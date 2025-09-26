La Alameda 28 de Julio del Centro de Lima será la sede de la feria EXPOMIEL 2025, evento que se congregará a apicultores provenientes de doce regiones del Perú para la exhibición y venta de una variedad de productos relacionados con la apicultura.

Un total de 25 stands ofrecerán productos elaborados a partir de la miel y sus derivados. Entre las regiones participantes se encuentran Cuzco, Ayacucho, Huancavelica, Trujillo, Piura, San Martín, Ica, Arequipa, Áncash, Pasco, Junín, Lambayeque y también Lima. La oferta incluye Miel de Sierra (en sus variedades Sólida Blanca, Sólida Ámbar y Sólida Oscura), Miel de Selva, Miel de Costa y Miel de Abejas Nativas (Amazónica).

Además de las mieles regionales, los asistentes encontrarán productos como Miel con Frutos Secos, Polen de abejas, Propóleos, Broncomiel (una combinación de miel, propóleo y polen), Propomiel, Miel en Panal e Hidromiel. La feria también ofrecerá artículos para el cuidado personal, incluyendo Velas de Cera de Abeja, Jabón de Miel y Champú de Miel. Asimismo, se dispondrá de una vitrina o exposición de abejas en panales especiales para la observación del público.

(Foto: Difusión)

La feria también busca ser un espacio de difusión. Los expertos en los stands guiarán al público para aprender a diferenciar los productos por su color y conocer acerca de los beneficios del consumo de miel, como sus propiedades antioxidantes y el aporte de polifenoles para la memoria.

La EXPOMIEL 2025 se desarrollará desde este jueves 25 de setiembre hasta el domingo 28 de setiembre. El público podrá acceder al evento sin costo, en el horario de 10:00 a.m. a 9:00 p.m.