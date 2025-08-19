Ibai Llanos no solo ha logrado éxito como ‘streamer’, sino también por impulsar competencias como “La velada del año”, que convoca a millones de internautas en cada edición. Y recientemente ha lanzado una nueva convocatoria para su audiencia digital: se trata de un mundial gastronómico para determinar qué país tiene el mejor desayuno, y el Perú ha sido elegido entre los contendores.

“¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", anunció el streamer de 30 años en una publicación compartida en Instagram el 15 de agosto del 2025.

En el mundial, Ibai Llanos enfrentará a 16 países que ha elegido de acuerdo a sus gustos personales. Y los enfrentamientos se darán, en palabras de Ibai Llanos, por un “sorteo totalmente amañado” para las rondas iniciales. De esta manera, Perú se enfrentará a México en los octavos de final para determinar qué país tiene el mejor desayuno.

Perú vs. México en el mundial de Ibai

El ‘influencer’ Ibai Llanos anunció qué desayunos representarán a cada país en los octavos de final.

En el caso del Perú, será representado por el pan con chicharrón, un sánguche muy presente en los desayunos de la costa, especialmente en Lima.

Su rival, México, será representado por los chilaquiles, totopos (frituras de maíz) servidas con sala picante y otros acompañamientos.

¿Cómo votar?

Las votaciones serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

(Foto: Ibai Llanos)

El español anunció que las votaciones contarán desde el lunes 18 de agosto (en horario español). Puedes votar ingresando a la publicación de TikTok del Perú vs. México en la cuenta de Ibai Llanos aquí y dándole ‘me gusta’ al comentario que dice Perú.

@ibaillanos MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Cómo van las votaciones en El mundial de desayunos?

Actualmente (al cierre de esta nota el 19 de agosto), Perú cuenta con 1,5 millones de ‘me gusta’, mientras México cuenta con 542,900 ‘likes’.

Otra votación que ya arrancó es la de Costa Rica contra Colombia. Costa Rica es representada por el gallo pinto, mientras Colombia compite con sus arepas.

Al cierre de esta nota, Colombia ganaba con 301 mil votos. Costa Rica tenía un promedio de 101 mil votos.

@ibaillanos COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

¿Qué países compiten?

Los 16 países en competencia son: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se darán de esta manera en los octavos de final:

Argentina vs. Reino Unido

España vs. Francia

Estados Unidos vs. Bolivia

Japón vs. Chile

Ecuador vs. Guatemala

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

Venezuela vs. República Dominicana

Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.

Y tú, ¿te animas a votar?