Hay casas peruanas en las mañanas no inician sin el aroma del café recién pasado. Desde hace unos años, el prepararlo y beberlo se ha convertido en una tradición en Perú. Gracias a la calidad del grano de café peruano, este ha sido reconocido a nivel mundial. Para celebrarlo, cada cuarto viernes de agosto, se conmemora el Día del Café Peruano.

Karen Pisconte es especialista en café y la primera campeona de barismo el Perú (2011). Además, es cofundadora de The Specialty Coffee Community, encargados de armar eventos de cata de café. Conversamos con ella sobre por qué el café peruano se ha convertido en el mejor del mundo.

La joven barista empezó en el mundo del café hace mucho tiempo. Ella estudió hotelería y turismo y aunque no tomaba café, fue aprendiendo poco a poco cuando empezó a trabajar en Café Verde. “Mi jefe, mis colegas y mis amigos eran personas que sabían mucho. En Café Verde, tuve una explosión sensorial, me abrió las puertas al mundo del café. Hubo muchas cosas que fomentaron mi aprendizaje. Luego, formé parte del campeonato de Baristas en el Perú y gané. Esto me permitió ir al mundial en Bogotá, Colombia. Tenía 19 años”, recordó.

Luego de unos años, ella junto a otros amantes del café fundaron The Specialty Coffee Community. “Queríamos hacer más por el café peruano. No podíamos soltar al café, queríamos hacer sesiones de cata y educar a las personas que tomaban café instantáneo. Queríamos algo que incentive su curiosidad y empezamos hacer campeonato de diferentes cosas. Además, de hacer crecer en el networking que involucra al café peruano”, añadió.

Karen Pisconte en sus inicios como barista.

Café peruano

Hace poco, el café peruano fue nombrado por segundo año consecutivo como el mejor café del mundo en Italia En el concurso de Milán, el primer lugar fue para el café de Incahuasi del Cusco, que se llevó por segunda vez este premio. Mientras que el segundo puesto lo obtuvo la Cooperativa Cecovasa (Sandia, Puno).

Para Karen esto se debe a muchos factores. “El café peruano es único, tiene ciertas características gracias a la variedad de microclimas que tenemos en el Perú. Eso hace que tenga algo peculiar, es decir una característica definida, como la acidez”, comentó.

Los despachos de café peruano a Australia crecieron en 30.8% en 2020, según datos de PromPerú. (Foto: GEC) / ERENESTO QUILCATE

Para la especialista, el sabor del café peruano “no tiene que envidiarle al resto”. Tenemos cafés de diferentes regiones y cada uno de ellos tiene sus propias características. Cuando uno compra un café de Cajamarca, se da cuenta que es distinto al de Puno o Cusco”, añadió.

“El consumo del café se ha ido desarrollando con el tiempo. Eso se puede notar debido a las cantidad de cafeterías que han nacido en lima. Antes no era así, era muy raro un café especialidad o era muy caro”, añade.

La barista afirma que cree que el café de especialidad debería estar más a la mano de todos los peruanos. “El proceso del café peruano no tiene nada que envidiar al de afuera”, complementa.

El incremento de café de especialidad

Cuando inició la pandemia y las personas se mantuvieron en sus casas, el tomar un buen café en una cafetería bonita y con buen ambiente era imposible. Así fue nacieron muchas pequeñas marcas que ofrecían esa experiencia en casa o brindaban los insumos para que cada uno se lo prepare en la comodidad de su hogar.

“El preparar café en casa tienen mucha experiencia en la parte sensorial. La pandemia marcó, no sé si porque estábamos encerrados en casa y no teníamos donde tomarlo. Así que mucha gente pensó, si invierto puedo tener café siempre en casa. Y ahora se ha vuelto una rutina. Gracias al Internet, muchos aprendieron a prepararlo y generar esas experiencias que vivían fuera. Ahora, mucha gente que dejó el café instantáneo ya no puede regresar a él tras saber que preparar café en casa en sencillo”, agregó.

Pisconte asegura que el café también tiene un impacto social. “Cada bolsa que llega a nuestras casas representa a una persona que ha trabajado duro por ella, cada agricultor y cada proceso que ha pasado desde que el grano era verde. Eso es algo que debemos valorar. Comprar café peruano impacta positivamente en la vida de alguien”, añadió.

Café puneño dentro de los mejores del mundo. Puno. Foto/Difusión.

Café con o sin azúcar

Para la especialista, la interrogante de si el café debe o no tomarse con azúcar tiene una respuesta diferente según la persona. “El café se toma de la forma en que mejor lo disfrutes. El trabajo me ha permitido tomarlo sin azúcar y sentir más los aromas, las notas de sabor, pero ese es mi trabajo. Si alguien no le gusta el café sin azúcar, si lo obligamos, no lo va a disfrutar. No va a querer seguir tomándolo”, complementó.

“Si tú quieres aprender de café y aventurarte a probar nuevos sabores, lo tienes que hacer sin azúcar para sentir las notas. El azúcar disfraza notas de sabor”, agregó.

Además, brinda una recomendación para migrar del café instantáneo al molido. Para ello, explicó que solo se necesita, café molido, una prensa francesa y agua caliente. “Recomiendo usar la prensa porque es muy fácil de hacer. Si quieres salir rápido de casa, solo debe dejarla pasar y listo. Tendrás un buen café con más cuerpo y acidez en poco tiempo”, explicó.

Pisconte formará parte del Expocafé 2022, evento que se realizará en noviembre de este año y que tendrá simposios y una zona educativa. La barista peruana realizará charlas durante el evento y formará parte del concurso de barismo.

Anímate a disfrutar del delicioso café. (Foto: pixabay)

Más sobre el ExpoCafé 2022

El Expocafé Perú 2022 se llevará a cabo del jueves 24 al domingo 27 de noviembre en el Centro de Convenciones Lima, en San Borja, donde se reunirán los mejores productores de café del país y que exportan al mundo, distintas empresas del sector y todo el público amante del café en el Perú.

Según reveló la La Cámara Peruana de Café y Cacao, en esta ambiciosa iniciativa se espera contar con más de 10 mil asistentes de procedencia nacional e internacional, ya que además estarán presentes empresas representantes de 15 países para exponer lo mejor para la industria del café.

Durante los cuatro días de feria se desarrollan diversas actividades, siendo las principales la feria de stands, la rueda de negocios, la zona educativa, el simposio internacional, shows y competencias de baristas.