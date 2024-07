Ya sea que apoyes al consejo negro o verde, no hay duda de que la segunda temporada de “House of the Dragon” continúa cautivando a cada vez más espectadores. Por eso, cuando Provecho conoció la propuesta de Terrazas, un mercado gastronómico, para poder ver la serie cada domingo con una oferta interesante de piqueos y cocteles, quisimos conocerla. Descubre en qué consiste La Terraza del Dragón, un espacio para compartir y disfrutar de los episodios.

Terraza es un espacio gastronómico ubicado en el corazón de Pueblo Libre, en el que se reúnen seis marcas con propuestas que se complementan. Por esto, resulta perfecto como un punto de encuentro para grupos de amigos o de compañeros de trabajo. Lo mejor es que se pueden encontrar opciones como hamburguesas y alitas de pollo, pero también makis y un pollo a la brasa sabroso. / Terraza Se suman a la fiebre de "House of the Dragon", la serie de HBO que se encuentra en su segunda temporada, con un evento para disfrutar la proyección del episodio cada domingo. El nombre es La Terraza del Dragón y ofrecen una noche temática. La propuesta va desde la decoración del local, con proyecciones y banderas de los equipos, hasta una carta inspirada en la serie. Por ejemplo, "Rhaenyra" es el combo inspirado en la legítima reina, que consiste en un chilcano de maracuyá o de frutos rojos, acompañado de lemon pepper wings. Una preparación exclusiva de los domingos es la Burger Drakaris, que se flambea en la mesa, logrando un sabor ahumado, especial y perfecto para disfrutar. Los cócteles que ofrecen incluyen creaciones de autor como el Red Raspberry Brumble, con gin, limoncello y frutos rojos; o el Zombie 2.0 con ron, pulpa de maracuyá, pimienta drum, coco y jugo de naranja. No faltan opciones con pisco como el chilcano, cervezas artesanales, gin tonic, y cocteles con tequila, como Paloma. Sunshine Summer, con piña, chicha morada y soda; y fresh strawberry basil, con fresa, albahaca, limón y lima, son cocteles sin alcohol (o mocktails). Lo que probamos Para picar la opción perfecta es el Trío Terraza, que combina bocados como hamburguesas, quesadillas y alitas de pollo bañadas en salsas como BBQ o Buffalo. Se sirve con un buen guacamole fresco y papas fritas en su punto: crocantes por fuera y suaves por dentro. / Pierina Denegri Davies La marca encargada de las brasas y parrillas es Matila. En esta ocasión probamos el pollo nikkei que se sirve con Yakimeshi, un arroz frito preparado en plancha similar al chaufa (pero con sus sabores propios). La sazón era potente y presente en cada bocado de la pechuga, una parte del pollo difícil de cocinar y dejar jugosa. Aquí, lograron la meta. Teppan es la propuesta de comida nikkei, que ofrece 10 opciones de maki roll. No faltan el acevichado o el california roll, pero también encontramos preparaciones como el pizza maki o el tokyo roll. También ofrecen yakimeshi, el arroz sazonado con mantequilla con ajo. Incluyen tres opciones de nigiris, con pescados o mariscos como la trucha y el cangrejo. / Pierina Denegri Davies Si se trata de alitas, Alicia y las salsas de las maravillas ofrece versiones suculentas. Las clásicas de BBQ son una opción que no falla, con el toque preciso de salsa y la proteína cocida en su punto. Las papas fritas amarillas -nuevamente- son la compañía perfecta. Otros sabores que ofrecen son las acevichadas, lemon pepper (limón y pimienta) o las de teriyaki. Los BBQ Sliders de Olman, la hamburguesería, son el bocado perfecto para compartir si se visita el patio gastronómico en grupo. Las pizzas de Tezzio son delgadas, al estilo flatbreads, y la carta presenta sabores como capresse, americana y hawaiana, entre otras. Terrazas acierta con la propuesta para ver la interesante y reconocida serie, que cada vez gana más fanáticos. Así, la Terraza del Dragón es la oportunidad perfecta para disfrutar la serie en un espacio cómodo, ideal para grupos y con una carta variada, para todos los gustos. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por TERRAZA (@terrazaperu) Datos: Terraza se encuentra ubicado en Av. San Martín 1270, Pueblo Libre. Para realizar reservas, puede comunicarse al número 993 061 143. La cita de los domingos es desde las 7 p.m., mientras que la proyección de la serie empieza a las 8 p.m. o 9 p.m., según anuncie la plataforma de streaming Max.