Tras el éxito de su competencia El mundial de los desayunos, Ibai Llanos anunció en su más reciente video de YouTube que está preparando una gira por todo el continente latinoamericano para conocer más de la riqueza gastronómica de la región.
“Haré un tour por todos los países. Me voy a dar el lujo de probar algunos de los mejores platos de Latinoamérica”, contó el creador de contenidos de 30 años de edad en su más reciente publicación en su canal de YouTube.
“Sé que me ves desde muchos lugares. Creo que ha llegado el momento de ir a todos los países. No es que voy solo a Chile y a Argentina, no. Voy a ir a todos los países, para conocer la gastronomía directamente en sus casas, en el lugar”, dijo Llanos, que anunció que está intentando que su gira sea “un viaje por Latinoamérica que dure muchas semanas” que se realice este mismo año 2025.
EL anuncio lo hizo en el video titulado “Probé la mejor comida de cada país”, en el que registró la degustación de platos de 9 países participantes de su Mundial de desayunos:
En el video, Ibai Llanos probó platos típicos de Venezuela, Colombia, México, Chile, Ecuador, Argentina, El Salvador, Bolivia y Perú que fueron preparados por destacados representantes de estas gastronomías en Barcelona, ciudad donde radica Llanos.
En el caso del Perú, el restaurante elegido fue Yakumanka, de Gastón Acurio, donde hace unos días atrás Ibai grabó otro video de cara a la final de su Mundial de desayunos. El ‘streamer’ reconoció de inmediato el plato peruano y la sazón de los chefs.
“Esto, señores, es espectacular. Es indudable, no hay duda, este es el cebiche peruano, y es de Yakumanka”, dijo Llanos, quien no reconoció la chicha morada, pues la confundió con el api.
Estos fueron los países que participaron del más reciente contenido de Ibai Llanos:
|País
|Plato
|Chef
|Restaurante
|Venezuela
|Pabellón criollo
|Claudia Calderón
|El rincón de la abuela venezolana
|México
|Quesadillas de birria
|Isabel Carvajal
|El sazón de Isabel
|Colombia
|Patacón con carne mechada
|Jonathan Arias
|Muysca
|Chile
|Pastel de choclo
|Juan Paine
|Torres del Paine
|Ecuador
|Encebollado de pescado
|Eloy Mera
|Restaurante El Ñaño
|Bolivia
|Sopa de maní
|Maura González
|No se mencionó
|Perú
|Cebiche
|Marco Charaja Porras
|Yakumanka
|El Salvador
|Las pupusas
|Sonia
|Restaurante El Pulgarcito
|Argentina
|Asado argentino
|Cristian Rassi
|9 reinas
De momento, Ibai no ha anunciado cuándo y qué ciudades incluirá en su gira, pero ya confirmó que Perú estará dentro de su agenda.
