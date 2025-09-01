Conoce la ruta de tamales propuesta por nuestros lectores. (Foto: Isabel Medina/ Archivo GEC)
Conoce la ruta de tamales propuesta por nuestros lectores. (Foto: Isabel Medina/ Archivo GEC)
Redacción EC
Redacción EC

es uno de esos clásicos que nunca falta en la mesa peruana, sobre todo en las mañanas de domingo. Envuelto en hojas de plátano o de maíz, relleno de cerdo o pollo y acompañado de su infaltable salsa criolla, este bocado caliente es para muchos la mejor forma de empezar el día. En Lima, suele disputarse el protagonismo del desayuno con el , otro de los favoritos de la cocina criolla que también guarda un lugar especial en la memoria colectiva.

Esta combinación gastronómica ha tomado un nuevo escenario gracias al “Mundial de desayunos”, la competencia virtual que el popular streamer lanzó el 18 de agosto del 2025 en su cuenta de TikTok.

Allí, el Perú participa con dos de sus más representativos manjares matutinos: el pan con chicharrón y el tamal. A propósito de esta iniciativa, en Provecho decidimos preguntar a nuestros lectores por sus tamales preferidos en Lima, y el resultado fue un ránking lleno de sabor y tradición.

¿Dónde venden los mejores tamales de Lima?

Estas son 10 lugares para comer buenos tamales en Lima, según los lectores de “Provecho” en :

  • El puntito dulce

Dirección: Jr. Huiracocha 1356, Jesús María

  • La Preferida

Dirección: Av. La Mar 1200, Miraflores/ Julián Arias Aragüez 698, Miraflores/ Av La Encalada 908, Santiago de Surco

  • Tamal Tabien

Dirección: Petit Thouars 4701, Miraflores / Los Jazmines 137, Valle Hermoso, Surco

  • Tamasis
  • Mamaquilla Tostaduría

Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 186, Barranco/ Av. Manuel Valle 1101, Pachacamac

  • Promero Catering
  • Supermercado Wong

Dirección: Consulte todas sus sedes

  • Tamales Mendieta

Dirección: Jr. Ayacucho 676 – Imperial, Cañete

  • Chicharronería El Bonsái

Dirección: Km. 35, Panamericana Sur, Lurín

  • El Chinito

Dirección: Consulta

Y tú, ¿qué tamales agregarías a esta lista?

