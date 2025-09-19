Aunque el Mundial de desayunos llegó a su final con la consagración del peruanísimo pan con chicharrón como el gran ganador, Ibai Llanos prometió que continuaría creando contenido acerca de las gastronomías de América Latina, y así lo ha hecho. De esa manera, esta semana publicó una serie de videos mostrando su reacción al probar por primera vez en su vida los desayunos finalistas: el de Perú y el de Venezuela.

En Barcelona, la ciudad donde radica, el creador de contenidos español convocó a cocineros de cada país para que preparen los desayunos de la manera más cercana a la que se ofrecen en sus países de origen.

En el caso del pan con chicharrón, el desayuno fue preparado en el restaurante Yakumanka de Gastón Acurio, que no tiene este sánguche en su carta, pero que lo preparó como una deferencia al ‘streamer’.

“Creo que todos los desayunos están muy buenos, pero este es una auténtica delicia, es 10 de 10 de manual”, dijo Ibai Llanos al probar el pan con chicharrón. “Es una combinación perfecta, tengo que ir a Perú a probarlo, es el siguiente paso”, continuó el ‘influencer’ de 30 años.

“Los peruanos son muy buenos, es la realidad. Con esto de desayuno, vas a trabajar con ganas”, finalizó Ibai Llanos en el video que puedes ver en su cuenta oficial de TikTok:

Tras ello, el creador de contenidos también probó el desayuno venezolano, que compitió con el peruano en la final.

Para mostrar la diversidad de la gastronomía venezolana, el español seleccionó dos potajes: el desayuno criollo, compuesto por huevos revuleots, frijoles negros o caraotas, queso llanero, palta y arepas. También, desde luego, probó la arepa reina pepiada, aunque exhibió en la mesa los diferentes tipos de arepas que se comen en dicho país.

“Venezolanos, para mí, esto es mejor que el desayuno criollo: la arepa reina pepiada”, fue el comentario de Ibai Llanos en el video que puedes ver aquí:

Ibai Llanos anunció que, antes de que finalice el 2025, hará una gira por América Latina para probar in situ todos los platillos participantes del Mundial de desayunos.