin. La receta original combina ginebra con vermut. Otro dato curioso es que el llamado Martini “sucio” incorpora un toque de la salmuera de las aceitunas a la receta tradicional del coctel.

Old Fashioned

Serie: Mad Men (2007 - 2015)

En la serie Mad Men, ambientada en la agitada escena publicitaria de la década de 1960, el Old Fashioned es la bebida predilecta del protagonista Don Draper. En más de una ocasión vemos al director creativo de la firma de publicidad Sterling Cooper disfrutarlo y, en la temporada 3, incluso prepara el coctel. Incluye bourbon o whisky de centeno, azúcar, angostura, naranja, cereza en conserva y agua con gas.

Un pariente de esta bebida deliciosa que recomienda la escuela Gourmet Bar es el Sazerac. Esta mezcla de whisky, azúcar, amargo de Peychaud y absenta encapsula la sofisticación y el estilo de la época.

White Russian

Película: The Big Lebowski (1998)

El “White Russian”, una mezcla de vodka, licor de café y crema, alcanzó un nuevo nivel de popularidad gracias a ser la favorita del personaje de “The Dude”, en la película The Big Lebowski. La cinta de los hermanos Ethan y Joel Coen nos presenta a Jeff Lebowski, un desempleado que es asaltado y confundido con un multimillonario con el mismo nombre.

El ruso blanco es un coctel dulce que incluye vodka, licor de café y nata. Esta bebida cremosa y reconfortante se ha convertido en un símbolo de la despreocupada actitud del personaje principal. Se suele servir después de una comida.

Cosmopolitan

Serie: Sex and the City (1998 - 2004)

El Cosmopolitan, una mezcla de vodka, triple sec, jugo de arándano y lima, se hizo famoso gracias a las aventuras de Carrie Bradshaw y sus amigas en la serie de televisión Sex and the City. El grupo, completado por Charlotte, Miranda y Samantha, ha pasado grandes historias, aventuras y desamores en la serie de seis temporadas, dos películas y un reboot llamado “And Just Like That”.

Este cóctel elegante y vibrante se convirtió en la bebida insignia del glamoroso estilo de vida de las mujeres neoyorquinas modernas. Así, está presente en distintos momentos, usualmente de celebración.

Cuba Libre

Película: Coctel (1988)

En la película Coctel el personaje de Tom Cruise, Brian Flanagan, afronta las dificultades de ser camarero en un concurrido restaurante, ya que toma este trabajo para pagarse sus estudios en negocios.

En una escena icónica, mientras le toca atender la barra, le llegan gran cantidad de pedidos y parece no poder con todo. Una de las camareras le pide un Cuba Libre, sin saber que este es el nombre de una simple y deliciosa combinación: ron, cola y limón. Este cóctel se asocia con la escena de Miami y el estilo de vida de la década de 1980 que la película retrata.

Manhattan

Película: Una Eva y dos Adanes (1959)

Otro cóctel conocido es el Manhattan, que forma parte de la cinta con la impresionante Marilyn Monroe. Su personaje, Sugar Cane, es una cantante que prepara la clásica bebida en una bolsa de agua caliente, en un tren rumbo a Florida.

Este cóctel, hecho con whisky, vermut dulce y amargo, es una opción perfecta si se apuesta por la sofisticación y el estilo clásico.

