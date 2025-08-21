Ibai Llanos lanzó concurso gastronómico en el que compiten 16 países, entre ellos el Perú.
Redacción EC
Redacción EC

, uno de los ‘streamers’ más seguidos en el mundo de habla hispana, presentó a sus seguidores en redes sociales una nueva competencia interactiva. Se trata de “El mundial de los desayunos”, una competencia que enfrentará la gastronomía de 16 países. Entre ellos, el Perú.

La competencia arrancó el 18 de agosto, poco después de que Ibai Llanos hiciera el anuncio en sus redes sociales. “¿Cuál es la mejor comida del mundo? Muchos dicen que la mexicana, la colombiana, la argentina, la peruana, la española... Para acabar con el debate he creado El mundial de los desayunos", dijo el español sobre la contienda virtual.

Aunque Ibai Llanos no dio detalles sobre la fecha de cierre de las votaciones, estas ya han comenzado y en esta nota te iremos informando sobre los resultados.

Resultados de “El mundial de los desayunos”

Hasta el 20 de agosto del 2025, habían comenzado tres enfrentamientos. Estos son sus resultados, todavía sin fecha de cierre, por lo que los ganadores podrían variar:

  • Perú vs. México
PaísPlato elegidoNúmero de votos
PerúPan con chicharrón1,9 millones
MéxicoChilaquiles748 mil

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos

MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai
  • Colombia vs. Costa Rica
PaísPlato elegidoNúmero de votos
ColombiaArepas466 mil votos
Costa RicaGallo pinto230 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos

COLOMBIA vs COSTA RICA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai
  • Francia vs. España
PaísPlato elegidoNúmero de votos
FranciaTostadas con jamón282 mil votos
EspañaCroissant191 mil votos

Posteo oficial donde votar:

@ibaillanos

ESPAÑA vs FRANCIA | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Cómo votar?

Las votaciones de todas las competencias serán a través de la cuenta de Tiktok de Ibai Llanos, donde ganará el país que tenga más likes en el comentario del ‘streamer’.

Por ejemplo, en el enfrentamiento Perú vs. México, encontrarán en el apartado de comentarios de la publicación del ‘streamer’, los nombres de los países. Debes darle ‘Me gusta’ al que quieras respaldar:

(Foto: Ibai Llanos)
(Foto: Ibai Llanos)

El español anunció que las votaciones contarán desde el lunes 18 de agosto (en horario español). Puedes votar ingresando a la publicación de TikTok del Perú vs. México en la cuenta dey dándole ‘me gusta’ al comentario que dice Perú.

@ibaillanos

MÉXICO vs PERÚ | OCTAVOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS

♬ sonido original - Ibai

¿Qué países compiten?

Los 16 países en competencia son: Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Perú, México, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Guatemala, Ecuador, Japón, Chile, Venezuela y República Dominicana.

Las rondas de enfrentamientos se darán de esta manera en los octavos de final:

  • Argentina vs. Reino Unido
  • España vs. Francia
  • Estados Unidos vs. Bolivia
  • Japón vs. Chile
  • Ecuador vs. Guatemala
  • Perú vs. México
  • Colombia vs. Costa Rica
  • Venezuela vs. República Dominicana
Mundial de los desayunos de Ibai Llanos.
Cuéntanos, ¿ya votaste por tu favorito?

