6:00 p.m. Jirón de la Unión, Centro de Lima. Mientras espero un taxi afuera del Rincón Cervecero –un bar muy concurrido y que también recomiendo-, veo con sorpresa lo que sucede a mi alrededor, en la misma cuadra donde estoy parado, en realidad. Cada minuto, 8 de cada 10 personas que caminan rumbo a la Plaza San Martín lleva lo mismo en la mano: un cono con lo que parecen ser papas fritas.

Los que llevamos años recorriendo las calles más emblemáticas de la capital sabemos que eso no es algo común. Hasta hace unos meses hubiera sido imposible pintar un cuadro parecido. Todo cambió cuando John Cano y Cristian Mamani decidieron crear la marca Papas Queen’s, un lugar de comida rápida en el que puedes comprar conos, ‘boxes’, hamburguesas, todo para llevar. Un formato quizá novedoso para nosotros, pero no en otras partes del mundo.

De hecho, a Cristian se le prendió el foco así, en un viaje a Ámsterdam. “ Veía cómo la gente comía papas fritas a montones, caminando, haciendo turismo, y en conos. Teniendo en cuenta aquí en Perú somos los reyes de la papa, se me ocurrió que podía abrir algo similar en Lima ”, cuenta Mamani. Es peruano, empresario, estudió en Le Cordon Bleu, trabajó un par de años en restaurantes en Estados Unidos y ahora buscar crear una “cadena” de locales como el que hemos venido a conocer.

A su amigo colombiano John Cano le gustó la idea y se asociaron. Lo primero que hicieron fue buscar un local. Casi abren primero en Gamarra, pero en el Centro encontraron un mejor lugar. Dentro de un estacionamiento descubrieron un espacio perfecto, pero con un detalle: tenían que derrumbar una pared para tener vista a la calle. Hoy, ese montón de cemento es ahora la puerta de entrada.

Lo segundo fue crear un concepto. No querían solo imitar lo que ya es común en países como Holanda y Bélgica. Buscaban algo más, un diferencial. En esa exploración de ideas surgió lo siguiente: crear un cono que, además de acoger gran cantidad de papas, se conecte con un vaso para llevar líquido. Es decir: dos en uno. Crearon el diseño, lo armaron en cartón, lo patentaron y hoy es una realidad. Puedes comprar tu Snack Queen’s, comer y tomar al mismo tiempo. Sí, la cañita está puesta de tal forma que no te costará disfrutar de una chicha morada mientras comes con la otra mano.

“Nos hemos dado cuenta que a la gente le gusta vivir la experiencia de comprar su cono y comerlo mientras camina. Pero también hemos observado que muchos de los clientes que vienen, compran nuestros productos y buscan donde sentarse para disfrutarlo de una forma más tranquila. También nos han dicho que abramos en otros distritos, porque este formato no se ve en otros lugares. Incluso ya nos han ofrecido hacer franquicia, pero recién estamos empezando y tenemos más proyectos en mente”, comenta Cano, natural de Medellín y con experiencia en administrar locales de comida rápida en el país cafetero.

Un detalle no menor: las papas que sirven en Papas Queen’s son nativas, peruanas. Las cremas también son preparadas por ellos mismos.

Cuando se hizo este artículo, en septiembre del 2019, Papas Queen’s solo contaban con 4 meses en actividad, tenían cuatro freidoras y dos refrigeradores y vendían hasta 600 conos, sin contar los otros bocados que están dentro de su oferta. Actualmente, cuentan con locales en 5 distritos: Centro de Lima, Chorrillos, San Martín de Porres, Miraflores y Los Olivos; y cuentan con su propia app para delivery:

Estos son algunos de los snacks de Papas Queen’s, que combinan el sabor de la deliciosa papa peruana con los anticuchos, la salchicha, las alitas hot wings y hasta el chaufa en el tradicional ‘mostrito’.

En una ciudad como Lima, en la que el tiempo no sobra, la creación de John y Cristian es el almuerzo perfecto para quienes andan apurados y con mucha hambre.

Dirección de los locales de Papas Queen’s:

Jr. de la Unión, 1077. Lima.

Alameda Los Horizontes 1202, Los Cedros. Chorrillos.

Av. Defensores del Morro, 748. Chorrillos.

Av. Habich 441, SMP.

Av. Carlos Izaguirre, 780. Los Olivos.

Av. Angamos, 455. Miraflores.

