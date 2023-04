Comer delicioso y sanito es posible, y bajo esa premisa nace Food & Fit, una cafetería saludable en el centro comercial Jockey Plaza. Si eres de los que buscan cuidar su alimentación sin sacrificar el sabor, debes conocer este nuevo espacio saludable. En esta nota te contamos su historia, cómo es su servicio y qué ordenar.

Kimberly Farfán relata que este proyecto inició porque cuando iba a entrenar por las mañanas no encontraba algún lugar donde pudiera comer algo como un sándwich o postre saludable. Habían otras opciones que no le apetecían y empezó averiguar si en otros espacios o centros comerciales había alguna propuesta cómo la que ella buscaba. Se dio con la sorpresa que no, así que decidió emprender este sueño: una cafetería saludable que pudiera brindar comida deliciosa y postres nutritivos.

“Food & Fit empezó con una visión de promover la comida saludable y una vida más plena, buscamos brindar a nuestros clientes un espacio donde puedan compartir y disfrutar de una opción saludable en base a sus platos y bebidas favoritas, buscando segmentarnos en el mercado fit como la mejor propuesta de alimentación sana, donde podrían encontrar postres veganos, ketos; que fueran sanos y deliciosos”, comenta Farfán.

Kimberly Farfán, fundadora y dueña de Food & Fit.

La fundadora y dueña relata que también es consciente que quizás algunas personas puedan sentir miedo de probar cosas nuevas, y es por eso que en su cafetería también ofrece algunas opciones clásicas pero con la intención de generar curiosidad y probar algo sano. Food & Fit es el lugar “ya sea si vas a entrenar, si quieres una comida fit, si buscas algo ligero o si simplemente deseas un lugar donde probarás comidas deliciosas, y tener opciones variadas de postres, veganos, ketos; sándwiches; ensaladas de frutas; parfait; smothies, jugos y más”, agrega.

La carta

Al llegar y pedir la carta, nos encontramos con un mensaje para todos aquellos que entrenan y llevan una vida ‘fit’. “Sabemos la importancia que tiene el lograr tus objetivos y disfrutar la vida, por ello, tenemos opciones balanceadas para ti”, se puede leer en el menú.

Este espacio saludable tiene una carta muy variada desde postres veganos, sin gluten hasta keto. Las recomendaciones que desde Provecho podemos brindar son el torta de chocolate (s/ 16.90), que tiene un dulzor perfecto y buena cremosidad; la torta de choco-lúcuma (s/ 16.90), si eres amante de esta fruta peruana sí o sí debes probarla y la torta de zanahoria con frosting de cashews (s/ 16.90), una de las mejores que hay en lima. Si eres amante del chocolate, puedes pedirte un fudgy brownies (s/13.50) que es perfecto para compartir.

Las tortas veganas y keto son de Dolce Vita.

Food & Fit tiene postres veganos deliciosos, y es complicado lograr ese perfecto balance entre lo saludable y lo rico. Kimberly Farfán narra que para hacer la selección de hizo un estudio para llevar a los mejores. “Seleccionamos con mucho detalle el tema de que los postres sean veganos y ketos, y llegamos a unirnos con Dolce Vita; una marca donde utiliza ingredientes de primera calidad para brindar a los clientes postres sanos y a la vez deliciosos”, agrega.

Si eres más de salado que dulce, también encontrarás varias opciones de sándwiches, como el tosttón apaltado (s/14.90), el cual incluye pan integral, palta, germinado de alfalfa, aceite de oliva y mix de semillas. Contundente.

Panqueques de Food & Fit.

Además, tienen opciones de panqueques, waffles, parfait de avena y chía, así como una lista larga de jugos y smoothies de combinaciones creativas y deliciosas. Puedes pedir el chocomaní, el maracumango, el tropical, green o el berry very, todos tienen opción de leche vegetal. Y si amas el café, puedes pedirte un buen americano o un latte, frío o caliente.

Smotthie de Food & Fit.

Para Farfán es muy importante que el cliente tenga una buena experiencia en su espacio saludable y que sepan que todos los insumos son de buena calidad, por ello, cada postre, sándwich o smoothie es preparado con mucho cariño y dedicación por parte de su equipo. Las tortas vienen decoradas, para que además de comer delicioso, tengas una buena experiencia. Si bien tiene poco tiempo abiertos, la fundadora y dueña está agradecida por el recibimiento del público, se siente que cada detalle brinda una placentera experiencia.

“Nuestra cafetería se preocupa por mantener la calidad de los productos en postres sándwiches y bebidas, y que los clientes regresen por la calidad, lo rico y las buena atención que ofrecemos”, concluye.

Al detalle:

Horario: de lunes a domingo de 10 a.m. a 10 p.m.

de lunes a domingo de 10 a.m. a 10 p.m. Ubicación: Jockey Plaza frente al SmartFit, en el segundo piso.

Jockey Plaza frente al SmartFit, en el segundo piso. Ticket promedio: 30 soles

30 soles Tipo de comida: cocina saludable

cocina saludable Pet friendly: sí