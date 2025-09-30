El mes de octubre no solo se vive con fervor religioso, sino también con tradición y sabor. El turrón de Doña Pepa, emblema de la repostería peruana, será el protagonista de un festival gastronómico que reúne a más de 15 productores artesanales en el corazón de Miraflores. Del 4 al 8 de octubre, el Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa abre sus puertas con ingreso libre para que todos disfruten de esta sabrosa costumbre.

Con recetas clásicas y propuestas innovadoras, este festival se convierte en la oportunidad perfecta para empezar octubre de la manera más dulce, rodeados de tradición y creatividad en cada bocado.

Los cuchareables de turrón estarán presentes en el evento. / Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa

¿Qué opciones de turrón de Doña Pepa se podrán degustar?

El público podrá deleitarse con el tradicional turrón de Doña Pepa y también con versiones innovadoras como el turrón de maíz morado, el turrón vegano, el turrón keto (con harina de almendras y linaza), el turrón de cacao, el turrón de café, el turrón de maracuyá, el turrón de frutos secos o el nutritivo turrón andino con granos peruanos.

Versiones con frutos secos, keto o veganas también se podrán disfrutar en el festival, que se realizará del 4 al 8 de octubre. / Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa

Tampoco faltarán propuestas sorprendentes como el turrón red velvet o el turrón artesanal vegano, ideales para quienes buscan nuevas experiencias sin dejar de lado la tradición.

Además de los turrones, habrá dulces inspirados en este clásico peruano, como trufas de turrón, cheesecake de turrón de maíz morado, cuchareables y hasta helado de turrón, perfectos para los amantes del dulce que quieran probar esta delicia en versiones curiosas y refrescantes.

Entre los postres inspirados en el turrón de doña Pepa que se podrán degustar están las trufas. / Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa

¿Cuándo y dónde será el Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa?

El Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa se realizará del sábado 4 al miércoles 8 de octubre en el Pasaje Porta (frente al Parque Kennedy, Miraflores). El horario será de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. La entrada será completamente gratuita, convirtiéndose en una cita imperdible para disfrutar de uno de los postres más queridos del país.