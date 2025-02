El Perú es un destino gastronómico de primer nivel. Miles de turistas llegan cada año no solo interesados en la historia del país y sus espectaculares paisajes naturales, sino también curiosos por la cocina que ofrece cada región. Es por ello que en la más reciente actualización de 50 Best Discovery, más de 20 establecimientos peruanos fueron includos entre los restaurantes por descubrir este año en el mundo.

El listado, elaborado por la misma organización de los 50 Best y disponible en esta web, se renovó con 170 nuevos lugares por desubrir. Entre ellos se sumaron restaurantes peruanos como Shizen, ubicado en San Isidro, Lima y Mauka, ubicado en Cusco.

De acuerdo al sitio oficial de 50 Best Discovery, la selección la hacen los 3.000 expertos que forman parte de las academias de votación de The World’s 50 Best, entre los que se incluyen viajeros gourmet, críticos y profesionales de la hostelería de talla mundial. “Cada año, votan por los lugares con más carácter y más destacados que han visitado -desde joyas sin pretensiones hasta los más lujosos-, contribuyendo así a conformar una base de datos en constante crecimiento”, explica la organización.

La más reciente actualización cuenta con “500 hoteles, restaurantes y bares asombrosos en más de 260 ciudades y pueblos de todo el mundo”.

Los restaurantes peruanos para descubrir este 2025

Estos son los restaurantes peruanos que forman parte de la guía actualizada de los 50 Best Discovery.

Astrid y Gastón (Lima)

Central (Lima)

Cosme (Lima)

Costanera 700 (Lima)

El Mercado (Lima)

Isolina (Lima)

Kjolle (Lima)

La Gloria (Lima)

La Mar (Lima)

La Nueva Palomino (Arequipa)

La picantería (Lima)

Maido (Lima)

Matria (Lima)

Mauka (Cusco)

Mayta (Lima)

Mil (Cusco)

Mérito (Lima)

Osso (Lima)

Rafael (Lima)

Sapiens (Lima)

Shizen (Lima)

Siete (Lima)

En cuanto a bares, la guía considera estos:

Carnaval

Lady Bee

Olé Bar Restaurante

Sastrería Martínez

The Parrot Shadow

Puedes ver más detalles de esta guía en su web oficial.