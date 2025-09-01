El tamal es uno de esos clásicos que nunca falta en la mesa peruana, sobre todo en las mañanas de domingo. Envuelto en hojas de plátano o de maíz, relleno de cerdo o pollo y acompañado de su infaltable salsa criolla, este bocado caliente es para muchos la mejor forma de empezar el día. En Lima, suele disputarse el protagonismo del desayuno con el pan con chicharrón, otro de los favoritos de la cocina criolla que también guarda un lugar especial en la memoria colectiva.

Esta combinación gastronómica ha tomado un nuevo escenario gracias al “Mundial de desayunos”, la competencia virtual que el popular streamer Ibai Llanos lanzó el 18 de agosto del 2025 en su cuenta de TikTok.

Allí, el Perú participa con dos de sus más representativos manjares matutinos: el pan con chicharrón y el tamal. A propósito de esta iniciativa, en Provecho decidimos preguntar a nuestros lectores por sus tamales preferidos en Lima, y el resultado fue un ránking lleno de sabor y tradición.

¿Dónde venden los mejores tamales de Lima?

Estas son 10 lugares para comer buenos tamales en Lima, según los lectores de “Provecho” en nuestra encuesta de Instagram:

El puntito dulce

Dirección: Jr. Huiracocha 1356, Jesús María

La Preferida

Dirección: Av. La Mar 1200, Miraflores/ Julián Arias Aragüez 698, Miraflores/ Av La Encalada 908, Santiago de Surco

Tamal Tabien

Dirección: Petit Thouars 4701, Miraflores / Los Jazmines 137, Valle Hermoso, Surco

Tamasis

Mamaquilla Tostaduría

Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 186, Barranco/ Av. Manuel Valle 1101, Pachacamac

Promero Catering

Supermercado Wong

Dirección: Consulte todas sus sedes en su web oficial

Tamales Mendieta

Dirección: Jr. Ayacucho 676 – Imperial, Cañete

Chicharronería El Bonsái

Dirección: Km. 35, Panamericana Sur, Lurín

El Chinito

Dirección: Consulta sus locales aquí

Y tú, ¿qué tamales agregarías a esta lista?