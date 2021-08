Conforme a los criterios de Saber más

Uno de los bocadillos más versátiles es la hamburguesa. Puede ser de distintos tamaños, se adapta a toda clase de presupuesto y tipo de dieta del comensal. Sin duda alguna, cuando pensamos en pedir delivery es de las opciones que saltan primero porque ¿quién no ha comida una rica hamburguesa en la comodidad de su casa? Es de esa clase de placeres que nos podemos dar incluso a mitad de semana, luego de un día cansado largo de trabajo. Así, Patricia Castañeda, una periodista vegana de Provecho, me recomendó hacer este interesante versus y me puse manos a la obra.

Es importante aclarar que en estos versus el ganador siempre será el comensal, porque esta nota no es sino una descripción de la experiencia de la autora. Para hacerlo más interesante, cabe reconocer que esta fue la primera experiencia con comida vegana que tuve, en ocasiones anteriores llegué a picar del plato de alguna amistad o probé un bocado de algo, pero hasta este momento no me había aventurado.

Para esta edición contamos con la participación de dos emprendimientos que nacieron en plena pandemia: Yuntas Burger y La ReContra. El primero, que tiene como eslogan “De los andes a tu barrio”, apuesta por clásicos de comida rápida preparados con los mejores ingredientes, como carne traída desde Ancash.

Por otro lado, La ReContra apuesta por una comida a base de plantas que rompa con la idea de que todo lo vegano puede ser únicamente saludable y desabrida, sino que también puede ser contundente, sabroso y listo para saciar los antojos de una buena comida rápida.

Hamburguesas de carne de res

Delivery y presentación

Este pedido cumplió con el protocolo adecuado al momento de la entrega. Llegó en una bolsa de papel algo fina pero no hubo problemas debido a lo que se envió. Cada hamburguesa vino empaquetada en un papel lo suficientemente resistente como para que los jugos de la carne no lo dañen. Las papas llegaron en recipientes de cartón simples pero cerrados por completo, entonces no llegaron tan crocantes como esperaba. Toda la comida llegó con una temperatura perfecta como para comerlas en el momento.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔🍔

Sazón y sabor

Siempre cuestiono la habilidad de los restaurantes para cocinar las hamburguesas a un buen punto, pero en este caso no decepcionaron. Tenía una combinación de carne y grasa bien balanceada, que permitieron un gran sabor y la cocción permitió que se mantuvieran los jugos. La sal estuvo en su punto, cabe mencionar. La más tradicional está servida en un pan brioche, lechuga, tomate, queso derretido, cebolla blanca y pepinillos. Las verduras utilizadas eran de buena calidad y aportaron la frescura necesaria.

Las papas fritas eran onduladas y estuvieron menos crocante de lo que se esperaba. Eso sí, estuvieron muy bien cocidas por dentro y la sazón era equilibrada. Las cremas que nos enviaron incluían tártara, de aceituna, ají, ketchup, mostaza y mayonesa. Fueron un agregado muy agradable.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔1/2

Cantidad y porciones

Esta hamburguesa sí que fue contundente. Si dos personas quieren compartirla no habría problema, pero habría que doblar la porción de papas fritas. La carne es de buen tamaño y grosor, los otros ingredientes se sirvieron de manera generosa pero equilibrada y no resulta desastroso darle un mordisco. Es decir, no es de un tamaño absurdo, cosa que se agradece. Enviaron una gran variedad de salsas que se agradecen.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔1/2

Factor sorpresa

Cuando nos aventuramos a abrir la segunda hamburguesa que probamos nos sorprendimos por el peculiar color del pan ya que era negro. Algo cautelosos probamos la hamburguesa y la explosión de sabores del queso, jamón, carne y verduras fue increíble. No se preocupen, el curioso tono no afecta en lo absoluto el sabor del pan brioche. Definitivamente recomendada.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔

Puntaje total: 18/20

Hamburguesas veganas

Delivery y presentación

La entrega se hizo siguiendo todos los procedimientos de bioseguridad requeridos. La comida vino en una bolsa de papel resistente y dentro encontramos dos cajas con la comida que probamos en esta ocasión. Resulta realmente práctico que cada plato venga en una caja lista para ser disfrutada, es como si estuviera pensada para ser disfrutada mientras se ve alguna película o serie en el mueble. La temperatura con la que llegó fue correcta y gracias a que las cajas tenían orificios para dejar escapar el vapor, las texturas no se vieron tan afectadas, aunque las papas si salieron perdiendo un poco de su esencia. Cada hamburguesa venía envuelta en papel aluminio, lo que permitió que se mantuviera caliente y la porción estuvo acompañada por dos salsas.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔

Sazón y sabor

Todo fue una revelación. Las pequeñas experiencias que he tenido con la comida vegana anteriormente no me prepararon para el sabor que encontré en su hamburguesa. Pido disculpas si alguna vez dudé de los sabores tan complejos y deliciosos que se podían lograr con este tipo de comida. Estaba compuesta por una hamburguesa de seitán (un preparado a base de gluten de trigo) que es bañada en salsa inglesa vegana por ocho horas y luego sellada en una plancha, lo que le da gran fuerza al sabor ahumado. Además, la sirven con una imitación de tocino de textura muy agradable, “queso” cheddar, tomate, lechuga y una deliciosa versión vegana de mayonesa. La combinación de texturas, sabores y jugos hicieron que me olvide por completo que no estaba comiendo carne.

Creo que ahí reside la magia de la comida. Las técnicas utilizadas, los sabores, las combinaciones y todo lo relacionado se unen en una sinfonía y esto precisamente pasó aquí. Debo confesar que incluso mi familia, poco familiarizada con la dieta vegana, las pudo disfrutar y hemos considerado aventurarnos más a este tipo de comida.

Vino acompañada de una porción de papas que estuvieron poco sazonadas pero que cayeron bien para complementar todo. No estuvieron tan crocantes esperábamos, pero no por eso menos ricas. Una sorpresa agradable fue una porción de mini nuggets que estuvieron crujientes por fuera y suaves y jugosos por dentro.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔🍔

Cantidad y porciones

La hamburguesa es para que una persona se sienta satisfecha al comerla, sin caer en la gula, y era de un tamaño realista, la puedes disfrutar sin que se desmorone por completo y termine siendo un desastre -situación por la cual más de uno ha pasado-. La porción de papas quedó perfecta para ir comiendo ambas preparaciones, pero las salsas nos quedaron algo cortas. No esperábamos que estos complementos fueran tan deliciosos y nos quedamos con las ganas de disfrutar más de la mayonesa vegana y el ketchup.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔1/2

Factor sorpresa

También pudimos probar La Crispy, una jugosa y crocante hamburguesa que busca imitar el pollo. Se sirve con una salsa ahumada y se corona con una ensalada de col que le agrega el dulzor y la frescura necesaria. Definitivamente es un sánguche que todos deben probar si quieren aventurarse por primera vez a la experiencia vegana. La sirvieron con una porción de las ya mencionadas papas y aros de cebollas que se han vuelto un favorito a nivel personal. Crocantes, con la cebolla bien cocida y sazonados a la perfección.

Puntaje: 🍔🍔🍔🍔🍔

Puntaje total: 18.5/20





Conoce más sobre los restaurantes

Yuntas Burger atiende por delivery, take out y en su local, ubicado en Av. Luis Braille 1319 Mirones, Cercado de Lima. Para pedidos puede comunicarse al celular 933439633 o visitar su página de Facebook o Instagram.

La ReContra trabaja a través de delivery y para contactarlos puede escribirles al número 934233858. Conozca más sobre su propuesta, carta y ofertas en su cuenta de Instagram: @la.recontra.

