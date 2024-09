Nachi Benza, creador de la productora gastronómica Filo, recuerda el primer año como su “prueba de fuego”. Muchas personas habían pedido un festival con esta temática y, en el 2023, decidieron lanzar la primera edición con “perfil bajo”. Esperaban 5,000 personas y asistieron casi 9,000. “No era ningún descubrimiento que el chifa tiene una acogida gigantesca. Así que ya, para este año, estamos bien preparados. Esperamos, por lo menos, a 10,000 personas, estamos listos con los restaurantes y tenemos una variedad de casi 40 platos”, comenta.

El Festival Filo Chifa se llevará a cabo el próximo 28 de setiembre en el Parque de la Exposición. (Foto: Difusión)

5 SABORES IMPERDIBLES

En el evento gastronómico participan 18 restaurantes. ¿Tienes dudas sobre qué probar? Nachi nos brinda 5 recomendaciones. Claro, lo mejor es ir en compañía para picotear un poco de todo:

Cantón : es el primer chifa en Brasil que ofrecerá costillas BBQ china (acompañadas con arroz chaufa tropical) y chori bao (con chorizo picante, chinachurri, pickles, salsa dulce y mayonesa de sriracha). Dado que no se encuentra en el Perú, es una oportunidad única de probar su sazón.

: es el primer chifa en Brasil que ofrecerá costillas BBQ china (acompañadas con arroz chaufa tropical) y chori bao (con chorizo picante, chinachurri, pickles, salsa dulce y mayonesa de sriracha). Dado que no se encuentra en el Perú, es una oportunidad única de probar su sazón. Bao? : lo sorprendió gracias a su formato creativo y diferente. Ofrecerá chanchito al cilindro (en bowl con arroz, nabo encurtido, camote frito y mix de verduras) y suicao xinxin (relleno de langostinos, salsa pachicay y sillao).

: lo sorprendió gracias a su formato creativo y diferente. Ofrecerá chanchito al cilindro (en bowl con arroz, nabo encurtido, camote frito y mix de verduras) y suicao xinxin (relleno de langostinos, salsa pachicay y sillao). San Joy Lao : si quieres probar un chifa clásico. Tendrá a la venta su famoso choclaufa, una combinación bien aperuanada que es de las favoritas entre los visitantes del restaurante, y bolas de carne cantonesas.

: si quieres probar un chifa clásico. Tendrá a la venta su famoso choclaufa, una combinación bien aperuanada que es de las favoritas entre los visitantes del restaurante, y bolas de carne cantonesas. Master Kong : entre los platos, tendrán chow mein con carne y wantan bites. Además, contarán con un stand donde ofrecerán sus populares min paos de animalitos (desde un oso panda a un chanchito) con diferentes rellenos dulces.

: entre los platos, tendrán chow mein con carne y wantan bites. Además, contarán con un stand donde ofrecerán sus populares min paos de animalitos (desde un oso panda a un chanchito) con diferentes rellenos dulces. El chino vegano: una sorpresa de la mano de Ángel, hijo de Fernando Vera (cofundador del conocido restaurante norteño Don Fernando). El sabor está asegurado en cada uno de sus platillos veganos (chaufa con setas chijaukay y empanadillas primavera) gracias a la herencia familiar.

Estos son los restaurantes confirmados para la edición del 2024: Cantón (desde Brasil), Chung Tong, Garden, San Joy Lao, Master Kong, Chio’s Sopas, Chifa Palacio, Doomo Saltado, Dim Sum Express, Wantanamera, Chef Tong, Bao?, Fumanchú, El chino vegano, Asiánica, Barrio Dragón, Tusan Wok y Hot Wok.

Para la selección, en esta oportunidad se apoyaron en un jurado (conformado por personas del sector gastronómico) y en comunidades virtuales como la de A comer. Les solicitaron que, desde sus redes, pidan a sus seguidores recomendaciones para así darles un espacio en el festival. Así encontraron algunas sorpresas. “Al ser comunidades con gente, un poco más foodie, no propusieron a los mismos de siempre y eso nos ha permitido tener más variedad en la selección y no llamar a los repetidos”, indica Benza.

Filo Chifa contará con casi 40 platillos.

LO QUE SE VIENE

Son 8 años en los que la productora Filo ha organizado más de 45 eventos gastronómicos: dedicados a la hamburguesa, al pollo a la brasa, summer fest, etc. Antes de que termine el 2024, aún les quedan 3 eventos: Filo Chifa, otro dedicado a la cocina criolla (será la primera vez y estarán presentes todos los formatos: sánguches, anticuchos, guisos y más) y la sexta edición de Filo Carne y Fuego.

Con Filo Chifa, es la primera vez que un restaurante peruano llegará, desde el extranjero, a presentarse en el festival. ¿Esto abre la posibilidad de que lleguen otras marcas de la región? En sus planes de mediano plazo, Benza apunta a algo más cercano: traer a Lima a restaurantes de provincias.

“Tenemos un proyecto que estamos desarrollando. Primero pensamos en provincias, todavía no en el extranjero. Pero ¿eso es parte del sueño, no? O sea, hacer esto en otros países o traer de otros países. Al final, la peruanidad es gastronomía y por qué no hacer esto mucho más grande en otros lugares”, señala. El 2025 vendrá muy sabroso.

Antes de que acabe el año, Filo presentará una edición dedicada a la cocina criolla.

A TENER EN CUENTA

¿Cuándo y dónde se realizará? La invitación es el sábado 28 de setiembre, desde las 12 m. en el Parque de la Exposición.

¿Cómo consigo mi entrada? Los tickets están a la venta en Joinnus. En preventa, podrás conseguir 2 por S/.40. La entrada general está a S/. 30. Ingresa a este link.

¿Cuánto costarán los platos? Desde S/. 9 hasta S/. 18. Podrás pagar por ellos directamente en cada stand. Solo aceptarán tarjetas de débito, crédito y billeteras digitales. (No efectivo).

¿Puedo llevar a mi mascota? El festival es pet friendly.