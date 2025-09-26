Por primera vez, el café de Villa Rica celebrará en Lima el Día Internacional del Café, que se conmemora cada 1 de octubre, con una edición especial de su clásica feria. El evento se desarrollará en el Parque de la Exposición y estará abierto al público desde el 2 de octubre.

Más de 40 productores de la zona de Villa Rica participarán en la feria, ofreciendo su café de especialidad, el cual supera los 84 puntos de taza, junto con diversos derivados. La oferta incluye licores, postres, artesanías y productos de belleza.

(Foto: Difusión)

Adicionalmente, el patio de comidas presentará una variedad de cervezas artesanales, charcutería y platos típicos de la región para los asistentes.

La oferta de la feria

La feria se distingue por ofrecer más que solo degustación y venta de café, ya que los asistentes tendrán la oportunidad de aprender sobre el proceso de preparación del grano. Se impartirán conocimientos sobre filtrado, molienda y tueste, además de las medidas y técnicas necesarias para obtener una taza. Los stands también proveerán de insumos y accesorios como molinillos, filtros y cafeteras, incluyendo el método de preparación desarrollado en Villa Rica. Se estima que se degustarán más de 500 tazas de café cada día.

(Foto: Difusión)

Como parte de las actividades, los niños de 8 a 12 años tendrán un espacio dedicado con el torneo infantil de filtrado. Este concurso se llevará a cabo el sábado 4 de octubre a las 4:00 p.m. Las inscripciones se realizarán ese mismo día desde la apertura de la feria. La CAMTUR de Villa Rica será responsable de la capacitación de los participantes y de proveer los implementos. Se seleccionará a tres ganadores, quienes recibirán un reconocimiento y un diploma por su participación.

¿Cuándo y dónde?

El evento se desarrollará en el Parque de la Exposición y estará abierto al público desde el 2 hasta el 5 de octubre. El horario de atención para los cuatro días de la feria se establece de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

El ingreso es libre.