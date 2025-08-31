Ibai Llanos anunciará este lunes los clasificados a la semifinal de su Mundial de desayunos. (Captura de pantalla)
Ibai Llanos anunciará este lunes los clasificados a la semifinal de su Mundial de desayunos. (Captura de pantalla)
Redacción EC
Redacción EC

lo ha vuelto a hacer, ha roto el Internet con su Mundial de desayunos, que suma ya varios millones de interacciones en sus diversas redes sociales. Y este lunes su competencia anunciará a los clasificados a la ronda semifinal.

MIRA: Receta de arroz con leche de Teresa Ocampo

Perú, que compite contra Ecuador en los cuartos de final, se encuentra a la espera de los resultados para determinar si pasa a la siguiente ronda, donde tendría dos rivales de peso: Venezuela o Colombia.

Newsletter Provecho

Pierina Denegri

La competencia de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia, entre ellos 7 países sudamericanos, todos ellos aún en competencia.

En esta nota te contamos más de cómo van las rondas y qué se espera para los próximos enfrentamientos.

Fixture de “El mundial de los desayunos”

Esta es la tabla de enfrentamientos del Mundial de Ibai Llanos.

Fixture del Mundial de desayunos de Ibai Llanos.
Fixture del Mundial de desayunos de Ibai Llanos.

Con los votaciones hasta el domingo, así quedaría el ‘fixture’ para las semifinales:

Fixture del Mundial de desayunos de Ibaii Llanos.
Fixture del Mundial de desayunos de Ibaii Llanos.

Cabe destacar que las votaciones cerrarán recién el lunes 1 de septiembre del 2025.

Resultados de los votos de cuartos de final

Hasta el 31 de agosto, las votaciones de los cuartos de final van así:

  • Perú vs. Ecuador
PaísPlato elegidoVotos
PerúTamal y pan con chicharrón4,8 millones de votos
EcuadorBolón mixto y encebollado4,6 millones de votos
  • Colombia vs. Venezuela
PaísPlato elegidoVotos
ColombiaArepa de pan y la arepa de maíz con queso1,2 millones de votos
VenezuelaArepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín1,9 millones de votos
  • España vs. Chile
PaísPlato elegidoNúmero de votos
EspañaTostadas con jamón ibérico572 mil votos
ChileMarraqueta con palta1,4 millones de votos
  • Argentina vs. Bolivia
PaísPlato elegidoNúmero de votos
ArgentinaMedialunas y facturas757 mil votos
BoliviaSalteñas, pastel boliviano y api1,2 millones de votos

¿Ya dejaste tu voto para esta competencia?

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

Para votar por Perú, deberás ir al apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’ y buscar el comentario de su cuenta oficial que dice Perú.

@ibaillanos

ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

Debes darle ‘Me gusta’ al país que quieras respaldar:

(Foto: Captura de pantalla)
(Foto: Captura de pantalla)

¿Qué países compiten?

Los 16 países que fueron elegidos para el Mundial de desayunos: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos iniciaron así en los octavos de final:

  • Argentina vs. Reino Unido
  • España vs. Francia
  • Estados Unidos vs. Bolivia
  • Japón vs. Chile
  • Ecuador vs. Guatemala
  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • Venezuela vs. República Dominicana

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC