El creador de contenidos español Ibai Llanos, uno de los más populares del mundo, ha anunciado su próxima parada en América Latina: el Perú. Y no es casualidad, tras el éxito del Mundial de los Desayunos, en el que el pan con chicharrón se coronó como el mejor desayuno del mundo, el streamer decidió venir, en noviembre a comprobar por sí mismo por qué este pan despierta tanta devoción entre los peruanos. Además, aprovechará de visitar algunos restaurantes y probar los “infaltables” del país.

En el campeonato virtual, organizado por Ibai a través de sus redes sociales, el desayuno peruano se impuso frente a opciones tan potentes como la marraqueta chilena. La comunidad peruana en redes fue clave, pero también la historia, el sabor y la identidad que encierra este clásico nacional: pan francés crocante, chicharrón jugoso, camote frito y cebolla criolla, una combinación que resume en un solo bocado la esencia del país.

En esa línea, Ibai consultó a internet qué restaurantes debía visitar en su paso por el Perú. Entre las recomendaciones destacó Maido, del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura, reconocido como el mejor restaurante del mundo según The World’s 50 Best Restaurants 2025, y Central, de Virgilio Martínez, que en 2023 hizo historia al convertirse en el primer restaurante latinoamericano en ocupar el primer lugar del ranking.

Pero también lanzó un reto a sus seguidores peruanos: recomendarle lugares donde probar clásicos como el cebiche, la causa limeña o el lomo saltado. Las respuestas no se hicieron esperar, demostrando una vez más la pasión y el entusiasmo con que los peruanos defienden y celebran su gastronomía en redes sociales.

El creador de contenido también adelantó que planea visitar Machu Picchu, las Líneas de Nazca, Arequipa y, por supuesto, Lima. Su travesía por Perú forma parte de un tour por Latinoamérica que incluye otras paradas gastronómicas y culturales: primero Chile, país que también participó en el “Mundial de los Desayunos”, y luego México, donde continuará explorando los sabores y tradiciones de la región.

La expectativa por su visita es enorme. No solo por lo que pueda opinar el streamer, sino porque su experiencia servirá para que millones de personas descubran un pedacito más del Perú.

Como se recuerda, el Mundial de desayunos concluyó con una avasalladora victoria del Perú, país que se hizo acreedor a un trofeo simbólico: una sartén dorada, que el español entregará a su paso por el país.