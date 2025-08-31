Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer, ha roto el Internet con su Mundial de desayunos, que suma ya varios millones de interacciones en sus diversas redes sociales. Y este lunes su competencia anunciará a los clasificados a la ronda semifinal.

Perú, que compite contra Ecuador en los cuartos de final, se encuentra a la espera de los resultados para determinar si pasa a la siguiente ronda, donde tendría dos rivales de peso: Venezuela o Colombia.

La competencia de Ibai Llanos arrancó el 18 de agosto con 16 países en competencia, entre ellos 7 países sudamericanos, todos ellos aún en competencia.

En esta nota te contamos más de cómo van las rondas y qué se espera para los próximos enfrentamientos.

Fixture de “El mundial de los desayunos”

Esta es la tabla de enfrentamientos del Mundial de Ibai Llanos.

Con los votaciones hasta el domingo, así quedaría el ‘fixture’ para las semifinales:

Cabe destacar que las votaciones cerrarán recién el lunes 1 de septiembre del 2025.

Resultados de los votos de cuartos de final

Hasta el 31 de agosto, las votaciones de los cuartos de final van así:

Perú vs. Ecuador

País Plato elegido Votos Perú Tamal y pan con chicharrón 4,8 millones de votos Ecuador Bolón mixto y encebollado 4,6 millones de votos

Colombia vs. Venezuela

País Plato elegido Votos Colombia Arepa de pan y la arepa de maíz con queso 1,2 millones de votos Venezuela Arepa reina pepiada con empanada de carne mechada y Maltín 1,9 millones de votos

España vs. Chile

País Plato elegido Número de votos España Tostadas con jamón ibérico 572 mil votos Chile Marraqueta con palta 1,4 millones de votos

Argentina vs. Bolivia

País Plato elegido Número de votos Argentina Medialunas y facturas 757 mil votos Bolivia Salteñas, pastel boliviano y api 1,2 millones de votos

¿Ya dejaste tu voto para esta competencia?

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

Para votar por Perú, deberás ir al apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’ y buscar el comentario de su cuenta oficial que dice Perú.

Debes darle ‘Me gusta’ al país que quieras respaldar:

¿Qué países compiten?

Los 16 países que fueron elegidos para el Mundial de desayunos: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos iniciaron así en los octavos de final: