Ibai Llanos, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una nueva competencia interactiva. Se trata de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentará la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú.

La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", dijo el español sobre la contienda virtual.

Aunque Ibai Llanos no dio detalles sobre la fecha de cierre de las votaciones, estas ya han comenzado y en esta nota te iremos informando sobre los resultados.

Resultados de “El mundial de los desayunos”

Hasta el 20 de agosto del 2025, habían comenzado tres enfrentamientos. Estos son sus resultados, todavía sin fecha de cierre, por lo que los ganadores podrían variar:

Perú vs. México

País Plato elegido Número de votos Perú Pan con chicharrón 1,9 millones México Chilaquiles 748 mil

Posteo oficial donde votar:

Colombia vs. Costa Rica

País Plato elegido Número de votos Colombia Arepas 466 mil votos Costa Rica Gallo pinto 230 mil votos

Posteo oficial donde votar:

Francia vs. España

País Plato elegido Número de votos Francia Tostadas con jamón 282 mil votos España Croissant 191 mil votos

Posteo oficial donde votar:

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

Por ejemplo, en el enfrentamiento Perú vs. México, encontrarán en el apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’, los nombres de los países. Debes darle ‘Me gusta’ al que quieras respaldar:

El español anunció que las votaciones contarán desde el lunes 18 de agosto (en horario español). Puedes votar ingresando a la publicación de TikTok del Perú vs. México en la cuenta de Ibai Llanos aquí y dándole ‘me gusta’ al comentario que dice Perú.

¿Qué países compiten?

Los 16 países en competencia son: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se darán de esta manera en los octavos de final:

Argentina vs. Reino Unido

España vs. Francia

Estados Unidos vs. Bolivia

Japón vs. Chile

Ecuador vs. Guatemala

Perú vs. México

Colombia vs. Costa Rica

Venezuela vs. República Dominicana

