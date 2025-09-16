El sábado 13, Ibai Llanos, reveló los resultados de la etapa final de su famoso Mundial de desayunos; el pan con chicharrón peruano terminó por derrotar a la arepa reina pepiada con una diferencia de 200 mil votos registrados en sus redes sociales.

La victoria ha generado un revuelo tanto a nivel nacional como internacional, colocando al Perú y a su gastronomía en el centro de las tendencias digitales en Hispanoamérica. El lunes 15, el reconocido ‘influencer’ español compartió en sus cuentas de TikTok e Instagram un video en el que anunció la entrega de un trofeo para nuestro país: una sartén bañada en oro. En el video, el streamer confesó no saber a quién o a qué institución debía entregarlo, por lo que invitó a sus millones de seguidores a dejar sus recomendaciones en los comentarios.

“Me haría mucha ilusión que este premio llegase a Perú, así que decidme dónde debería estar la sartén de oro, a quién se la debería dar; porque me comprometo personalmente a volar hasta Perú para colocarla o dárselo a quién vosotros me digáis”, dijo el español:

Por ahora, el video acumula 59 mil comentarios en TikTok y 32 mil en Instagram, reflejando la masiva participación de los seguidores, quienes sugieren a quién o en qué lugar debería entregarse este premio que celebra a la gastronomía peruana.

La respuesta ha sido inmediata y masiva, con miles de usuarios proponiendo desde reconocidos restaurantes y chefs, hasta museos tradiciones, como la Casa de la Gastronomía Peruana. De las tantas personalidades propuestas, los seguidores de Ibai, han destacado a un personaje en particular; un ‘tiktoker’ conocido como “El Edu”, viralizándose a partir de que en sus videos, de forma cómica, invitaba a votar por el pan con chicharrón, pero en diversos idiomas, como japonés, quechua, coreano, entre otros.

Además, en la cuenta de Instagram de Ibai, algunos de los representantes de los próximos festivales gastronómicos más importantes del país, sugirieron en los comentarios que Ibai debería asistir a los eventos con el fin de entregar la sartén dorada y así también para degustar de un clásico pan con chicharrón. Entre ellos destacó el festival Perú Mucho Gusto.

En Instagram, varios seguidores de Ibai Llanos también sugirieron que la olla de oro debía ir a El Chinito, una de las sangucherías más famosas de Lima. Otros sugirieron nombres de personalidades como el chef Gastón Acurio y también tuvo popularidad la mención de que el trofeo vaya al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Hasta el momento, Ibai no ha revelado quiénes serán los seleccionados ni el lugar en el que se entregará el premio. Lo cierto es que su posible llegada al Perú mantiene en expectativa a miles de seguidores y promete seguir posicionando a nuestra gastronomía como protagonista.