Ibai en Perú: qué hizo en los otros países de América Latina que visitó

Ibai Llanos, el popular streamer español con millones de seguidores en Twitch, YouTube y TikTok, anunció tras finalizar su “Mundial de los Desayunos”, competencia que se volvió tendencia global, que realizaría una gira por varios países de Latinoamérica. En sus redes confirmó que su recorrido incluiría Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Perú y México, con el objetivo de grabar contenido sobre gastronomía, cultura local y experiencias con sus seguidores. El anuncio generó expectativa en toda la región, especialmente porque sería la primera vez que Ibai visitaría varios de estos países. Pero, hasta el momento, ¿qué destinos latinoamericanos ha llegado a visitar realmente?
Chile
Ibai llegó a Santiago de Chile y apenas aterrizó comenzó a generar polémica. En su primer video desde el país sureño, el streamer abordó con humor el acento chileno: salió a la calle, conversó con un transeúnte y reconoció entre risas que le resultaba “incomprensible”, en una dinámica que rápidamente se viralizó.
Argentina
Su paso por Argentina también sorprendió. Ibai visitó la ciudad de Rosario, un punto simbólico del país, ya que es la ciudad natal de Lionel Messi. Viajó acompañado por un creador de contenido local y juntos visitaron la escuela primaria donde el jugador, más conocido como “la pulga”, estudió. Este lugar es considerado tradicional para muchos fanáticos del fútbol.
Uruguay
Ibai visitó la capital uruguaya y grabó algunos videos que rápidamente se volvieron virales. En las calles de Montevideo, el streamer conversó con transeúntes y revivió el clásico debate sobre el origen del mate, el asado y el dulce de leche, preguntando directamente a la gente por cuál país se los adjudica.
El 25 de noviembre el streamer español fue visto en el Perú. A pesar de que aún no anuncia oficialmente su llegada al país a través de sus cuentas y redes sociales, se viralizaron videos de personas que lo grabaron a su paso por la sanguchería El Chinito y también visitando al streamer peruano Koirandoshil.
