El mes de octubre no solo se vive con fervor religioso, sino también con tradición y sabor. El turrón de Doña Pepa, emblema de la repostería peruana, será el protagonista de un festival gastronómico que reúne a más de 15 productores artesanales en el corazón de Miraflores. Del 4 al 8 de octubre, el Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa abre sus puertas con ingreso libre para que todos disfruten de esta sabrosa costumbre.
MIRA: Una rivalidad que se desvanece en el plato: 5 restaurantes peruanos que triunfan en Santiago de Chile
Con recetas clásicas y propuestas innovadoras, este festival se convierte en la oportunidad perfecta para empezar octubre de la manera más dulce, rodeados de tradición y creatividad en cada bocado.
Newsletter Provecho
¿Qué opciones de turrón de Doña Pepa se podrán degustar?
El público podrá deleitarse con el tradicional turrón de Doña Pepa y también con versiones innovadoras como el turrón de maíz morado, el turrón vegano, el turrón keto (con harina de almendras y linaza), el turrón de cacao, el turrón de café, el turrón de maracuyá, el turrón de frutos secos o el nutritivo turrón andino con granos peruanos.
Tampoco faltarán propuestas sorprendentes como el turrón red velvet o el turrón artesanal vegano, ideales para quienes buscan nuevas experiencias sin dejar de lado la tradición.
Con el Club de Suscriptores puedes disfrutar tus descuentos en restaurantes todas las veces que quieres.
Además de los turrones, habrá dulces inspirados en este clásico peruano, como trufas de turrón, cheesecake de turrón de maíz morado, cuchareables y hasta helado de turrón, perfectos para los amantes del dulce que quieran probar esta delicia en versiones curiosas y refrescantes.
¿Cuándo y dónde será el Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa?
El Festival del Dulce y Turrón de Doña Pepa se realizará del sábado 4 al miércoles 8 de octubre en el Pasaje Porta (frente al Parque Kennedy, Miraflores). El horario será de 11:00 a.m. a 8:00 p.m. La entrada será completamente gratuita, convirtiéndose en una cita imperdible para disfrutar de uno de los postres más queridos del país.
TE PUEDE INTERESAR
- Ubicado en un hotel de lujo de Santiago y con la comida nikkei como bandera: así es Karai, el primer restaurante de ‘Micha’ fuera del Perú
- Con vinagre de manzana y menos burbujas: así es HULA, la gaseosa peruana que quiere ser la alternativa frente a las tradicionales
- Tomás de la Paz, el discípulo chileno de Gastón Acurio que lidera Yakumanka, el restaurante peruano más aclamado en Barcelona
- 10 joyas culinarias que confirman por qué la cocina de Lambayeque es un festín que trasciende fronteras
- De Matria a Bruto: Arlette Eulert estrena restaurante y redefine el sabor de la comida peruana de barrio en Miraflores
Contenido sugerido
Contenido GEC