En el marco del Día del Café Peruano --que se celebra cada cuarto viernes de agosto-- se llevará a cabo un evento que ya se ha vuelto imperdible para los amantes del café: la XIV Expo Café Villa Rica, que traerá a Lima a más de 40 productores de café de esta localidad de la provincia de Oxapampa famosa por sus granos de altísima calidad.

En esta edición, el expo café tendrá, entre sus varias atracciones, una cafetera de cuatro metros de altura. La estructura, que será completamente funcional, preparará café que luego será distribuido en 2 mil vasos para la degustación de los asistentes.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La feria es organizada por la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica en colaboración con la Municipalidad Metropolitana de Lima. A continuación, te damos todos los detalles para que seas parte de ella.

(Foto: Difusión)

¿Qué es la Expo Café Villa Rica?

Es un evento que reunirá a más de 40 productores de café del distrito de Villa Rica. Estos cafés, según Jhonatan Elguera Ruffner, presidente de la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de Villa Rica, tendrán más de 84 puntos en taza, lo que los clasifica como cafés de especialidad. Este tipo de cultivo, que se produce de forma orgánica y bajo sombra, busca dar a conocer el café de la región a un público más amplio.

¿Dónde será la Expo Café Villa Rica 2025?

La expo Café Villa Rica 2025 se realizará en el Parque de la Exposición.

El espacio estará adecuado para albergar las casetas de los participantes que recrearán la arquitectura del distrito de Villa Rica, con estructuras de madera y techos inclinados.

(Foto: Difusión)

Este entorno busca representar las características de la zona. Además de la exhibición de café, la Municipalidad Distrital de Villa Rica organizará un componente cultural con desfiles y muestras artísticas. Estas actividades reflejarán las tres herencias que convergen en el distrito: la población originaria yanesha, la colonia alemana y las comunidades andinas.

¿Cuándo será la feria?

La Expo Café Villa Rica 2025 se realizará del 21 al 24 de agosto del 2025.

En su edición anterior, la feria atrajo a más de 10,000 personas por día y generó aproximadamente medio millón de soles en ventas. Para este año, la expectativa es superar el número de visitantes y las ventas registradas en la edición previa.

El ingreso al la XIV Expo Café Villa Rica es libre.