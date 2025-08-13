La Fiesta de la Chilenidad, iniciativa busca convocar a la comunidad chilena y peruana para fortalecer los lazos culturales entre ambas naciones, llegará a su cuarta edición este 2025 con un evento que tendrá como sede el Campo de Marte de Jesús María.

El evento es organizado por ZV Eventos, una productora binacional dirigida por Marjorie Zamorano, de nacionalidad chilena, y cuenta con el respaldo del Embajador y el Cónsul General de Chile en Perú.

Según Marjorie Zamorano, el objetivo principal del encuentro es conectar a los chilenos residentes en Perú con sus orígenes y compartir su cultura con los peruanos.

Se espera la asistencia de más de 3,000 personas en esta nueva edición, consolidando el evento como una celebración de las fiestas patrias de Chile fuera de su país.

¿Cuándo y dónde será la Fiesta de la Chilenidad 2025?

La Fiesta de la Chilenidad se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Campo de Marte, ubicado en el distrito de Jesús María, en Lima. El evento se desarrollará entre las 11:00 a.m. y las 10:00 p.m.

Los asistentes podrán disfrutar de bailes típicos y espectáculos en vivo. El cartel musical incluye al Grupo Folclórico Los del Sur, la banda tributo a Mon Laferte Flor de Amapola, la artista peruana Wendy Sulca, y el grupo chileno Sepamoya.

La oferta cultural se complementará con una zona gastronómica donde se ofrecerán platos y bebidas típicas chilenas, además de otros espacios familiares y activaciones de marcas.

Las entradas para la cuarta edición de la Fiesta de la Chilenidad se encuentran ya disponibles en la plataforma Passline.