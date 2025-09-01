El tamal es uno de esos clásicos que nunca falta en la mesa peruana, sobre todo en las mañanas de domingo. Envuelto en hojas de plátano o de maíz, relleno de cerdo o pollo y acompañado de su infaltable salsa criolla, este bocado caliente es para muchos la mejor forma de empezar el día. En Lima, suele disputarse el protagonismo del desayuno con el pan con chicharrón, otro de los favoritos de la cocina criolla que también guarda un lugar especial en la memoria colectiva.
Esta combinación gastronómica ha tomado un nuevo escenario gracias al “Mundial de desayunos”, la competencia virtual que el popular streamer Ibai Llanos lanzó el 18 de agosto del 2025 en su cuenta de TikTok.
Allí, el Perú participa con dos de sus más representativos manjares matutinos: el pan con chicharrón y el tamal. A propósito de esta iniciativa, en Provecho decidimos preguntar a nuestros lectores por sus tamales preferidos en Lima, y el resultado fue un ránking lleno de sabor y tradición.
¿Dónde venden los mejores tamales de Lima?
Estas son 10 lugares para comer buenos tamales en Lima, según los lectores de “Provecho” en nuestra encuesta de Instagram:
- El puntito dulce
Dirección: Jr. Huiracocha 1356, Jesús María
- La Preferida
Dirección: Av. La Mar 1200, Miraflores/ Julián Arias Aragüez 698, Miraflores/ Av La Encalada 908, Santiago de Surco
- Tamal Tabien
Dirección: Petit Thouars 4701, Miraflores / Los Jazmines 137, Valle Hermoso, Surco
- Tamasis
- Mamaquilla Tostaduría
Dirección: Av. Almte. Miguel Grau 186, Barranco/ Av. Manuel Valle 1101, Pachacamac
- Promero Catering
- Supermercado Wong
Dirección: Consulte todas sus sedes en su web oficial
- Tamales Mendieta
Dirección: Jr. Ayacucho 676 – Imperial, Cañete
- Chicharronería El Bonsái
Dirección: Km. 35, Panamericana Sur, Lurín
- El Chinito
Dirección: Consulta sus locales aquí
Y tú, ¿qué tamales agregarías a esta lista?
