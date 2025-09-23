Si lo que busca es un plan dulce para esta semana, el Festival de la Tanta Wawa, panes y postres del Perú es el evento ideal. Durante tres días, del 26 al 28 de septiembre, los visitantes podrán disfrutar creaciones sabrosas como el pan chuta de Jauja, picarones de distintos sabores y dulces de antaño como el ranfañote o el arroz con leche. El escenario será la Calle Carpaccio, ubicada en San Borja.

Sin duda, uno de los panes más emblemáticos que se podrán adquirir y degustar es la tanta wawa, tradicional de la gastronomía andina. Su característica suavidad se complementa con un sabor dulce bastante sutil, acompañado por notas de clavo de olor, canela y anís. Como se sabe, se suelen decorar con distintas figuras de rostros, ajonjolí y grajeas de diferentes tipos.

¿Qué se podrá degustar en el festival?

Además de las deliciosas tanta wawa, se podrán encontrar panes artesanales de Cusco, Ayacucho, San Martín, Áncash y Jauja. Así, encontraremos opciones como el de siete semillas, el pan de masa madre, pan de kiwicha o pan de cacao.

Los dulces peruanos de antaño se hacen presentes a través de distintas propuestas. Podremos encontrar ranfañote, bola de oro, guargüeros, tocino de cielo, maná, sanguito, arroz con leche y mazamorra morada, así como budines, queques y chocotejas con distintos rellenos.

Los postres de cuchara, como el tocino del cielo, mazamorra, arroz con leche y sanguito estarán disponibles. / Dulce Perú

Los infaltables picarones de diversos sabores se harán presentes para el deleite absoluto de los asistentes. Cabe recordar que, desde este año, se declaró que cada tercer viernes de octubre se festejará el “Día Nacional de los Picarones”.

¿Cuándo y dónde se realizará el evento?

El Festival de la Tanta Wawa, panes y postres del Perú, organizado por Dulce Perú, se realizará desde el viernes 26 al domingo 28 de septiembre, en la calle Carpaccio, ubicada detrás del Centro Comercial La Rambla, en el distrito de San Borja. El ingreso es libre.