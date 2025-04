“El espíritu del proyecto es rescatar el bar en Barranco. Si tú te das cuenta, no hay bares como tal no hay. Pero, existe un grupo de comensales que no está buscando comer, no quiere fiesta; está buscando algo más para compartir y disfrutar. A veces la única opción es irse a Miraflores o San Isidro y la idea era crear una propuesta como respuesta a esta situación”, explica Luis Llanos, uno de los funddores de este espacio. Él, junto a su esposa Carolina García, quien también es publicista, son las mentes detrás de ambas propuestas.

Black Birds, que se encuentra en el segundo nivel, ofrece una experiencia íntima y acogedora. / Black Birds

Encontraron un local en pleno corazón de Barranco, a una cuadra del Parque Municipal del turístico distrito. En un primer momento surgió la identidad de Black Birds (ubicado en el segundo piso): un dark room acogedor, que invite a la conversación y a disfrutar coctelería de autor basada en aperitivos y licores intensos e interesantes. El nombre y logo es un homenaje a la pareja de esposos y dueños de esta propuesta. Carolina y Luis son representados por el búho y el cuervo, respectivamente.

En la barra hay muchos licores de origen italiano y también inglés. Según explica Llanos exploran mucho los sabores frutales, en una carta que se centra en la coctelería de autor pero no deja de ofrecer clásicos.

Iron Lady. / Black Birds

“Pero, en el proceso surgió la duda sobre qué hacer con el primer nivel del local, porque es un ambiente muy iluminado a diferencia del segundo piso. Entonces nos preguntamos ¿qué es lo que hacen los vecinos de la zona? Suelen salir de sus casas, está de moda el brunch. Así llegamos a la idea de crear una barra de spritz, bebidas muy de moda. Además, pese a estar en todas las cartas de los bares, no existe un bar especializado en esta bebida“, agrega Llanos, quien es bartender y sommelier.

De esta manera, el Spritz Room busca ofrecer una selección de siete versiones de esta refrescante y ligera bebida que combina vino espumoso, algún licor a elección (como el Aperol) y agua tónica.

En un ambiente iluminado y fresco, Spritz Room recibe al público desde el mediodía. / Spritz Room

Lo interesante del primer nivel es que durante el día busca rescatar la tradición europea de disfrutar un cóctel ligero a cualquier hora, por eso nos presenta una carta reducida y bien curada, además de un lugar pequeño, encantador y petfriendly. Después, cuando llega la noche, se convierte en una extensión de la propuesta de Black Birds aprovechando el espacio de la mejor manera.

La carta ofrece siete versiones de spritz: desde el ya conocido Aperol Spritz hasta clásicos como el Elderflower Spritz. / Spritz Room

Nuestra experiencia

Black Birds ofrece una carta con sours, bittersweets, tonics y otros licores de primera calidad. En su carta de coctelería de autor presentan 10 propuestas interesantes, dos de las cuales son preparadas sin alcohol (también conocidos como mocktails).

Nuestro favorito fue el Sun God, que combina Salqa Azul, Aqara Plateado, maple, tahití, herbal mix y piña. Resultó refrescante y ligero, perfecto para estos días de calor. Nos sorprendió el Europe, un aperitivo complejo que coquetea con sabores picantes gracias al Sinsonte, Jerez fino, Grand manier y espuma de naranja.

Europe combina sabores intensos y técnicas interesantes. Un cóctel de Black Birds. / Black Birds

Encontramos piqueos variados como el Festín del cuervo, que presenta hamburguesas mini de carne angus con salsa de queso cheddar y cebolla caramelizada. También probamos el mar de medianoche: brochetas de pulpo y langostinos en salsa anticuchera y chimichurri.

Si se trata del Spritz Room, no pueden dejar de probar el ya clásico Aperol Spritz, la combinación perfecta para quienes disfrutan lo ligero y amargo. Pero, nos sorprendió gratamente el Elderflower Spritz, una versión a base de licor de sáuco con un sabor herbal delicioso.

El Elderflower Spritz fue uno de los favoritos de nuestra visita. / Spritz Room

Black Birds y Spritz Room son la opción perfecta para disfrutar un momento de cocteles y piqueos si está de visita por Barranco. Sin importar el momento del día o el plan que tenga, probablemente encuentre lo que busca en este lugar.