Hoy, 1 de noviembre, que se celebra el Día del veganismo, compartimos una guía que demuestra que la comida hecha a base de vegetales está llena de creatividad, color y sabor. Hasta el momento no hay un plato que cocineros no hayan podido reinventar con insumos 100% de origen vegetal. A continuación nuestra selección:

Restaurantes veganos en Lima



Seitan Urban Bistro

El restaurante del chef Santiago Santolalla lleva varios años brindando comida basada en plantas. Él explica que la comida vegana ha ido creciendo y que se está eliminando el mito que esta cocina es menos deliciosa que la tradicional, cuando puede ser todo lo contrario si se aprende a utilizar las técnicas y los insumos adecuados.

Ceviche apaltado del restaurante Seitan Urban Bistro. (Foto: cortesía)

“Mi papá es un amante de la cocina desde que tengo uso de razón y mi mamá, una gran foodie. Entonces siempre buscaban hacer el mejor ceviche, de hecho, tuvimos un restaurante donde hacíamos ceviche y otros platos tradicionales (él y yo cocinábamos juntos). Mi receta se basa en las técnicas y el balance que él me enseño. Pocos ingredientes, mucha frescura y equilibrio al paladar”, cuenta.

Su carta es amplia, en Seitan encontramos desde hamburguesas hasta ceviches de hongos, postres variados, parrillas y piqueos como pop corn chicken y alitas hechas de coliflor.

Plato de carnes vegetales hechos con seitan. (Foto: Restaurante Seitan)

Al detalle:

Dirección : C. Schell 685, Miraflores

C. Schell 685, Miraflores Delivery: De 12 a 10:30 pm (consultar las zonas de reparto)

Recojo en tienda y App de Rappi: De 12 p.m. a 10:45 p.m.

Ticket promedio: 50 soles

Plant Food + Wine

Plant Food + Wine es uno de los nuevos restaurantes plant based en Lima. En su carta encontrarás platillos inspirados en la comida criolla así como menús degustación de distintas duraciones y menús de almuerzo con experiencias de maridajes orgánicos. Según explica André Patsias, dueño y chef, indica que PFW es “un restaurante de comida criolla contemporánea Plant Based”.

Anticuchos de setas con yucas con reducción de maiz morado de Plant Food + Wine.

“Tenemos variantes de los platos icónicos de la gastronomía peruana y japonesa, y de platos de distintas regiones del Perú que son muy fáciles de reconocer”, añade Patsias.

Actualmente, los platos emblema de Plant Food + Wine son los anticuchos, ceviches, causa, arroz Norteño, pasta a la Huancaína, Picarones, etc. “Nos esmeramos en tener la mejor versión de una cocina criolla peruana plant based”, finaliza.

Plant Food + Wine Lima está ubicado en Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores. (Foto: Camila Novoa)

Al detalle

Direción: Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores.

Av. Mariscal La Mar 463, Miraflores. Reservas al IG: pfwlima y Whatsapp : 51946889898.

pfwlima y Whatsapp : 51946889898. Precio: ticket promedio S/.130 soles

Veda

En Miraflores, encontramos a Veda, uno de los restaurantes saludables y plant based que que más ha experimentado en su carta. El chef Andrés Barroeta es la mente creativa detrás de las innovadoras propuestas. “La idea desde que yo llegué fue ver la comida desde el lado del disfrute. No viene acá solo para satisfacer la necesidad de alimentarte, sino ir un poco más allá. Ir a Veda a pasarlo bien. Empezar con unos platos fríos o calientes, ir por un fondo, y si te queda espacio, ir por un postre”, añade. “Queríamos llegar a esa experiencia”.

Probamos la nueva carta de Veda. (Foto: Difusión)

En las entradas encuentras: yuquitas bravas, causa caliente, ceviche veda y causa acevichada. En los fondos, las opciones que no puedes dejar de probar son: pasta fungi, arroz marino, setas y coliflor anticuchos y ocopa.

Como la experiencia no está completa sin el postre. Las recomendaciones son: los churros, el combinado y el tiramisú. “Lo más importante es entender lo que estás haciendo, buscar el cómo, y empiezas el ensayo y error. Para crear los postres, me basé en libros para entender cómo sustituir los lácteos, el huevo y la harina de trigo. Me apoyo también en el equipo de repostería que tenemos”, añade Barroeta.

Causa caliente de Veda Restaurante. (Foto: Patricia Castañeda)

Al detalle:

Horarios: Martes a sábado 12:30 a 16:30 / 19:00 a 22:00; Domingo 12:30 a 17:00

Dirección: Calle Schell 630, Miraflores.

Teléfono: (01) 7194174

Delivery: Sí, propio y por Rappi.

Ticket promedio: 90 soles

Asiánica

Si te gusta la comida fusión, debes visitar Asiánica. Este restaurante fundado por Ruei Tang Yeh y Ranulfo Rayme Cosio es la “fusión asiático criollo”. Tiene platillos como makis, cebiche, arroces estilo criollo, gyozas, pastas orientales, ramen.

En el restaurante Asianica no se usa ni ajos ni cebollas. (Foto: Difusión)

Según explica empezaron a preparar comida criolla ‘plant based’ porque querían “resaltar la tradición y sabor criollo con distintos toques y técnicas, aprovechando y demostrando la cualidad de los vegetales”.

Como Asiánica es un restaurante con enfoque Ayurveda no utiliza ni ajos ni cebolla. “Si bien la base de los platos criollos son con ajo y cebolla, el reto ha sido llegar a un sabor muy similar sin esos vegetales”, añade Yeh. “Utilizamos distintos ajíes, hierbas, loche, especias para realzar sabores y por texturas carnes vegetales, hongos y tofu”, complementa.

Makis veganos de Asianica. (Foto: Cortesía / Asianica)

Al detalle

Dirección: Av Petit thouars 5232, Miraflores

Av Petit thouars 5232, Miraflores Teléfono: 970 335 339

970 335 339 Reserva: no

no Precios: desde los 19 a 35 soles.

El chino vegano

Este restaurante ubicado en Jesús María se ha especializado en la comida criolla basada en plantas. “La comida criolla siempre fue el principal estilo en mi cocina, desde muy pequeño era tradición en casa comer mucha comida criolla. En nuestra carta podrás encontrar gran variedad de opciones. No es difícil hacerlos en versión plant based, lo único es cambiar la proteína animal por una de origen vegetal, la base para que salga de buen sabor es el aderezo y es exactamente igual”, añade Ángel Vera, dueño y cocinero.

Sopa Minuta de El Chino Vegano. (Foto: El chino vegano)

Actualmente, los platos emblema de El Chino Vegano son ají sin gallina, ceviches, no lomo saltado, arroz sin mariscos, tamalito verde, papa rellena, chupe marino y sopa a la minuta.

Ceviche del restaurante El chino vegano. (Foto: cortesía)

“Lo más satisfactorio de ofrecer estos platillos criollos, son los comentarios y el disfrute de la gente, les causa felicidad poder encontrar platos peruanos de su infancia en versión vegana”, indica Vera.

Al detalle

Dirección: CC San Felipe N* 47 segundo piso. (Paseo Belaunde Terry 20 Jesús María)

CC San Felipe N* 47 segundo piso. (Paseo Belaunde Terry 20 Jesús María) Los precios van desde S/.13.00 hasta S/.28.00.

Teléfono Reservas: 971317768 - 014078676

Florencia

El restaurante Florencia Vegan Kitchen es un emprendimiento familiar ubicado en Barranco. “Nuestro amor por la comida saludable nace hace 20 años en la ciudad de Puno, donde tuvimos un restaurante vegetariano muy concurrido. Años después nos mudamos a la ciudad de Cusco para establecer una tienda de productos naturales, orgánicos, veganos, gluten free y libres de químicos”, indica Angela Castañeda, una de las fundadoras.

Causa vegana de Florencia.

Explica que aún hay gente tiene el prejuicio de que la comida vegana es fea o insípida. “Se puede comer rico siendo vegano. Reemplazamos insumos como la carne, con el tofu o champiñones, manteniendo la sazón tradicional de un plato peruano”, explica.

Actualmente, los platos emblema son los platos marinos como la causita vegana o el tiradito apaltado, el taggliatelle huancaína y el chaufa de quinua.

Tagliatelle huancaína de Florencia.

Al detalle:

Dirección: Jr. Cora 364, Barranco.

Jr. Cora 364, Barranco. Precios: desde los S/.18

desde los S/.18 Horario: de lunes a domingo de 8am a 9pm.

Namasté

La chef y una de las fundadoras de Namasté Mayra Velit relata que este restaurante se creo con el objetivo de mostrar comida libre violencia e inspirada en la comida criolla tradicional. ““Para nosotras la cocina criolla libre de violencia era parte de nuestra rutina y un deseo hecho realidad ya que nuestra relación con la cocina inició en nuestra infancia inculcada por las madres de nuestra familia expertas en cocina tradicional e influenciada por las creencias hinduistas”, comenta Velit.

“Desde un inicio presentamos platos que sabíamos tenían buena aceptación para todo tipo de público, como el Ají de No Gallina, Anticuchos, Combo Chicharrón entre otros. Nos enfocamos en brindarle a nuestro público platos criollos e internacionales con una propuesta amorosa. Nuestra visión es juntar a la familia mixta para crear una experiencia única probando platos tradicionales sin extrañar la cocina convencional”, explica.

Ají de no gallina de Namasté.

Para Mayra y sus hermanas es muy importante escoger buenos ingredientes. “Una de nuestras grandes satisfacciones es ver clientes nuevos y temerosos que llegan a conocer nuestra cocina libre de violencia y terminan enamorados de esta cocina criolla sagrada”, añade.

Sopa a la minuta de Namasté.

Al detalle:

Dirección: Av Bolognesi 802-A , Barranco.

Av Bolognesi 802-A , Barranco. Precios desde 25 soles.

Delivery: namastewarmy.com

Deliveries veganos en Lima



Unreal

Hace casi dos años, Renato Lagos Salazar junto a Régulo Mauriola Mauriola decidieron apostar por un emprendimiento que solo vendiera productos hechos a bases de plantas.Las primeras hamburguesas que sacaron fueron las de tipo carne. Estas están hechas de proteínas de alverjas. Y hace algunos meses lanzaron las de tipo pollo.

“Cuando empezamos solo teníamos hamburguesas de carne, enseguida fuimos viendo la necesidad de nuestros clientes donde había el interés por las hamburguesas de pollo, lo cual tuvimos que desarrollar un producto muy parecido al pollo convencional”, añade el chef. “El principal insumo es la soya texturizada, levadura nutricional y especias nacionales que dan el aroma y sabor de una verdadera hamburguesa”, asegura Régulo Mauriola Mauriola.

Unreal es un emprendimiento vegano que tiene una amplia variedad de hamburguesas, snacks, postres y milkshakes basados en plantas.

Las hamburguesas que no pueden dejar de probar son: La classic, una hamburguesa clásica tipo carne con lechuga, tomate, pickles y cebolla caramelizada; la Cheese, hamburguesa tipo carne con queso vegano que derrite; la Korean BBQ, tan deliciosa como picante que tiene textura tipo carne; la Sweet Burguer, si le pones piña a la pizza, esta es la hamburguesa para ti.

Unreal es un emprendimiento vegano que tiene una amplia variedad de hamburguesas, snacks, postres y milkshakes basados en plantas.

En cuanto a las que tienen textura tipo pollo, encontrarás: la Chicken 1000 island, la chicken classic, la spicy chicken y la chicken y pico de gallo

Al detalle:

Delivery propio: WhatsApp 980474180 y web Ureal.pe.

Aplicativos: Rappi, Pedidos Ya

Ticket promedio: 25 soles

La Recontra

Este dark kitchen se convertido en el especialista en hamburguesas que son el reemplazo perfecto de las tradicionales hechas a base de carne o pollo. Además, el emprendimiento de Paco Silva y Ana Karina Rodríguez tiene opciones muy similares al pollo frito con papas.

“Somos ultra felices cocinando. Nos demoramos mucho perfeccionando una carne para hamburguesas. Queríamos hacer un ‘KFC vegano’ porque lo extrañábamos y lo logramos. Con la hamburguesa tipo carne de res nos tomó un poco más de tiempo encontrarla”, cuenta Paco a Provecho.

La hamburguesa Crispy de la ReContra. (Foto: Difusión)

Su carta actualmente es muy variada y los precios van desde los 25 soles. Tienen combos para compartir entre amigos y familiares, ideales para un fin de semana de películas o para ver un partido en familia.

Algunas opciones que no puedes dejar de probar son: la Crispy (s/25), Clásica (s/26), la Cheese bacon (s/29) y la Big R (s/34). Además, cada mes sacan una hamburguesa en edición limitada.

Piezas de no pollo de la ReContra. (Foto: Difusión) / hugoaitken

Al detalle:

Horario: de martes a domingo 12 p.m. - 10 p.m.

Delivery: Sí

Pedidos: 934 233 858

Rappi: Sí

Ticket promedio: 30 soles

Samsara

En el 2018, Luis Del Carpio abrió Samsara Vegan Food, un dark kitchen, que se especializó en comida peruana, en hamburguesas y piqueos, perfectos para compartir en familia o amigos al ver una película o un partido de fútbol.

Del Carpio ha logrado una buena sazón en sus preparaciones. Cada plato tiene una gran textura y sabor. Nadie que envidiar a las preparaciones tradicionales. El joven chef lleva casi cuatro años convenciendo a comensales que la cocina a base de plantas puede ser rica y nutritiva.

Samsara tiene varias hamburguesas con textura de carne.

Entre las opciones para picar tenemos el Búfalo wings (s/27), la Big bang burguer (s/29), la Crunchi (s/ 26) y la Disha burguer (s/25)

Samsara cuenta con una variedad de piqueos perfectos para compartir en familia.

Al detalle:

Horario: de lunes a domingo de 12 p.m. a 9 p.m.

Delivery: propio

Pedidos al: 953 570 861

Ticket promedio: 30 soles

Paradero V

El emprendimiento peruano Paradero V fue fundado por Willy Chilmaza. Este dark kitchen, que descentraliza la cocina basada en plantas, tiene dos talleres, uno en Surco y otro en Comas.

Willy ha creado unas hamburguesas veganas con textura de carne hechas de soya, gluten y proteína de alverjas. “Dado por el estilo de vida (vegana) que tenemos , buscamos opciones rápidas y efectivas para poder alimentarnos diariamente. Nuestras hamburguesas ofrecen esa alternativa , de buscar la simplicidad en la preparación y obteniendo un sabor parrillero agradable tanto para personas que se alimentan a base de plantas y como las que no”, indica

Paradero V cuenta con un club sandwich diferente a la de otros emprendimientos. Ellos han agregado una opción tipo pollo deshilachado que no se debe dejar de probar.

En su preparación no utilizan saborizantes ni colorantes artificiales. “Utilizamos la beterraga como base para dar mayor color y no perder esa textura cuando las freímos”, comentan.

Entre las opciones que no deben dejar de probar están: Burger con no pollo deshilachado + papas fritas y cremas (s/19.90), Big wrap + papas fritas y cremas (s/17.90), Club sandwich con papas fritas y cremas (s/17.90), Burger clásica con papas fritas y cremas (s/15.90) y la Cheese Burger en combo con papas fritas y cremas (s/19.90)

Paradero V tiene dos sucursales en Lima. Una en Surco y otra en Comas.

Al detalle:

Pedidos: 928 774 708 o al Instagram @paraderovfastfood

Horario: de Martes a Domingo

Surco: de 1:00 pm a 9:00 pm

Lima Norte (Comas): de 16:00 pm a 9:00 pm

Ticket Promedio: 18 soles

DeliVegan

El emprendimiento DeliVegan fue creado por Jacobo Vitko y Gracia Pérez-Albela, ambos han desarrollado platos pensando en personas que no cuentan con mucho tiempo pero les gusta comer nutritivo y basado en plantas. Jacobo tiene mucha experiencia en el rubro gastronómico y Gracia es vegetariana de nacimiento. Durante la pandemia, Jacobo decidió también llevar una alimentación basada en plantas así que juntos empezaron a crear recetas sabrosas y nutritivas.

“Muchas de las recetas que tenemos son de la mamá de Gracias. Por ejemplo, la lasaña a la bolognesa (la favorita de muchos)”, narra Jacobo. “El emprendimiento empezó a crecer, conseguimos un local y nos mudamos. Así empezó nuestro laboratorio (la cocina)”, agrega.

La lasaña de bolognesa de Delivegan es la favorita de muchos. / RobCortijo

“El objetivo de DeliVegan es desmitificar que la comida vegana es fea o que solo se come ensaladas. Además, queremos brindar una alimentación saludable. De hecho, nos asesoramos bastante con el papá de Gracia (el dr José Luis Pérez-Albela). Vemos la alimentación más como nutrición. Por ejemplo, nuestros arroces siempre van a estar enriquecidos con semillas, con granos. Solo usamos aceite de oliva y girasol para nuestras preparaciones. Y la mayoría de nuestros insumos son orgánicos”, complementa.

En cuanto a su carta, tienen varios productos pre cocidos para calentar en casa y también cuentan con almuerzos listos a s/132.00 (4 personas), en los que se puede elegir: Lomo Saltado (Soya o Seitán), Ají de Seitán, Frijoles con Seco de Seitán, Tallarín saltado criollo con soya y Spaghetti en salsa bolognesa vegana. Todos los platos vienen con ensalada como entrada.

Las opciones favoritas de los comensales son sin duda las lasañas. Tienen de bolognesa y de espinaca. A s/30 el medio kilo y s/55 el kilo de lasaña en cualquiera de sus presentaciones.

Delivegan también cuenta con almuerzos listos para las personas que necesitan un banquete o almuerzo para toda la familia.

Al detalle:

Pedidos: 968 631 003 o al Instagram @deliveganperu

Horario: Lunes a domingo

Delivery propio: sí.

Ticket Promedio: 30 soles

Vegannia

Este delivery vegano fundado por Alexandra Elejalde tiene tan solo tres meses operando en Lima. “Nuestro propósito es fortalecer el concepto del veganismo en nuestro país, ayudando a que la comunidad vegana crezca, apalancados de lo que es una realidad obvia: La comida peruana es la mejor del mundo. Creemos que en la mezcla de estos dos conceptos las posibilidades son infinitas. Por eso, Vegannia se especializa en la elaboración de platos peruanos con insumos totalmente veganos. Nos mantenemos fieles a la base de la comida peruana y buscamos darles a nuestros clientes una carta 100% vegana sin perder esa sazón tradicional peruana”, añade.

Comida criolla y vegana de Vegannia.

Actualmente, los platos emblema de son: Causa Peruana, Papa a la Huancaína, Ocopa, Ají de No Gallina, Carapulcra con Sopa Seca, Estofado Peruano, Seco con frejoles, Fetuccini con Saltado Peruano, Saltado Peruano con papas fritas.

“Ponemos todo nuestro esfuerzo para que las sensaciones, gustos y texturas de la comida criolla peruana se mantengan en la versión vegana. Lo hemos logrado a través de la especialización, nosotros no vendemos nada que no sea comida peruana”, indica.

Platos criollos y veganos de Vegannia. (Foto: cortesía)

Al detalle:

Dark kitchen: Whatsapp: 954 778 045

Whatsapp: 954 778 045 Precios desde los 19.90 soles

Herbigorous

El dark kitchen Herbigorous de Bronny Loayza ofrece almuerzos balanceados 100% basados en plantas. Bronny es un apasionado de la nutrición y de la cocina saludable. Él ofrece bowls muy completos para cubrir necesidades nutricionales de las personas que no tienen tiempo para cocinarse.

Bronny indica que su emprendimiento tiene como objetivo: “mejorar la salud de los clientes mediante una alimentación saludable, variada, deliciosa y sostenible con el medio ambiente”.

"Somos una startup dedicada a mejorar la salud y calidad de vida de nuestros clientes con una alimentación rica, variada, saludable y sostenible", indica Herbigorous.

Su emprendimiento es ideal para las persona que estudian todo el día o trabajan a tiempo completo y no tienen tiempo para hacerse una comida balanceada. Cada día, tiene un bowl nutritivo lleno de vitaminas, mineras, proteínas, carbohidratos complejos y antioxidantes.

En cuanto a los precios, esto depende si se toma el plan mensual (s/19.90), el plan semanal (s/20.90) o si se pide de forma diaria ( s/ 22.90)

Herbigorous llega a varios distritos de Lima.

Al detalle:

Pedidos: 973458965 o al Instagram @herbigorous

Horario: de lunes a viernes

Ticket Promedio: 21 soles

Gastronomía vegana

Propuesta culinaria por Gastronomía Vegana de Alexandra Pasache nació en eventos por fin de semana, con el objetivo que más personas conozcan la cocina vegana. “Inició a fines del 2019 pero paró por pandemia; y a la par se creó una cocina oculta donde desarrollamos todo el trabajo mediante delivery. Ofrecemos 22 platos, teniendo una variedad de marino, criollo, saltados y pastas”, añade Pasache.

"Gastronomía Vegana" cuenta con una amplia carta de comida peruana, marina y fusión. (Foto: Patricia Castañeda)

En Gastronomía vegana reemplazan la carne por seitan, que visualmente reemplaza la carne, además aporta proteína. “Lo bueno es que esta se adapta a los sabores de nuestros aderezos”, indica.

Actualmente, los platos emblema de Gastronomía Vegana son Huatia Surcana, Frejol con seco de seitan, Tacu tacu con medallones, Leche de tigre, Causa carretillera, Ceviche de hongos ostras y el Chaufa con lomo.

Gastronomía Vegana se encuentra en la terraza del Black Llama Hostel / Difusión

Al detalle: